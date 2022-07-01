眼科粘性手术器械市场 – 到 2029 年的行业分析、规模、份额、增长、机会、需求、趋势和预测

眼科黏膜手术设备 用于各种眼科手术，以保护脆弱的眼部结构并保持前房空间，从而实现更快、更安全的手术。透明质酸钠、硫酸软骨素和羟丙基甲基纤维素构成了这些装置。这些眼科黏膜手术装置通常用作白内障、青光眼和玻璃体切除手术的手术辅助工具，因为它们有助于在手术操作期间维持前房。

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眼科黏膜手术器械市场被分析为在预测期内以显着的价值增长，因为有新兴的创新方法来改善视力健康，这导致在预测期内对市场的更高需求。尽管 COVID-19 大流行对市场产生了负面影响，但预计将朝着 COVID-19 后的增长步伐迈进。

Data Bridge Market Research 分析称，眼科黏膜手术器械市场预计在预测期内以 8.85% 的复合年增长率增长。在预测期内，“白内障手术”占眼科黏膜手术器械市场最大的应用领域。

眼科黏膜手术器械市场的一些主要参与者包括博士伦公司、蔡司国际、强生私人有限公司、Rayner Intraocular Lenses Limited、Bohus Biotech AB、NIDEK CO., LTD.、Novartis AG、Ellex Medical Lasers Ltd. ., Ziemer Ophthalmic Systems, HOYA Corporation, Lumenis, STAAR SURGICAL, IRIDEX Corporation, TOPCON CORPORATION, Takagi Ophthalmic Instruments Europe LTD., ACB MOLTENO, Medical Technical Products, BVI, Amring Pharmaceutical Inc., Truviz Ophthalmic, Alcon, Abbott, Precision Lens和美敦力等。

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全球眼科黏膜手术器械市场范围

眼科黏膜手术器械市场根据类型、来源、应用和最终用途进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

锥度

分散的

有凝聚力的

结合

根据类型，眼科黏膜手术器械市场分为分散型、凝聚型和组合型。

资源

动物

有机的

半合成

在来源的基础上，眼科黏膜手术器械市场分为动物、生物和半合成。

应用

白内障手术

玻璃体视网膜手术

屈光手术

角膜移植术

根据应用，眼科黏膜手术器械市场细分为白内障手术、 玻璃体视网膜手术、屈光手术和角膜移植术。白内障手术在市场应用领域占据主导地位。

最终用途

医院

诊断中心

眼科专科诊所

其他

在最终用途的基础上，眼科黏膜手术器械市场分为医院、诊断中心、专业眼科诊所等。

眼科黏膜手术器械市场区域分析/概述

分析了眼科黏膜手术器械市场，并按上述国家、类型、来源、应用和最终用途提供了市场规模信息和趋势。眼科内脏手术器械市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于老年人口的高患病率、对该地区眼科护理设施的普及以及完善的医疗保健基础设施，北美在眼科黏膜手术器械市场占据主导地位。另一方面，亚太地区预计在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长，因为该特定地区的糖尿病人口正在萌芽，各种已建立的市场参与者集中以扩大其存在。

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