医疗图像管理市场的 SWOT 分析，包括主要参与者 Agfa-Gevaert Group、BridgeHead Software Ltd.、Carestream Health、Distributed Medical AB

医学影像管理市场预计在 2021 年至 2028 年的预测期内市场将增长。Data Bridge Market Research 分析，预计该市场在预测期内将以 7.45% 的复合年增长率增长。上述预测。诊断成像模式和图像管理解决方案的技术进步正在推动医学图像管理市场。

医学图像管理允许使用图像管理系统以电子方式生成医学图像。它有助于收集、组织和控制医疗成像数据以及医疗保健系统中的其他一些信息。独立于应用程序的临床档案、独立于供应商的档案以及图像归档和通信系统是图像管理系统中使用的关键技术。

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医学影像管理市场范围和市场规模

医学图像管理市场根据产品和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察和市场洞察，帮助他们做出战略决策以识别主要市场应用。

在 产品 的基础上，医学图像管理市场分为图像归档和通信系统、独立于供应商的归档、独立于应用程序的临床归档和企业查看器/通用查看器。

医学影像管理市场也根据最终用户细分为 医院 和诊断影像中心等。

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医学影像管理市场国家层面分析

分析了医学图像管理市场，并按国家、产品和最终用户提供了市场规模洞察力和趋势，如上所述。医疗图像管理市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区和非洲(MEA) 在中东和非洲 (MEA) 框架中，巴西、阿根廷和南美洲其他地区在南美洲框架中。

由于慢性病患病率的增加、医疗保健组织越来越多地采用健康信息学以及该地区制造的医学影像程序数量不断增加，北美正在主导医学影像管理市场。由于中风和心血管疾病患者人数的增加、超声研究的增加以及先进治疗设施的可用性增加等，欧洲是医学图像管理市场增长的第二大地区。亚太地区是医学图像管理市场增长的预期区域，因为对医生在该地区的患者完整记录中制作适当的血管、骨科、乳房和心脏图像的需求不断增长。

竞争格局和医学图像管理市场份额分析

医学图像管理市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 以上提供的数据点仅针对医疗影像管理市场的公司。

医疗图像管理市场报告中涵盖的主要参与者是 Agfa-Gevaert Group、BridgeHead Software Ltd.、Carestream Health、Distributed Medical AB、FUJIFILM Holdings Corporation、通用电气公司、Hitachi Vantara、INFINITT Healthcare Co. Ltd.、Koninklijke Philips NV . , Mach7 Technologies Ltd., McKesson Corporation, IBM Watson Health, Novarad, Sectra AB, Siemens Healthcare GmbH, Center for Diagnostic Imaging, Hologic Inc., Esaote SpA, Canon Medical Systems Corporation 和 Shimadzu Corporation。在其他国家和全球行为体中。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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