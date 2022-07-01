2022-2029年巨大的口腔光固化设备市场需求| 在 2022 年至 2029 年的预测期内，市场将以 7.2% 的复合年增长率增长

固化灯主要用于光固化树脂材料的固化。在牙科行业，光固化机是牙科设备的一个组成部分，用于用光固化树脂固化复合材料。牙科固化灯是所有牙科程序/专业不可或缺的一部分。几乎所有牙科粘合剂和树脂复合材料都使用光能进行聚合，从而决定手术的长期临床成功。口腔传染病一般称为龋齿、龋齿或龋齿，是常见的口腔疾病。这些导致牙齿中有机物质的脱矿质。在全球范围内，成人和儿童的龋齿发病率逐渐上升。通常，牙医会使用常见的治疗方法来清理蛀牙，例如牙冠、根管、填充物和拔牙。这应该会刺激市场。

全球市场 全球口腔光固化设备该报告提供市场份额详细信息、新产品管道开发和分析、国内和本地市场参与者的影响、分析新兴收入领域的机会、市场监管变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场上的技术创新。要了解分析和市场情景，请联系我们获取分析师简报，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

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全球牙科光固化设备市场预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge 市场研究分析认为，在 2022 年至 2029 年的预测期内，市场将以 7.2% 的复合年增长率增长，预计将到 2029 年达到 43120.099 万美元，而 2021 年为 24765.662 万美元。

在牙科光固化设备市场运营的一些主要参与者包括 Henkel Adhesives Technologies India Private Limited、Ivoclar Vivadent、3M、Kerr Corporation、Dentsply Sirona、Systems Integration Ltd/SI Creative、ACTEON、A-dec Inc.、Belmont, J MORITA CORP., KaVo Dental, VOCO GmbH, Pelton & Crane, Ultradent Products Inc., SCHEU DENTAL GmbH, POLAROID, Talleres Mestraitua, SL MESTRA, DÜRR DENTAL SE, Roleence Enterprise Inc., DENTAMERICA INC., Mectron spa, COLTENE Group, SDI Limited, Kulzer GmbH, DENTMATE, AMD Lasers, Inc., Spring Health Products, KinderDent GmbH, DentLight Inc., APOZA ENTERPRISE CO., LTD., Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd., Beyes, Gnatus Medical-Dental Equipments . 、唐山UMG医疗器械有限公司、BA国际有限公司等。

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全球牙科光固化设备市场范围

全球牙科光固化设备市场分为类型、产品和最终用户。这些细分市场之间的增长将帮助您分析跨行业的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以制定战略决策以识别市场的主要应用。

锥体

石英-钨-卤素 (QTH) 牙科光固化机

(LED) 发光二极管牙科治疗灯

氮化镓电极

碳化硅电极

等离子弧牙科治疗灯

氩激光

根据类型，全球牙科治疗灯市场细分为石英钨卤素 (QTH) 牙科治疗灯、发光二极管 (LED) 牙科治疗灯、等离子 ARC 牙科治疗灯、激光氩气

产品

系统

配件

根据产品，全球牙科光固化设备市场细分为系统、配件。

最终用户

牙科诊所

医院

专科诊所

根据最终用户，全球牙科光固化设备市场细分为医院、牙科诊所和专科诊所。

口腔光固化设备市场的区域分析/概述

分析了牙科光固化设备市场，并按国家、类型、产品、最终用户提供了市场规模信息和趋势，如上所述。 牙科光固化设备市场包括以下国家：美国、加拿大、墨西哥、德国、法国、英国、意大利、西班牙、荷兰、俄罗斯、瑞士、比利时、土耳其和欧洲其他地区、中国、日本、印度、南部韩国、澳大利亚、新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、越南、亚太其他地区、巴西、阿根廷、秘鲁、南美洲其他地区、南非、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、以色列、中东其他地区和非洲。

由于这些国家人口中牙齿疾病的患病率不断上升，北美是市场的主要主导地区。 他们在市场份额和市场收入方面主导着牙科光固化设备市场，并将在预测期内继续扩大其主导地位。 这是由于该地区的老年人口众多以及推动市场的快速研究发展

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的个别市场影响因素和市场监管变化。 新品和替代品销售、国家人口统计、疾病流行病学和进出口关税等数据点是用于预测每个国家市场情况的一些主要指标。 此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的激烈竞争而面临的挑战，以及销售渠道的影响。

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