实验室自动化市场可能在不久的将来经历巨大的增长| DBMR 见解

市场研究文件是通过考虑当前和即将到来的市场情景的几个片段来准备的。它包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的全面分析、消费者和供应链动态的趋势以及对新地理市场的洞察。报告中涵盖的市场洞察力有效地简化了商品和服务的营销管理。该报告有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段，包括参与、获取、保留和货币化。为了获得可操作的市场洞察力以轻松建立可持续和赚钱的业务战略，市场报告是一个不错的选择。

一份有影响力的报告提供有关快速变化的市场格局、市场中已有的情况、未来趋势或市场预期、竞争环境和竞争对手战略的完整知识和信息，有助于规划自己的战略，从而使企业能够超越竞争对手. 此外，这份市场报告在产品趋势、营销策略、未来产品、新的地理市场、未来事件、销售策略、客户行为或行为方面解释了更好的市场观点。市场研究报告涵盖了对行业现状、当前市场潜力和未来前景的深远研究。

全球实验室自动化市场预计将从 2018 年的初始估计价值 53 亿美元上升到 2026 年的估计价值 84 亿美元，复合年增长率为 5.8%。即将发布的市场报告包含 2017 年、2016 年的历史数据，计算基准年为 2018 年，预测期为 2019 年至 2026 年。

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主要市场竞争对手：全球实验室自动化市场

全球实验室自动化市场的一些主要参与者包括 Beckman Coulter, Inc.、Tecan Trading AG.、Perkinelmer, Inc.、Danaher、Thermo Fisher Scientific, Inc.、Agilent Technologies, Inc.、Qiagen, F. Hoffmann-La Roche Ltd、Siemens AG、Hamilton Company.、Abbott、Aurora Biomed Inc、BD、BioTek Instruments, Inc、、Brooks Automation, Inc.、Cerner Corporation、Biomérieux SA、Eppendorf AG、LabVantage Solutions, Inc、LabWare 等

全球实验室自动化市场按设备（自动液体处理器、自动板处理器、机械臂、自动存储和检索系统）、软件（实验室信息管理系统、实验室信息系统、色谱数据系统、电子实验室笔记本、科学数据管理系统）、分析仪（生化分析仪、基于免疫的分析仪、血液分析仪）、应用（药物发现、基因组学、蛋白质组学、蛋白质工程、生物分析、分析化学、系统生物学、临床诊断、冻干）、最终用户（生物技术和制药、医院、研究机构、学者、私人实验室）、地理（北美、南美、欧洲、亚太地区、中东和非洲）——行业趋势和到 2026 年的预测

市场定义：全球实验室自动化市场

实验室自动化是使用标本处理设备进行临床研究的过程。进行实验室自动化过程以开发新技术，提高生产力并减少时间周期。

竞争分析：全球实验室自动化市场

全球实验室自动化市场高度分散，主要参与者使用各种策略，如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等，以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太地区、南美以及中东和非洲的实验室自动化市场的市场份额。

市场驱动力

越来越多地采用小型化工艺，从而降低试剂成本和提高生产率

增加政府对生物技术和药物发现研究发展的资助

增加药物发现和临床诊断

市场约束

初期投资高

兼容性和便携性问题导致小型实验室对实验室自动化的采用减少

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细分：全球实验室自动化市场

按设备

液体处理器

自动板处理器

机械臂

自动存储

检索系统

按软件

管理系统

实验室信息系统

色谱数据系统

电子实验室笔记本

科学的数据管理系统

通过分析仪

生化分析仪

基于免疫的分析仪

血液分析仪细分市场

按应用

药物发现 高通量筛选 (HTS) 广告筛选 化合物称量和溶解 化合物管理 其他

基因组学

蛋白质组学

蛋白质工程

生物分析

分析化学

系统生物学

临床诊断 样品制备 分裂 归档 环评

冻干

按最终用户

生物技术和制药

医院

研究机构

学者

私人实验室。

市场的主要发展：

2019 年 5 月，Labstep 宣布他们将物联网带给实验室研究人员。这将有助于自动记录可用于进一步分析的数据

2019年5月，全球临床诊断领导者贝克曼库尔特的DxA 5000整体实验室自动化解决方案获得了欧洲CE标志和中国食品药品监督管理局的批准。DxA 5000 将有助于显着提高实验室效率。

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购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球实验室自动化市场前景的现状和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

报告的定制：

本报告中以上提供的所有细分均代表国家级

市场上涵盖的所有产品、产品数量和平均售价将作为可定制选项包括在内，可能不会产生或产生极少的额外成本（取决于定制）

感谢您阅读本文，您还可以获得北美、欧洲或亚洲等个别章节或地区报告版本。

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