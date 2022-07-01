发光二极管 (LED) 光疗设备市场 SWOT 分析主要关键参与者预测到 2028 年 通用电气、昕诺飞控股、Natus Medical Incorporated、Phoenix Medical Systems (P) Ltd

发光二极管 (LED) 光疗设备市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内经历市场增长。数据桥市场研究分析该市场到 2028 年将占 2.1066 亿美元，并将以 3.98% 的复合年增长率增长上述预测期。

光疗是使用光来治疗各种皮肤疾病（如牛皮癣、白癜风等）的过程。发光二极管 (LED) 光疗单元是通过集成发光二极管灯泡制造的，这些灯泡以更低的成本提供高辐照度、更少的热量产生、更长的寿命，并且还提供窄光谱波长。LED光疗在新生儿黄疸的治疗中得到了有效的应用。

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全球 发光二极管 (LED) 光疗设备市场范围 和市场规模

发光二极管 (LED) 光疗设备市场根据产品类型、应用和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察和市场洞察，帮助他们做出战略决策以识别主要市场应用。

发光二极管 (LED) 光疗设备市场的产品类型细分为顶置式、次表面式和双面式 LED 光疗单元。

根据应用，发光二极管 (LED) 光疗设备市场细分为皮肤病治疗和新生儿黄疸管理。 皮肤病治疗进一步细分为 牛皮癣 、白癜风、湿疹/特应性皮炎等。

在最终用户的基础上，发光二极管 (LED) 光疗设备市场细分为 医院 和诊所以及家庭用户。

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发光二极管 (LED) 光疗设备市场 的国家级分析

分析了发光二极管 (LED) 光疗设备市场，并按上述国家、产品类型、应用和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。发光二极管 (LED) 光疗设备市场报告中涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区欧洲、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC) – 太平洋 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、

由于最先进的皮肤护理设备的高采用率，北美地区在发光二极管 (LED) 光疗设备市场上处于领先地位。由于对先进光疗的认识提高和医疗保健基础设施的发展，预计亚太地区将在 2021 年至 2028 年的预测期内以显着的增长率扩张。

竞争格局与 发光二极管 (LED) 光疗设备市场 份额分析

发光二极管 (LED) 光疗设备市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与专注于发光二极管 (LED) 光疗设备市场的公司有关。

发光二极管 (LED) 光疗设备市场报告中涵盖的主要参与者是通用电气、昕诺飞控股、Natus Medical Incorporated、Phoenix Medical Systems (P) Ltd、Atom Medical Corp、Herbert Waldmann GmbH & Co. KG、nice Neotech Medical Systems列兵。有限公司、Daavlin 公司、国家生物公司、Solarc 系统公司、医院供应公司 Pvt。Ltd.、Kernel Medical Equipment Co., LTD.、Olives India、Healicom Medical Equipment Co Ltd.、avihealthcare、Krupa Medi Scan、Narang Medical Limited、Hemodiaz Life Sciences Private Limited、Ibis Medical 和 Korrida Medical Systems 等国内和全球企业.全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。

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