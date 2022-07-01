关键参与者对全球乳腺活检设备市场的预测 – Scion Medical Technologies LLC（美国）、STERYLAB Srl（意大利）、ARGON MEDICAL（美国）、丹纳赫（美国）——截至 2029 年的分析和预测

活检设备 是指用于从体内细胞中取出一块样本或组织以在实验室中分析是否存在疾病的设备。这些设备供放射科医生、介入心脏病专家和外科医生使用。活检是指用于从器官手术切除组织的过程。执行该程序以确定疾病的存在或程度，包括炎症和癌症状况。慢性病的流行正在加速乳腺活检设备市场的增长。

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活检 可以使用特定的活检设备对任何器官进行活检，作为乳糜泻和癌症的确认测试2021 年全球乳腺活检设备市场价值为 23.3 亿美元，预计到 2029 年将达到 40.1 亿美元，在 2022-2029 年预测期间的复合年增长率为 7.45%。

乳房活检设备市场的一些主要参与者包括 Scion Medical Technologies LLC（美国）、STERYLAB Srl（意大利）、ARGON MEDICAL（美国）、Danaher（美国）、Cianna Medical（美国）、Benetec（比利时） )、Cigna（美国）、United Medical Systems Inc.（美国）、Stryker（美国）、BD（美国）、Hologic Inc.（美国）、Devicor Medical Products Inc.（美国）、F. Hoffmann -La Roche Ltd（瑞士）、OncoCyte Corporation（美国）、Cook（美国）、Siemens（德国）、Medtronic（爱尔兰）、SOMATEX Medical Technologies GmbH（德国）、Vigeosrl（意大利）、Johnson & Johnson Services Inc.（美国） )、波士顿科学公司（美国）、奥林巴斯公司（日本）、FUJIFILM Holdings Corporation（日本）、GENERAL ELECTRIC（美国）、Cardinal Health（美国）和 B.Braun Melsungen AG（德国）等。

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全球乳腺活检设备市场范围 和市场规模

生物标志物市场根据产品、技术类型、指导技术和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

产品

活检针

活检台

活检线

引导系统

其他

在产品的基础上，乳房活检设备市场分为活检针、活检台、活检线、引导系统等。

技术类型

细针穿刺活检

核心活检

活检标志物

MRI引导的核心活检

手术活检

电线位置

前哨淋巴结活检

根据技术类型，乳腺活检设备市场细分为细针抽吸活检、芯针活检、活检标记物、MRI 引导芯针活检、手术活检、导线定位和前哨淋巴结活检。

制导技术

超声引导精细

乳腺摄影引导磁共振

CT引导活检

其他影像引导乳房活检

基于引导技术，乳房活检设备市场细分为 精细超声引导磁共振 、乳房 X 线摄影引导、CT 引导活检和其他图像引导乳房活检。

最终用户

在医院

门诊手术中心

诊断中心

其他

根据最终用户，乳房活检设备市场分为医院、门诊手术中心、诊断中心等。

乳房活检设备市场的区域分析/概述

分析了乳房活检设备市场，并按上述国家、产品、技术类型、指导技术和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。乳房活检设备市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、

由于熟练的医疗专业人员的广泛可用性和该地区发达的基础设施的可用性，北美在乳房活检设备市场上占据主导地位。由于可支配收入的增加和该地区患者对疾病筛查的认识的提高，预计亚太地区（APAC）将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

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