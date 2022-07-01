北美人胰岛素药物和输送设备市场分析、规模、份额、策略和到 2028 年的预测

在2021 年至 2028 年的预测期内，北美人用胰岛素输送设备和药物市场预计将以 6.80% 的速度增长。市场研究报告数据桥报告关于人用胰岛素输送药物和设备市场提供了分析和见解关于预计将在整个预测期内盛行的各种因素，同时提供它们对市场增长的影响。久坐生活方式的增加正在加速人胰岛素药物和输送设备市场的增长。

胰岛素 被认为是一种蛋白质激素，有助于控制身体无法产生足够胰岛素的患者的血糖水平。胰岛素通过增加脂肪组织和肌肉中的葡萄糖摄取来降低血糖水平。

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北美人胰岛素输送药物和器械 市场范围和规模

人胰岛素药物和输送设备市场根据药物、设备、输送设备、应用、产品、分销渠道和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察和市场洞察，帮助他们做出战略决策以识别主要市场应用。

在药物的基础上，人胰岛素药物和递送装置市场分为基础或长效胰岛素、推注或速效胰岛素、传统人胰岛素、组合胰岛素和生物仿制药胰岛素。基础或长效胰岛素进一步细分为 lantus、levemir、toujeo、tresiba 和 basaglar。推注或速效胰岛素进一步细分为 novorapid/novolog、humalog、apidra、fiasp 和 admelog。传统的人胰岛素进一步细分为 novoline/actrapide/insulatard、humulin 和 insuman。组合胰岛素进一步细分为 novomix、ryzodeg、xultophy 和 soliqua 或 suliqua。生物仿制药胰岛素进一步细分为甘精胰岛素生物仿制药和人胰岛素生物仿制药。

基于设备，人胰岛素药物和输送设备市场细分为胰岛素泵、胰岛素笔、胰岛素注射器、胰岛素喷射注射器。 胰岛素泵进一步细分为胰岛素泵装置、胰岛素泵储存器和胰岛素输液器。 胰岛素笔进一步细分为可重复使用的笔筒和一次性胰岛素笔。

基于递送装置，人胰岛素药物和递送装置市场细分为注射器、笔、笔针。 笔进一步细分为一次性笔和可重复使用的笔。 笔针进一步细分为标准 笔 针和安全笔针。

根据应用，人胰岛素药物和输送设备市场分为 II 型糖尿病和 II 型糖尿病。

在产品的基础上，人胰岛素药物和递送设备市场细分为 HI 药物、HI 递送设备。

根据分销渠道，人胰岛素药物和输送设备市场分为医院药房、零售药房、在线销售、糖尿病诊所或中心等。

根据最终用户，人胰岛素药物和输送设备市场分为 医院 和诊所、家庭护理和专科中心。

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北美人胰岛素输送药物和器械市场的国家层面分析

如上所述，分析了北美人胰岛素输送设备和药物市场，并按国家、药物、设备、输送设备、应用、产品、分销和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。北美人用胰岛素输送药物和设备市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥北美。

由于久坐不动的生活方式选择和变化，美国在人胰岛素药物和输送设备市场占据主导地位。此外，糖尿病的发病将在预测期内进一步推动人胰岛素药物和输送设备市场的增长。

竞争格局和人胰岛素输送药物和设备市场份额分析

北美人胰岛素输送设备和药物市场的竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与公司对北美人胰岛素药物和输送设备市场的关注有关。

北美人胰岛素药物和输送设备市场报告中涵盖的主要参与者是美敦力、BD、YPSOMED、Insulet Corporation、Biocon、礼来、赛诺菲、诺和诺德 A/S、默克夏普和 Dohme Corp.、F. Hoffmann-拉罗氏有限公司、葛兰素史克公司 和辉瑞公司等国家和全球参与者。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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