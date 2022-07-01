全球下一代测序 (NGS) 服务市场趋势和主要参与者的分析，如美敦力（爱尔兰）、Ethicon US, LLC。(美国), Thermo Fisher Scientific Inc. (美国), Novo Nordisk A/S (丹麦), BD (美国), Stryker (美国)

数据桥市场研究分析， 下一代测序 (NGS) 服务市场 预计在预测期内的复合年增长率为 22.00%。这表明2021年的市场价值为65.8868亿美元，到2029年将达到323.3531亿美元。“全基因组 测序 ”在下一代测序服务（NGS）的典型细分市场中占据主导地位。 由于发展中地区的医院和研究实验室数量不断增加，以及大学、学术和研究机构以及研究机构采取了许多举措，以使用该技术来确定疾病的根源。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

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下一代测序服务 (NGS) 市场竞争格局 提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与公司对 下一代测序 (NGS) 服务市场的关注有关。

在下一代测序 (NGS) 服务市场运营的一些主要参与者 是 Medtronic (Ireland)、Ethicon US, LLC。(美国), Thermo Fisher Scientific Inc. (美国), Novo Nordisk A/S (丹麦), BD (美国), Stryker (美国), Boston Scientific Corporation (美国), Luminex Corporation (美国), Eurofins Scientific SE (卢森堡) )、PerkinElmer, Inc.（美国）、QIAGEN（德国）、Macrogen Inc.（韩国）、GENEWIZ, Inc.（美国）、Illumina, Inc.（美国）、Novogene Corporation（中国）、Abcam plc（英国） 、Merck KGaA（德国）、Promega Corporation（美国）、西门子（德国）和 GATC Biotech AG（德国）等。

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全球下一代测序 (NGS) 服务市场的范围

下一代测序 (NGS) 服务市场 根据类型、技术、应用和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

锥体

靶向测序/基因panel

RNA测序

从头测序

外显子组测序

芯片——测序

全基因组测序

甲基测序

其他服务

根据类型，市场分为测序/基因靶向 panel、RNA 测序、从头测序、外显子组测序、芯片测序、全基因组测序、甲基测序和其他服务。

技术

合成测序 (SBS)

离子半导体测序

单分子实时测序 (SMRT)

纳米孔测序

基于技术，市场细分为边合成边测序、离子半导体测序、单分子实时测序和纳米孔测序。

应用

诊断

肿瘤学家

生殖健康

传染性疾病

罕见遗传病

其他

药物发现

生物标志物的发现

微生物遗传学、农业和动物研究

其他应用

根据应用，市场分为诊断、药物发现、生物标志物发现、微生物遗传学、农业、动物研究和其他应用。

最终用户

学术和政府机构

研究中心

医院和诊所

制药和生物技术公司

其他最终用户

根据最终用户，市场分为学术和政府机构和研究中心、医院和诊所、制药和生物技术公司以及其他最终用户。

下一代测序 (NGS) 服务市场区域分析/概述

分析了下一代测序 (NGS) 服务市场 ，并按上述国家、类型、技术、应用和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。下一代测序 (NGS) 服务市场报告中涵盖的国家 是北美的美国、加拿大和墨西哥，德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其和欧洲其他欧洲国家。, 中国, 日本, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 中的其他亚太地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及,以色列、中东和非洲其他地区 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分、巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美南部的一部分。

北美正在引领下一代测序 (NGS) 服务市场 ，这得益于强大的医疗机构基础、主要参与者在先进设备增长方面的投资增加、为分析产品制造商建立良好的分销渠道以及该领域的研究活动数量不断增加地区。由于政府提高意识的举措增加、医疗旅游增加、该地区研究活动的增长以及该地区对优质医疗保健的需求不断增长，预计亚太地区在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长. .

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

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