全球岩土工程市场 2022 年主要行业参与者的关键业务战略和 2028 年 COVID-19 影响分析

全球 岩土工程 市场 的报告是在考虑推动市场增长的所有基本因素后编写的。该报告还包括推动市场和主要竞争对手兴趣的所有重要组成部分。全球岩土工程 市场估计市场报告价值，考虑产品类型、应用程序、最终用户和区域细分、市场份额和规模。在准备报告时，对驱动因素、限制因素、机遇和挑战等几个因素的研究与最新的技术进步和创新一起进行。该研究提供了有关 2022 年至 2028 年市场份额、规模和增长因素的详细信息。它还包括主要市场参与者的关键战略，包括他们的财务摘要、公司概况和 SWOT 分析。

下载免费样本报告：https://www.marketquest.biz/sample-request/90615

报告回答了以下问题：

预计会阻碍岩土工程 市场增长的主要限制和挑战是什么？

岩土工程 市场增长的主要机会是什么，在预测期内可能使市场获利？

不同地区岩土工程市场的驱动因素是什么？

谁是主导岩土工程 市场的杰出市场参与者，以及他们的制胜策略？

岩土工程 市场的五种力量分析的主要结果是什么？

产品类别，包括广泛使用的产品类型，如下：

地下城市空间工程

边坡与开挖工程

地基与基础工程

应用类别包括上述产品的重要最终用途：

市政工程

水利工程

桥梁和隧道工程

采矿工程

海洋工程

国防工程

建筑施工

其他

全球市场已细分为以下区域，见证了高需求和主要参与者的存在。这些地点包括：

北美（美国、加拿大和墨西哥）

欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯、意大利和欧洲其他地区）

亚洲-太平洋地区（中国、日本、韩国、印度、东南亚和澳大利亚）

南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚和南美洲其他地区）

中东和非洲（沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、南非以及中东和非洲其他地区）

访问完整报告：https://www.marketquest.biz/report/90615/global-geotechnical-engineering-market-2021-by-company-regions-type-and-application-forecast-to-2026

岩土工程 市场报告中包含的一些主要参与者是：

Bechtel Group

Fluor Corp

KBR

Jacobs Engineering Group

AECOM

McDermott

CH2M HILL

The Turner Corp

AMEC

Kiewit Corp

Black & Veatch

Parsons Corporation

WSP

Tetra Tech

PCL Construction Enterprises

HDR Inc

MWH全球

Arcadis

Skanska USA

Whiting-Turner Contracting

Balfour Beatty

The Walsh Group

Tutor Perini

Clark Construction Group

Gilbane Building

结构色调

Mortenson Construction

麦卡锡控股

DPR Construction

JE Dunn Construction Group

报告的定制：

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