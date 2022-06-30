收入周期管理市场：到 2028 年的全球销售、价格、收入、毛利率和市场份额

Data Bridge Market Research 分析， 收入周期管理市场 在 2021-2028 年的预测期内将以 13.00% 的复合年增长率增长，预计到 2028 年将达到 966.3 亿美元。

对直接或间接为患者服务做出贡献的所有行政和临床运营的管理会增加收入以实现利润最大化，这被称为收入周期管理。 通过处理索赔，RCM 流程允许医疗保健提供者最大化他们的收入。 患者登记、医疗编码、保险资格和验证、支付和 RA 管理以及索赔处理都是属于收入周期管理的程序。 患者、计费公司、医疗保健提供者和保险公司是 RCM 的四个最重要的组成部分。

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全球收入周期管理市场范围和市场规模

收入周期管理市场根据产品类型、功能、实施、组件和最终用户进行细分。 这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别市场的主要应用。

根据产品类型，收入周期管理市场分为嵌入式 RCM 和独立 RCM。

根据功能，收入周期管理市场分为索赔和拒绝管理、医疗编码和计费、电子健康记录 (EHR)、临床文档改进 (CDI)、保险等。

根据部署，收入周期管理市场分为 Web、本地和云。

在组件的基础上，收入周期管理市场分为软件和服务。

根据最终用户，收入周期管理市场分为医院、全科医生、实验室等。

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收入周期管理市场的 国家级分析

收入周期管理市场根据产品类型、功能、部署、组件和最终用户进行细分。收入周期管理市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲（MEA）在中东和非洲（MEA）框架，巴西，

北美在市场份额和市场收入方面主导着收入周期管理市场，并将在预测期内继续蓬勃发展。这是由于完善的医院和医疗保健基础设施的存在、有利的监管以及降低该地区医疗保健成本的日益增长的需求。另一方面，由于政府增加了提高医疗保健质量的举措和增加该地区的医疗保健支出，预计亚太地区将在预测期内显示出最高的增长率。

收入周期管理市场报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、价值链分析等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，

竞争格局和全球收入周期管理市场份额分析

收入周期管理市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 以上提供的数据点仅与公司在收入周期管理市场的重点有关。

收入周期管理市场报告中涵盖的主要参与者是 CareCloud, Inc.、Allscripts Healthcare, LLC、athenahealth, Inc.、Cerner Corporation、Conifer Health Solutions, LLC、eClinicalWorks、Epic Systems Corporation、Experian Information Solutions, Inc.、GENERAL ELECTRIC、GeBBS Healthcare Solutions、McKesson Corporation、NXGN Management, LLC.、nThrive Revenue Systems, LLC、Quest Diagnostics Incorporated 和 SSI Group, LLC 等国内和全球参与者。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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