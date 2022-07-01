医疗保健 3D 打印市场：全球主要参与者 – 医疗保健 3D 打印市场包括 Carbon, Inc.（美国）、Formlabs（美国）、3T Additive Manufacturing Ltd（英国）、Stratasys Ltd。（美国），3D Systems, Inc.（美国）

3D 打印，也称为增材制造，是医疗保健行业用于创建 3D 实体对象的工艺。3D 打印物体的生产是通过使用增材工艺实现的。一个对象是在添加过程中通过放置连续的材料层来创建的，直到对象完成。

用于医疗保健的3D 打印设备 用于组织工程、生物打印和烧伤手术。这项技术使 3D 打印能够创建人体皮肤层，从而保护了严重事故受害者和遭受重伤的人们的生命。根据 Ayca Aydin 等人于 2019 年 6 月在 Materials Today Bio Journal 上发表的一项研究，具有可控结构的金属 3D 打印是一项尖端技术，可以开发用于生物医学应用的金属植入物。

获取报告的示例 PDF – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-healthcare-3d-printing-market

Data Bridge Market Research 分析，2021 年医疗保健市场的 3D 打印价值为 20.9 亿美元，预计到 2029 年将达到 108 亿美元，预计在 2022 年的预测期内以 22.8% 的复合年增长率增长到 2029 年。

在医疗保健 3D 打印市场运营的一些主要参与者是：

Carbon, Inc.（美国）

Formlabs（美国）

3T 增材制造有限公司（英国）

Stratasys 有限公司 （美国）

3D Systems, Inc.（美国）

Organavo Holdings Inc.（美国）

CYFUSE BIOMEDICAL KK（日本）

赛林（美国）

Anatomics Pty Ltd（澳大利亚）

块.a。（德国）

雷尼绍公司（英国）

SLM 解决方案（德国）

FIT AG（德国）

Prodways Technologies（法国）

BOSON MACHINES (Inde)

Advanced Solutions Life Sciences, LLC（美国）

Tinkerine Studios Ltd.（加拿大）

瓦克化学公司（德国）

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-3d-printing-market

全球 医疗保健3D打印市场范围 和市场规模

医疗保健 3D 打印市场根据模式、组件、技术、应用、医学专业和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

模态

自主性

融合的

在模式的基础上，医疗保健 3D 打印市场分为独立和集成。

成分

材料

材料

软件

服务

在组件的基础上，医疗保健 3D 打印市场被细分为材料、硬件、软件和服务。

技术

生物印象

基于液滴沉积/挤出的技术

光固化

通过激光束融合

电子束熔化 (EBM)

3DP/粘合剂粘合/粘合剂喷射

其他

在技​​术的基础上，医疗保健 3D 打印市场分为生物打印、光固化、激光束熔化、电子束熔化 (EBM)、基于液滴沉积的技术/挤出、3DP/粘附/粘合剂喷射等。

应用

医疗的

外科

制药

其他

根据应用，医疗保健 3D 打印市场分为医疗、外科、 制药 等。

医学专业

骨科

牙科

心血管

颅颌面（CMF）

神经外科

肿瘤学家

其他

基于医学专业，医疗保健 3D 打印市场细分为牙科、心血管、颅颌面 (CMF)、骨科、神经外科、肿瘤学等。

最终用户

医疗和外科中心

研究中心和学术机构

制药和生物技术公司

其他

根据最终用途，医疗保健 3D 打印市场分为医疗和外科中心、研究中心和学术机构、制药和生物技术公司等。

医疗保健 3D 打印市场区域分析/概述

对医疗保健 3D 打印市场进行分析，并按国家、模式、组件、技术、应用、医学专业和最终用户提供市场规模洞察和趋势，如上所述。3D 打印在医疗保健市场报告中涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国，国家 – 荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区, 中国, 日本, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 中的其他亚太地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及,以色列，

由于主要市场参与者的存在，北美主导了医疗保健 3D 打印市场。此外，在预测期内，不断增长的生产能力和不断增长的医疗保健支出将进一步推动该地区医疗保健 3D 打印市场的增长。由于 Youbionic 仿生手等 3D 和 4D 技术的采用率不断提高，亚太地区预计将见证医疗保健 3D 打印市场的显着增长，这增加了整体体验的价值。此外，持续的医疗基础设施和不断增加的医疗支出预计将在未来几年进一步推动该地区医疗 3D 打印市场的增长。

在https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-healthcare-3d-printing-market浏览完整目录

相关报道：

北美麻醉和呼吸设备市场 – 到 2029 年的行业趋势和预测 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-anesthesia-and-respiratory-devices-market

欧洲麻醉和呼吸设备市场 – 到 2028 年的行业趋势和预测 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-anesthesia-and-respiratory-devices-market

北美实验室自动化市场 – 行业趋势和到 2028 年的预测

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-lab-automation-market

欧洲实验室自动化市场 – 到 2028 年的行业趋势和预测 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-lab-automation-market

亚太实验室自动化市场 – 到 2028 年的行业趋势和预测 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-lab-automation-market

全球全实验室自动化市场 – 到 2029 年的行业趋势和预测 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-total-lab-automation-market

全球网络测试实验室自动化市场 – 到 2029 年的行业趋势和预测 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-network-test-lab-automation-market

关于数据桥市场研究

预测未来的一种绝对方法是了解今天的趋势！

Data Bridge 将自己展示为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们致力于发掘最佳市场机会并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效信息。Data Bridge 致力于为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。

联系我们：

Data Bridge Market Research

美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件： Corporatsesales@databridgemarketresearch.com