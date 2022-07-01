动物抗生素市场的 SWOT 分析，包括主要参与者 Boehringer Ingelheim International GmbH。（德国）、硕腾（美国）、Elanco（美国）、默克公司（美国）

抗菌剂 是杀死或抑制大多数细菌的物质。抗菌剂可以是天然的、半合成的或合成的。抗生素都是抗菌剂，但并非所有抗菌剂都是抗生素。抗生素主要用于治疗临床疾病，预防和管理常见疾病，改善动物发育和生长。它们以三种方式用于食用动物：治疗性、预防性和亚治疗性。抗菌剂在动物和人类食品安全方面具有显着优势。

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2021 年全球动物抗菌抗生素市场价值 45 亿美元，预计到 2029 年将达到 63 亿美元，在 2022-2029 年预测期间的复合年增长率为 4.10%。在预测期内，“四环素”是动物抗生素市场中最大的产品部分，原因是吸收好、毒性低、对病原微生物的效力高，并且与其他用于动物的抗菌和抗生素产品相比，价格相对便宜。. 数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

在动物抗生素市场上经营的一些主要参与者是 Boehringer Ingelheim International GmbH。(德国), Zoetis (美国), Elanco (美国), Merck & Co. Inc. (美国), Phibro Animal Health Corporation (美国), Virbac (法国), Vetoquinol (法国), HIPRA (西班牙), Ceva (法国) ), Dechra (英国), Kyoritsuseiyaku Corporation (日本), CHINA ANIMAL HUSBANDRY GROUP (中国), Endovac Animal Health (美国), Zydus Group (印度), Indian Immunologicals Pvt. 有限公司 （印度）、UCBVET Saúde e Bem Estar Animal（美国）、American Reagent Inc.（美国）、Neogen Corporation（美国）、Huvepharma（美国）、Ayurvet（印度）、Ashish Life Science（印度）、Inovet Group（比利时） 、Lutim Pharma Private Limited（印度）和 ECO Animal Health Ltd（美国）等。

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全球动物抗菌药物市场范围

动物抗菌抗生素市场根据产品、交付方式和动物类型进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

产品

四环素

青霉素

磺胺类药物

大环内酯

头孢菌素

氟喹诺酮

林可酰胺

头孢菌素

在产品的基础上，动物抗菌抗生素市场分为四环素、青霉素、磺胺、大环内酯、头孢菌素、氟喹诺酮、林可酰胺和 头孢菌素 。四环素部分由于其吸收性好、毒性低、对病原微生物的高效力以及与其他动物抗菌和抗生素产品相比相对便宜等因素而占据最大份额。

运输方式

预混料

口服散剂

注射

其他

根据交付方式，动物抗菌抗生素市场分为预混剂、口服粉剂、注射剂等。

动物类型

食用动物

宠物

根据动物类型，动物抗菌抗生素市场分为食用动物和伴侣动物。

动物抗生素抗生素市场区域分析/概述

分析了动物抗菌素市场，并按上述国家、产品、交付方式和动物类型提供了市场规模洞察和趋势。抗菌动物抗生素市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他欧洲国家、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、

由于宠物数量众多、动物疾病发病率增加以及该地区用于开发针对动物疾病的药物的巨额资本投资，北美在动物抗生素和抗微生物药物市场上占据主导地位。由于政府越来越多地参与控制动物疾病的爆发、牲畜数量的增加以及该地区对动物抗菌剂的需求不断增长，预计亚太地区在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

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