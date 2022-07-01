亚太实验室自动化市场全球分析、机遇和到 2028 年的预测

在2021 年至 2028 年的预测期内，实验室自动化市场预计将以 7.24% 的速度增长。关于实验室自动化市场的数据桥市场研究报告提供了有关预计将在整个期间盛行的各种因素的分析和信息预测期。同时对市场的增长产生影响。老年人口的增加正在 加速实验室自动化市场的增长。

由于 对速度、一致性和准确性的渴望，医疗保健行业正在经历许多变化，而这必须是自动化的引入。使用实验室自动化可以让技术人员和科学家更有效地产生产出。它有专用的工作站以及允许对结果进行实时分析的软件。生物技术和制药行业也实施了实验室自动化，这些行业成功地减少了体力劳动并节省了时间。

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亚太实验室自动化市场范围和规模

实验室自动化市场根据设备、软件、分析仪、应用程序和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察和市场洞察，帮助他们做出战略决策以识别主要市场应用。

根据设备，市场分为自动化液体处理器、自动化板处理器、机器人系统、自动化存储和检索系统以及即用型自动化工作单元。 机器人系统 已细分为机械臂和履带式机器人。 即用型自动化工作单元已细分为自动化分析前系统、自动化分析后系统和全实验室自动化系统。

基于软件，市场分为实验室信息管理系统、实验室信息系统、 色谱 数据系统 、电子实验室笔记本和科学数据管理系统。

在分析仪的基础上，市场分为生化分析仪、免疫分析仪和血液分析仪。

根据应用，市场分为药物发现、基因组学、蛋白质组学、蛋白质工程、生物分析、分析化学、系统生物学、临床诊断和冻干。 药物发现已细分为高通量筛选 (HTS)、ADME 筛选、化合物称重和溶解、化合物管理等。 临床诊断已细分为样品制备、分级分离、归档和 EIA。

根据最终用户，市场分为生物技术和制药、医院、研究机构、学术界和私人实验室。

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实验室自动化市场国家层面分析

实验室自动化市场根据设备、软件、分析仪、应用程序和最终用户进行细分。实验室自动化市场报告涵盖的国家是中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾和亚太地区 (APAC) 中的其他亚太地区 (APAC)。

由于医疗行业的吸引力，由于制药行业的研发增长，日本在实验室自动化市场上占据主导地位。此外，政府减少医疗保健支出的举措将在预测期内进一步推动实验室自动化市场的增长。由于全球对几种疫苗的需求不断增长，预计印度的实验室自动化市场将出现显着增长。

竞争格局和实验室自动化市场份额分析

实验室自动化市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 以上提供的数据点仅与实验室自动化市场的公司关注点有关。

实验室自动化市场报告中涵盖的主要参与者包括 BROOKS AUTOMATION, INC.、Hamilton Company、Abbott、bioMérieux SA、Eppendorf AG、Siemens、F. Hoffmann-La Roche Ltd、QIAGEN、Tecan Trading AG Switzerland、PerkinElmer Inc.、Thermo Fisher Scientific、Danaher、Agilent Technologies, Inc.、BioTek Instruments, Inc.、BD 和 Cerner Corporation 等。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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