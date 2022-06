2028年组合药物器械市场细分与分析研究报告

全球 组合药物和器械市场 预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析,该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 10.2% 的复合年增长率增长,预计将到 2028 年达到 308.5485 亿美元。 COVID-19 大流行的爆发和政府发起的活动增加; 是预测期内市场需求的主要驱动力。

慢性病领域技术进步的日益普及 有效地促进了组合药物和设备市场的增长。 然而,与组合药物和器械相关的局限性和并发症可能会阻碍组合药物和器械市场的未来增长。 主要市场参与者的合作和伙伴关系是一个机会。 然而,严格的监管框架对全球组合药物和器械市场的增长提出了挑战。

全球组合药物治疗设备市场范围和市场规模

组合药物和器械市场根据产品、应用、最终用户和分销渠道进行细分。 跨领域增长可帮助您分析增长利基和进入市场战略,以确定您的关键应用领域和目标市场之间的差异。

根据产品,全球药物和器械组合市场细分为自动注射器、微针贴片、数字药丸、智能吸入器、给药水凝胶、药物洗脱镜片等。 由于全球对治疗患者的医疗器械需求不断增长,预计 2021 年自动注射器将主导全球药物和器械组合市场。

根据应用,全球药物和器械组合市场细分为骨科疾病、呼吸系统疾病、糖尿病、肿瘤学、心血管疾病等。 到 2021 年,由于老年人口不断增长,以及全球对骨科医疗器械治疗骨病患者的需求不断增长,预计骨科将主导全球联合药物和器械市场。

根据最终用户,全球组合药物和设备市场分为诊所、医院、家庭护理设施、门诊护理中心等。 到 2021 年,诊所有望在全球药物和器械组合市场占据主导地位,因为它们能够在发展中国家专家医生的指导下诊断疾病并获得更长时间的有效治疗。

根据分销渠道,全球组合药物和器械市场分为直接招标、零售和其他。 到 2021 年,预计直接招标将主导全球药物和设备组合市场,提供优质、易用和负担得起的医疗保健产品。 此外,直接拍卖提供市场上最具竞争力的价值。

组合药物器械市场的国家层面分析

分析药物和器械组合市场,并提供按产品、应用、最终用户和分销渠道划分的市场规模信息。 组合药物和器械市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、英国、德国、法国、西班牙、意大利、巴斯、瑞士、俄罗斯、土耳其、比利时和欧洲其他地区、中国、韩国。. 、日本、印度、澳大利亚、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾和亚太其他地区、南非以及中东和非洲其他地区、巴西。

由于在许多治疗中越来越多地使用药物和设备的组合,预计美国的自动注射器细分市场将在 2021 年至 2028 年的预测期内以最高的增长率增长。 此外,COVID-19 流行导致人们 在家中寻求治疗 。 由于医疗保健和医疗设备领域的技术进步不断增加,日本是亚太市场增长的领先国家。 由于新药和器械组合产品的批准越来越多,德国的自动注射器部门在欧洲市场占据主导地位。

竞争格局与组合药物器械市场份额分析

组合药物设备市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。 详细信息包括公司概况、公司财务状况、 产生的收入 、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、优势和劣势、公司名称、产品发布、产品测试管道、产品批准、专利、产品范围,以及范围、应用领域、技术寿命曲线。上面提供的数据点仅与公司对药物和组合设备市场的方法有关。

在药物-器械组合市场运营的主要公司包括 Medtronic、Zimmer Biomet、Amgen Inc.、Mediprint、Propeller Health、BD、YPSOMED、CosMED Pharmaceutical Co.Ltd.、Micron Biomedical, Inc.、Findair Sp z oo、 VAXXAS , MetP Pharma AG, SONCEBOZ, Eitan Medical, Vaxess Technologies Inc., Subcuject Aps, E3D Elcam Drug Delivery Devices, OcuMedic, GlaxoSmithKline plc, Bayer AG, NanoPass, Sensirion AG Switzerland, Janssen Pharmaceuticals, Inc.(强生服务的子公司, Inc.)、Insulet Corporation、TheraJect、Otsuka America Pharmaceutical, Inc.、Raphas Co., Ltd.、EOFLOW CO., LTD.、CGbio 等。许多合同和协议也由世界各地的公司发起,这也加速了药物和器械组合市场的发展。

例如,

2021年4月,美国子公司Nephria的EOFlow Co., Ltd.从德雷塞尔大学获得了新型纳米材料“MXene”的许可。 Nephria 获得了独家权利,并计划通过这项技术转让开发可穿戴式透析系统,也称为可穿戴式人工肾(WAK)。 这将加速新治疗领域的技术并增加市场增长。

2020 年 8 月,Vaxess Technologies Inc. 宣布与生物医学高级研究与发展局 (BARDA) 签订合同,以评估替代疫苗技术。 这种对 MIMIX 等创新平台的认可度的提高可以更好地应对未来的流行病,并将推动市场发展。

2018 年 4 月,GTRC 与 Micron Biomedical, Inc. 签订了独家许可协议。 据 GTRC 称,获得了微针贴片技术的独家许可,作为交换,Micron Biomedical, Inc. 获得了基于乔治亚理工学院技术的产品开发、制造、销售、使用和分许可的独家权利, 该技术拥有加强领导力,扩大市场。

市场参与者的合作、产品发布、业务扩展、奖励和认可、合资企业和其他战略加强了公司在药物设备组合市场的足迹,也为组织的利润增长提供了好处。

