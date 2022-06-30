动物伤口护理市场主要行业参与者、趋势、销售、供应、需求、分析和预测 2029

即使是动物身上一个很小的、被忽视的伤口也可能导致各种细菌性疾病。 必须提供动物伤口护理服务以避免任何不幸事件。 动物健康意识的提高增加了对动物伤口护理服务的需求。

动物伤口用于损伤组织的结构修复和血液凝固等，并用于创伤或外科手术和兽医实践。 2021 年全球 动物伤口护理市场 价值 10.8 亿美元，预计到 2029 年将达到 198 万美元，在 2022-2029 年预测期间的复合年增长率为 7.90%。 数据桥市场研究团队选择的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

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全球 动物伤口护理 市场范围 和市场规模

动物伤口护理市场根据产品、动物类型和最终用户进行细分。 这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别市场的主要应用。

产品

外科产品

高级伤口护理

传统伤口护理

治疗设备

根据产品，动物伤口护理市场分为外科产品、高级伤口护理、传统 伤口护理 和治疗设备。 外科产品细分为缝合线和吻合器、组织粘合剂和密封剂以及胶水。 高级伤口护理分为高级和其他敷料。 高级敷料细分市场进一步分为泡沫敷料、水胶体敷料、薄膜敷料、水凝胶敷料等。 传统的伤口护理部分进一步分为 胶带 、敷料、绷带、吸收剂等。

类型 d’animal

宠物

家畜

根据动物类型，动物伤口护理市场分为伴侣动物和农场动物。 狗、猫、马等是伴侣动物的亚群，而牛、猪等是农场动物的亚群。

最终用户

医院和诊所

家庭护理

其他

动物伤口护理市场也根据最终用户细分为医院和诊所、家庭护理等。

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区域动物伤口护理市场 分析/展望

如上所述，分析了动物伤口护理市场，并按国家、产品、动物类型和最终用户提供了有关市场规模的见解和趋势。 动物伤口护理市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于主要参与者加大力度推进其在该地区的产品组合，北美在动物伤口护理市场上占据主导地位。 由于对该地区牲畜疾病的认识提高，预计亚太地区（APAC）将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家级市场的个别市场影响因素和监管变化。 上游和下游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。 此外，考虑全球品牌的存在和可用性，以及 enfrentan debido a la gran o escasa compencia de las local 和 nacional 品牌所面临的挑战、国家关税和商业路线的影响，mientras 将对来自全球的数据进行预测分析国家。

竞争格局和 动物伤口护理市场份额 分析

动物伤口护理市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。 详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司的优势和劣势。，应用领域。 以上提供的数据点仅与动物伤口护理市场相关公司的重点有关。

动物伤口护理市场的主要参与者有 3M（美国）、B. Braun Melsungen AG（德国）、NEOGEN Corporation。 (美国), Indian Immunologicals Ltd. （印度）、强生服务公司（美国）、拜耳公司（德国）、维克。 （法国）、美敦力（爱尔兰）、Sonoma Pharmaceuticals, Inc.（美国）、Advancis Veterinary Ltd（英国）、KRUUSE（瑞典）、Robinson Healthcare（英国）、Dechra Pharmaceuticals PLC（英国）、Jorgensen Labs （美国）、SilverGlide （澳大利亚）、Sentrx Animal Care, Inc.（美国）、INNOVACYN, INC. （美国）、KCI Licensing, Inc.（美国）和 Huvepharma（美国）等。

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