欧洲全球麻醉和呼吸设备市场深入分析、应用、预测到 2028 年

预计欧洲麻醉和呼吸设备市场将在 2021 年至 2028 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析称,在上述预测期内,市场预计将以 9.47% 的复合年增长率增长。

麻醉设备本质上是在外科手术过程中提供持续的医用气体供应,例如用于心率、呼吸控制、疼痛、血压、血流的氧气和一氧化二氮,而呼吸设备则专注于治疗、评估、管理、诊断、监测和护理患有此类急性和慢性呼吸道疾病的患者。

欧洲麻醉和呼吸设备市场范围和规模

欧洲麻醉和呼吸设备市场根据产品类型和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内低增长的细分市场,并为用户提供有价值的市场洞察和市场洞察,帮助他们做出战略决策以识别主要市场应用。

根据产品类型,市场分为麻醉设备、呼吸设备、监测设备、诊断设备以及耗材和配件。 麻醉设备进一步细分为麻醉输送机、麻醉一次性用品和附件、麻醉监护仪和麻醉信息管理系统 (AIMS)。 一次性麻醉产品和配件进一步细分为麻醉回路、麻醉面罩、复苏器、喉镜、柔性插管内窥镜、声门上气道、呼吸机回路、HME、区域麻醉和抗痛。 麻醉监护仪细分为基本型、高级型和集成型。 呼吸设备细分为治疗设备、面罩、呼吸机、雾化器、加湿器、氧气浓缩器、吸入器、可重复使用的 复苏 器、一氧化氮输送装置、 二氧化碳图 、气体分析仪和氧气罩。 治疗设备被细分为气道正压(PAP)、持续气道正压(CPAP)、自动气道正压(APAP)和双水平气道正压(BPAP)。 口罩分为鼻罩、面罩、鼻罩和口腔口罩。 呼吸机分为成人呼吸机和婴儿呼吸机。 氧气浓缩器分为固定式和便携式。 吸入器分为干粉吸入器、定量吸入器和软雾吸入器。 监测设备进一步细分为 脉搏血氧 仪 ,脉搏血氧仪进一步分为儿科、腕戴式、可穿戴式、指尖和桌面或床边。 诊断设备进一步细分为肺活量计,肺量计进一步分为多导睡眠图 (PSG) 和峰值流量计。 耗材和配件细分为一次性口罩、一次性复苏器、气管切开插管、鼻管、一次性口罩等。

根据最终用户,麻醉和呼吸设备市场分为医院、诊所、家庭护理设施和门诊服务中心。

欧洲麻醉和呼吸设备市场 的国家层面分析

分析了欧洲麻醉和呼吸设备市场,并按产品类型和最终用户提供了市场规模信息和趋势,如上所示。欧洲麻醉和呼吸设备市场报告涵盖的国家是德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其和欧洲其他欧洲国家。

欧洲麻醉和呼吸设备市场报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国家市场的监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、价值链分析等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外,欧洲品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

竞争格局和 欧洲麻醉和呼吸设备 市场份额分析

欧洲麻醉和呼吸设备市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、在欧洲的存在、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用支配地位。上面提供的数据点仅与专注于欧洲麻醉和呼吸设备市场的公司有关。

欧洲麻醉和呼吸设备市场报告中涵盖的主要参与者有 Baxter、BD、B. Braun Melsungen AG、辉瑞公司、Ambu A/S.、Cardinal Health、Smith+Nephew、深圳迈瑞生物医疗电子有限公司. ., PerkinElmer Inc., Medline Industries, Inc., Masimo., KCWW, GENERAL ELECTRIC, Koninklijke Philips NV, SCHILLER, heyer medical AG, Drägerwerk AG & Co. KGaA, NIHON KOHDEN CORPORATION, Medtronic, Westmed, Inc, Med Europe Srl 、Biomedica Medizinprodukte GmbH、医用呼吸设备等。DBMR 分析师了解竞争优势,并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

