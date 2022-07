到 2028 年，强迫症显着的全球增长、技术进步和机遇

2021 年 4 月,H. Lundbeck A/S 和 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Otsuka) 宣布决定继续招募患者参加 brexpiprazole 治疗阿尔茨海默型痴呆患者躁动的 III 期临床试验 (NCT03548584)。

该研究的继续使灵北和大冢能够进一步探索 brexpiprazole 在满足阿尔茨海默病型痴呆症患者的高医疗需求方面的有效性。

试验的成功完成将导致新产品的推出,这将影响公司的销售和收入。