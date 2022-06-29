移动C臂设备市场在不久的将来可能会经历巨大的增长| DBMR 见解

市场研究文件是通过考虑当前和即将到来的市场情景的几个片段来准备的。它包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的全面分析、消费者和供应链动态的趋势以及对新地理市场的洞察。报告中涵盖的市场洞察力有效地简化了商品和服务的营销管理。该报告有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段，包括参与、获取、保留和货币化。为了获得可操作的市场洞察力以轻松建立可持续和赚钱的业务战略，市场报告是一个不错的选择。

一份有影响力的报告提供有关快速变化的市场格局、市场中已有的情况、未来趋势或市场预期、竞争环境和竞争对手战略的完整知识和信息，有助于规划自己的战略，从而使企业能够超越竞争对手. 此外，这份市场报告在产品趋势、营销策略、未来产品、新的地理市场、未来事件、销售策略、客户行为或行为方面解释了更好的市场观点。市场研究报告涵盖了对行业现状、当前市场潜力和未来前景的深远研究。

移动 C 臂设备市场预计将在 2020 年至 2027 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2020 年至 2027 年的预测期内以 4.8% 的复合年增长率增长，预计将达到到 2027 年将达到 26.4633 亿美元。老年人口的增加、慢性病人数的增加和早期诊断率的增加是推动预测期内移动 C 臂设备市场需求的主要驱动力。

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短分割：-

全球移动 C 臂设备市场，按类型（迷你 C 臂、全尺寸 C 臂、2D 移动 C 臂、3D、移动 C 臂）、技术（图像增强器、平板）、应用（骨科和创伤, 外科, 心血管外科, 神经外科, 胃肠外科, 疼痛管理, 普通外科, 泌尿外科, 其他), 最终用户 (医院, 诊断中心, 专科诊所, 其他), 分销渠道 (直接招标, 零售), 国家 (美国) ，加拿大，墨西哥，德国，法国，英国，意大利，西班牙，俄罗斯，土耳其，比利时，荷兰，瑞士，欧洲其他地区，日本，中国，韩国，印度，澳大利亚，新加坡，泰国，马来西亚，印度尼西亚，菲律宾，亚太其他地区、巴西、阿根廷、南美洲其他地区、南非、沙特阿拉伯、阿联酋、以色列、埃及、中东和非洲其他地区）行业趋势和到 2027 年的预测

竞争格局和移动 C 臂设备市场份额分析

移动 C 臂设备市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品宽度和气息，应用优势，技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司关注的移动C臂设备市场相关。

主要玩家：-

GE Healthcare（GENERAL ELECTRIC 的子公司）、Hologic, Inc.、Koninklijke Philips NV、Siemens Healthineers AG、CANO​​N MEDICAL SYSTEMS CORPORATION（佳能公司的子公司）、NOVAmedtek、EcoRay、Assing SpA、BMI Biomedical International srl、Eurocolumbus srl ., ITALRAY, MS WESTFALIA GMBH, Shimadzu Corporation, DSM Imaging, GENORAY CO.,LTD., Villa Sistemi Medicali Spa., Ziehm Imaging GmbH, INTERMEDICAL Srl IMD Group, Allengers 和 SIMAD srl 等国内和全球参与者。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

许多产品发布和协议也是由这些公司在全球范围内发起的，这也加速了移动 C 臂设备市场的发展。

例如，

2019 年 2 月，Koninklijke Philips NV 宣布推出 Zenition，这是一款专为提高手术室性能和工作流程效率而设计的新型移动 C 臂成像平台。该公司在推出新产品后增强了产品组合

2018 年 11 月，西门子医疗保健有限公司宣布其产品 Cios Spin 已获得美国食品药品监督管理局 (FDA) 的批准。该公司将其产品商业化进入市场并在获得产品批准后产生了足够的收入

市场参与者的合作、合资企业和其他战略正在增强移动 C 臂设备市场中的公司市场，这也为组织改进其移动 C 臂设备产品提供了好处。

移动C型臂是一种基于X射线技术的医学成像设备，用于捕捉人体内部图像。该装置呈 C 形，与 X 射线源和 X 射线探测器相连。该设备是各种医疗应用的专家，例如使用 C 臂进行术中成像的外科、骨科、创伤学、血管外科和心脏病学。

移动 C 型臂是一种基于先进成像技术的成像模块，可提供实时高分辨率 X 射线图像，帮助医生在手术过程中的任何时候监测疾病或进展，并立即进行可能需要的任何纠正.

随着骨科和创伤手术对移动 C 臂的需求增加以及成像技术的进步，移动 C 臂的需求与准确的年份相比有所增加。此外，随着全球医疗保健支出和基础设施的增加，对移动 C 臂的需求也在增加。例如，国际药物经济学和结果研究学会 (ISPOR) 估计，到 2030 年，亚太地区的医疗保健支出预计将比 2015 年增长 56.19%。此外，翻新产品的使用增加和对商业化的严格监管预计将限制使用移动 C 臂设备市场的增长，预计将在预测期内减缓移动 C 臂设备市场的增长。

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全球移动 C 臂设备市场范围和市场规模

全球移动 C 臂设备市场根据类型、技术、应用、最终用户和分销渠道分为五个值得注意的部分。

根据类型，移动 C 臂设备市场分为迷你 C 臂、全尺寸 C 臂、2D 移动 C 臂和 3D 移动 C 臂。2020 年，迷你 C 臂细分市场预计将主导移动 C 臂设备市场，迷你 C 臂在骨科和创伤手术、心血管手术、神经手术、胃肠道手术、疼痛管理、普外科和用于实时高分辨率 X 射线图像的泌尿外科手术。

在技​​术的基础上，移动 C 臂设备市场分为图像增强器和平板。由于骨科手术、心血管手术、神经手术、胃肠手术、疼痛管理、普外科和泌尿外科手术对图像增强器移动 C 臂设备的需求不断增加，预计 2020 年图像增强器部分将主导移动 C 臂设备市场. 图像增强器有助于提高图像质量、随时间推移的图像质量和降低患者剂量。此外，与单独使用荧光屏相比，图像增强器有助于放射科医生更容易地看到物体结构。

根据应用，移动 C 臂设备市场细分为骨科和创伤外科、心血管外科、神经外科、胃肠外科、疼痛管理、普外科、泌尿外科等。2020 年，由于越来越多地采用移动 C 臂设备作为 X 射线源，骨科和创伤手术部分预计将主导移动 C 臂设备市场，主要用于骨科、外科和急诊手术期间的透视术中成像。

根据最终用户，移动 C 臂设备市场分为医院、诊断中心、专科诊所等。2020 年，医院部分预计将主导移动 C 臂设备市场，因为医院正在将移动 C 臂设备用于骨科和创伤手术、心血管手术、神经手术、胃肠道手术、疼痛管理、普外科和泌尿外科手术。此外，医院是各国患者的第一个接触点和最值得信赖的选择。

在分销渠道的基础上，移动 C 臂设备市场分为直接招标和零售。2020 年，直接招标部分预计将主导移动 C 臂设备市场，因为大多数诊断中心、医院、专科诊所更愿意选择直接招标，以寻求批量购买、折扣和产品易于获得的好处。

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制造商的战略举措正在为移动 C 臂设备市场的参与者创造新机遇

移动 C 型臂设备市场还为您提供有关移动 C 型臂设备销售的每个国家美容行业增长的详细市场分析、移动 C 型臂设备进步的影响以及监管场景的变化及其对移动 C 型臂的支持-手臂设备市场。数据可用于 2010 年至 2018 年的历史时期。

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