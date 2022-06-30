到 2029 年的口腔睡眠呼吸暂停设备市场、全球产能、产值、成本结构和未来需求

据估计，全球睡眠呼吸暂停患病率的上升将推动全球市场的增长。根据 sleepassociation.org 的数据，阻塞性睡眠呼吸暂停 (OSA) 是一种常见疾病，影响全球多达 20% 的人口。 这是一种威胁生命的睡眠障碍，大多数情况下未被诊断和治疗。因此，市场受到各种增长决定因素的推动，预计在预测期内将出现大幅增长。

睡眠呼吸暂停口腔器具市场在 2021年 价值 92 亿美元，预计到 2029 年将达到 165.3 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 7.6%。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

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全球睡眠呼吸暂停口腔器具市场的范围

睡眠呼吸暂停口腔器具市场根据产品、类型和最终用途进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

产品

下颌前移装置

舌保持器

在产品的基础上，睡眠呼吸暂停口腔矫治器市场细分为下颌前移装置和舌头保持器。

锥度

医师处方/定制口腔器具

OTC口腔器具在线

根据类型，睡眠呼吸暂停口腔器具市场分为医生处方/定制口腔器具和在线非处方口腔器具。

最终用途

医院

家用

其他

在最终用途的基础上，睡眠呼吸暂停口腔器具市场细分为医院、家庭和其他

有关市场分析的更多信息，请参阅研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sleep-apnea-oral-appliances-market

睡眠呼吸暂停口腔器具市场的区域分析/概述

分析了睡眠呼吸暂停口腔设备市场，并按国家、产品、类型和最终用途提供了市场规模洞察力和趋势，如上所述。睡眠呼吸暂停口腔用具市场报告涵盖的国家包括美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国和日本。, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 中的其他亚太地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列,

由于睡眠呼吸暂停疾病患病率的增加、最新技术设备的可用性以及该地区口腔睡眠呼吸暂停设备的采用，对睡眠呼吸暂停口腔矫治器的需求，北美在睡眠呼吸暂停口腔矫治器市场占据主导地位。由于睡眠呼吸暂停的流行以及该地区政府和其他私人组织的举措，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

竞争格局和口腔睡眠呼吸暂停设备市场份额分析

睡眠呼吸暂停口腔用具市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 以上提供的数据点仅与公司对睡眠呼吸暂停口腔器具市场的关注有关。

睡眠呼吸暂停口腔器具市场的一些主要参与者是

瑞思迈（美国）

SomnoMed（澳大利亚）

整个你（美国）

欧文图斯（澳大利亚）

牙科豹（加拿大）

赛默飞世尔科技公司（美国）

呼吸暂停科学（美国）

DynaFlex（美国）

OravanOSA（美国）

迈尔森律师事务所 (Royaume-Uni)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Compumedics Limited（澳大利亚）

Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG (Allemagne)

斐雪派克医疗保健有限公司 (Nouvelle-Zélande)

Compumedics Limited（澳大利亚）

BMC Medical Co., Ltd (中国)

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