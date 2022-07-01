到 2028 年，强迫症显着的全球增长、技术进步和机遇

全球强迫症 (OCD) 药物市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内经历市场增长。数据桥市场研究分析称，在 2021 年至 2028 年的预测期内，该市场的复合年增长率为 9.7%预计到2028年将达到9.969亿美元。临床试验 的增加和市场参与者研发投资的增加是预测期内推动市场需求的主要驱动力。

强迫症（Obsessive-compulsive disorder，OCD）是一种焦虑症，其特征是不合理和无法控制的想法和恐惧导致个体从事重复性行为。强迫症是一种已知会导致一个人陷入特定想法或恐惧的疾病。治疗、疗法和新疗法的发展，以及抗焦虑、抗精神病和抗抑郁药物的进步，预计将为强迫症药物市场提供各种其他机会。然而，品牌药的专利到期和品牌药仿制药的推出是预计在预测期内抑制市场增长的因素。

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全球强迫症 (OCD) 药物市场范围和市场规模

强迫症 (OCD) 药物市场根据严重程度、亚型、药物、给药途径、人口、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长可帮助您分析增长利基和策略以接近市场并确定您的主要应用领域和目标市场之间的差异。

根据严重程度，全球强迫症（OCD）药物市场分为轻度中度和中度重度。 到 2021 年，由于预计将主导市场的全球人口中传染病的患病率增加，中度至重度部分将主导全球强迫症 (OCD) 药物市场。

在子类型的基础上，全球强迫症 (OCD) 药物市场被细分为对清洗/清洁强迫的污染强迫症、对检查强迫症的滋扰强迫症、没有明显强迫症的强迫症、对排序、组织和计数强迫症的对称强迫症，囤积和其他。 2021 年，由于治疗、疗法的发展和预计将主导市场的新疗法的引入，洗涤/清洁强迫性污染的强迫症主导了全球强迫症药物市场。

在药物的基础上，全球强迫症（OCD）药物市场细分为抗抑郁药、抗精神病药、NMDA 阻滞剂等。 抗抑郁药进一步细分为选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRIs）、5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂（SNRIs）、三环类抗抑郁药（TCAS）等。 SSRI 进一步细分为氟伏沙明、氟西汀、帕罗西汀、舍曲林等。 SNRI 进一步细分为度洛西汀、文拉法辛等。 TCAS 进一步细分为氯米帕明、阿米替林、丙咪嗪等。 抗精神病药进一步细分为利培酮、氟哌啶醇、喹硫平、奥氮平、阿立哌唑等。 NMDA 阻滞剂进一步细分为氯胺酮、美金刚等。 2021年，

根据给药途径，全球强迫症 (OCD) 药物市场分为口服和肠胃外给药。 口服又细分为片剂、胶囊剂和溶液剂。 2021 年，由于新的治疗方法和疗法的进步预计将主导市场，口服药物将主导全球强迫症 (OCD) 药物市场。

根据人口，全球强迫症 (OCD) 药物市场分为儿科和成人。 2021 年，由于旨在提高生物利用度、药理学、安全性和预计主导市场的剂量参数的研究和开发，成人细分市场将主导全球强迫症药物市场。

根据最终用户，全球强迫症 (OCD) 药物市场细分为医院、专科诊所、家庭护理等。 2021年，由于预计将主导市场的全球人口中传染病患病率的增加，医院部门将主导全球强迫症药物市场。

根据分销渠道，全球强迫症 (OCD) 药物市场细分为医院药房、零售药房、在线药房等。 2021 年，由于抗焦虑、抗精神病和抗抑郁药物的新疗法和进步预计将主导市场，医院药房将主导全球强迫症药物市场。

在全球范围内，由于有利的政府举措和主要市场参与者不断增加的研发投资，北美是主要地区。

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强迫症 (OCD) 药物市场国家层面分析

分析强迫症药物市场，并根据严重程度、子类型、药物、给药途径、人口、最终用户和分销渠道提供市场规模洞察。强迫症药物市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、墨西哥、德国、法国、英国、匈牙利、立陶宛、奥地利、爱尔兰、挪威、波兰、意大利、西班牙、俄罗斯、土耳其、荷兰、瑞士、欧洲其他地区、日本, 中国, 韩国, 印度, 澳大利亚, ​​新加坡, 泰国, 马来西亚, 印度尼西亚, 菲律宾, 越南, 亚太其他地区, 巴西, 阿根廷, 秘鲁, 南美洲其他地区, 南非, 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 埃及、科威特、以色列、中东其他地区和非洲。

由于治疗选择和医疗保健基础设施的改善，预计北美地区的口腔部门在 2021 年至 2028 年的预测期内将以最高的增长率增长。由于增加了对新药创新研发的投资，中国在亚太市场和口服药物领域占据主导地位。由于抗焦虑、抗精神病和抗抑郁药物的进步，英国的口服药物在欧洲市场占据主导地位。

竞争格局和 TOC 市场份额分析

强迫症药物市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品测试渠道、产品批准、专利、产品广度和呼吸，应用优势，技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司对强迫症药物市场的关注有关。

在全球强迫症 (OCD) 药物市场运营的主要公司有雅培、礼来公司、Viatria Inc.、H. LUNDBECK A/S、葛兰素史克公司、辉瑞公司、Mallinckrodt、Sebela Pharmaceuticals、Zydus Pharmaceuticals、 Inc.（Zydus Cadila 的子公司）、Lupin Pharmaceuticals, Inc.、Amneal Pharmaceuticals LLC.、Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.、Teva Pharmaceutical Industries Ltd.、Wockhardt、Alvogen、Sun Pharmaceutical Industries Ltd.、Aurobindo Pharma USA（Aurobindo Pharma USA 的子公司） Aurobindo Pharma)、Par Pharmaceutical、Apotex Inc.、Lannett 等。许多产品发布和交易也是由全球公司发起的，这些公司也加速了强迫症药物市场的发展。

例如，

2020 年 8 月，Sun Pharmaceutical Industries Limited 宣布以 每片 35 卢比的经济价格推出 FluGuard（Favipiravir 200mg），用于治疗印度的轻度至中度 COVID-19 病例。 Favipiravir 是印度唯一获批用于潜在治疗轻度至中度 COVID-19 疾病患者的口服抗病毒疗法。 该公司正在以经济的价格推出 FluGuard，以使越来越多的患者能够使用该药物，从而减轻他们的经济负担。 这支撑了印度对这一流行病的反应。

2021 年 4 月，H. Lundbeck A/S 和 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Otsuka) 宣布决定继续招募患者参加 brexpiprazole 治疗阿尔茨海默型痴呆患者躁动的 III 期临床试验 (NCT03548584)。 该研究的继续使灵北和大冢能够进一步探索 brexpiprazole 在满足阿尔茨海默病型痴呆症患者的高医疗需求方面的有效性。 试验的成功完成将导致新产品的推出，这将影响公司的销售和收入。

2021 年 6 月，Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 的美国子公司 Teva Pharmaceuticals USA, Inc. 宣布在美国推出其仿制药 1% 每日一次的 SOOLANTRA（伊维菌素）乳膏，用于治疗酒渣鼻的炎症性病变。 随着产品的推出，Teva 已成为仿制药和特种药物的全球领导者，其产品组合包括几乎每个治疗领域的 3,500 多种产品。

市场参与者的合作、产品发布、业务扩展、奖励和认可、合资企业和其他战略增强了公司在强迫症药物市场 (OCD) 中的市场，这也为组织改进其提供的 OCD 药物提供了好处.

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