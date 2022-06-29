医疗物联网 (IoMT) 市场可能在不久的将来经历巨大的增长| DBMR 见解

市场研究文件是通过考虑当前和即将到来的市场情景的几个片段来准备的。它包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的全面分析、消费者和供应链动态的趋势以及对新地理市场的洞察。报告中涵盖的市场洞察力有效地简化了商品和服务的营销管理。该报告有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段，包括参与、获取、保留和货币化。为了获得可操作的市场洞察力以轻松建立可持续和赚钱的业务战略，市场报告是一个不错的选择。

一份有影响力的报告提供有关快速变化的市场格局、市场中已有的情况、未来趋势或市场预期、竞争环境和竞争对手战略的完整知识和信息，有助于规划自己的战略，从而使企业能够超越竞争对手. 此外，这份市场报告在产品趋势、营销策略、未来产品、新的地理市场、未来事件、销售策略、客户行为或行为方面解释了更好的市场观点。市场研究报告涵盖了对行业现状、当前市场潜力和未来前景的深远研究。

全球医疗物联网 (IoMT) 市场 预计在 2019-2026 年的预测期内复合年增长率为 38.67%。该报告包含 2018 年基准年和 2017 年历史性年份的数据。市场价值的上涨可归因于 IoMT 使用带来的资源效率和可用基础设施。

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主要市场竞争对手：

生命燃料公司；通用电气公司；卡雷科技公司；呼吸计公司；美敦力；梅鲁健康公司；波士顿科学公司；阿特拉斯可穿​​戴设备公司；Proteus 数字健康；NeuroMetrix, Inc.；霍尼韦尔国际公司；生命连接；埃克索仿生学；BL 医疗保健公司；生物宁静；预防解决方案公司；联想；维特尔斯公司；AliveCor, Inc. 和 Chrono Therapeutics Inc.

竞争分析：

全球医疗物联网 (IoMT) 市场高度分散，主要参与者使用各种策略，如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等，以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲的医疗物联网 (IoMT) 市场的市场份额。

全球医疗物联网 (IoMT) 市场按产品类型（智能可穿戴设备、家用医疗设备、护理点套件）、服务（基于本地的服务、基于云的服务）应用（真实-时间监控、端到端连接、数据分类和分析、跟踪和警报、远程医疗援助）、最终用户（医院和诊所、研究机构和学者、家庭护理）、地理（北美、南美、欧洲） , 亚太地区、中东和非洲) – 到 2026 年的行业趋势和预测

市场定义：全球医疗物联网 (IoMT) 市场

医疗物联网 (IoMT) 是用于医疗保健服务的物联网应用的特定类别。该技术使医疗设备能够通过公共网络实现互联，从而交换有价值的患者信息，从而帮助更好地提供医疗保健服务。IoMT 涉及根据通过可穿戴医疗设备收集的数据设计特定的健康解决方案。

市场驱动力

随着 IoMT 的采用，可穿戴设备的采用率和实时医疗保健服务的提供越来越多；预计这一因素将推动市场增长

由于 IoMT 有助于持续监测个人健康，因此减少了患者因看医生而产生的支出

市场限制

在黑客攻击和未经授权的访问水平不断提高的情况下，对数据隐私的担忧；预计这一因素将抑制市场增长

与缺乏基础设施和对熟练专业人员的需求相关的担忧；预计这一因素将抑制市场的增长

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细分：全球医疗物联网 (IoMT) 市场

按产品类型

智能穿戴设备

家用医疗器械

即时护理套件

按服务

基于本地的服务

基于云的服务

按应用

实时监控

端到端连接

数据分类与分析

跟踪和警报

远程医疗援助

按最终用户

医院和诊所

研究机构和学者

家庭护理

市场的主要发展：

2019 年 1 月，Proteus Digital Health 与 Fairview Health Services 和明尼苏达大学健康部合作，宣布为癌症患者推出数字肿瘤药物，显着帮助改善治疗结果。这种数字技术帮助患者完成他们的口服化疗课程，并为医生提供患者信息。

2017 年 3 月，通用电气公司宣布收购 Monica Healthcare，扩大母婴护理业务部门。此次收购将有助于创新和增强全球准妈妈和婴儿的产品供应。Monica Healthcare 致力于通过使用无线胎儿监测设备来改善母亲的分娩体验。

目录：

介绍 市场细分 市场概况 执行摘要 高级见解 按组件 产品类别 送货 行业类型 地理 概述

北美

欧洲

亚太

南美洲

中东和非洲 公司概况 公司简介 相关报告

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购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球医疗物联网 (IoMT) 市场前景的当前和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

报告的定制：

本报告中以上提供的所有细分均代表国家级

市场上涵盖的所有产品、产品数量和平均售价将作为可定制选项包括在内，可能不会产生或产生极少的额外成本（取决于定制）

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