美国内窥镜再处理市场趋势、驱动因素和到 2029 年的增长预测——Cantel Medical（美国）、ASP（美国）、Olympus Corporation（日本）、Ecolab（美国）、STERIS（爱尔兰））

内窥镜用于 早期识别、诊断和治疗恶性胃肠道 (GI) 疾病。然而，由于其结构复杂且在医疗操作中的广泛应用，与内窥镜相关的感染传播风险通常相当大。因此，许多国家的医疗保健机构制定了严格的 内窥镜再处理系统。提高安全性和防止感染传播的过程。根据这些规定，内窥镜在用于患者之前必须经过几个阶段的彻底清洁和消毒。许多制造商也推出了 AER（自动内窥镜再处理器），以实现一致、准确和具有成本效益的操作。通过将可重复使用的内窥镜的外表面和内部通道暴露在高水平消毒剂或液体化学消毒溶液中，LDE 有助于消灭细菌。

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据美国癌​​症协会估计， 2018年底美国 结直肠癌 新发病例 达97220例，而直肠癌新发病例达43030例。结肠镜设备或乙状结肠镜设备，这进一步推动了市场的增长。

Data Bridge Market Research 分析，内窥镜再处理市场从 2021 年的 18.5 亿美元到 2029 年将达到 34.5 亿美元，预计在 2022 年至 2029 年的预测期内以 8.10% 的复合年增长率增长。价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景，数据桥市场研究团队组织的市场报告还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

在内窥镜再处理市场上运营的一些主要参与者是：

坎特尔医疗（美国）

ASP（美国）

奥林巴斯公司（日本）

艺康（美国）

STERIS（爱尔兰）

Getinge AB（瑞典）

瓦森堡医疗（Pays-Bas）

康梅德公司（美国）

Belimed SA（瑞士）

Endo-Technik W. Griesat（德国）

Custom Ultrasound.com（美国）

Steelco SpA（意大利）

BES Rehab Ltd（英国）

ARC集团公司（加拿大）

研究 Metrex, LLC。（加拿大）

Richard Wolf GmbH（德国）

勋章（希腊）

Micro-Scientific, LLC（美国）

Borer Chemie AG（瑞士）

图特瑙尔（荷兰）

GAB（加拿大）

Summit Imaging, Inc.（美国）

Medonica Co. LTD（韩国）

新华医疗器械有限公司（中国）

医疗器械集团有限公司（意大利）

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内窥镜再处理市场动态

驱动程序

消化系统疾病患病率增加

由于生活方式的改变导致消化系统疾病患病率的增加导致内窥镜检查的增加，从而推动了市场。在 2029 年的预测期内，为患者安全而推出的创新产品的日益普及将产生新的机会，从而影响内窥镜再处理市场的增长。4 月，先进灭菌产品 (ASP) 的 ASP AEROFLEX AER 自动内窥镜清洗机获得了 510(k) 认证。这是最快的，循环时间为 22 分钟。作为一种新产品，它将带来收入的增加和产品组合的扩展。

增加内窥镜小工具

内窥镜相关感染的发病率上升、医院对内窥镜工具的投资增加以及需要内窥镜手术的疾病数量不断增加，这些都在推动内窥镜再处理市场向前发展。内窥镜小工具更频繁地用于疾病检测和治疗。内窥镜检查可检测到的疾病的日益流行增加了对这些设备的需求。

对程序的渴望越来越大

期望程序导致更快的恢复、更少的术后感染、更少的不适、更少的疤痕、更好的出血控制和更高的精度，预计将增加对各种内窥镜设备的需求。主要的行业参与者正在努力让新项目获得批准，以扩大他们的产品组合。例如，Advanced Sterilization Products 的 ASP AEROFLEX 自动内窥镜再处理机于 2019 年 4 月获得美国食品和药物管理局的批准。由于市场上内窥镜再处理设备的数量不断增加，该行业应该会快速增长。

机会

对用于识别和治疗癌症和胃肠道疾病的柔性内窥镜的需求是由不断扩大的儿科人群推动的，儿科人群更容易受到靶向疾病的影响。内窥镜设备还用于探索非典型症状，如吞咽困难、腹泻、体重减轻、胃灼热和便血，从而促进内窥镜再处理以降低感染风险。此外，医疗机构正在实施设施级培训计划，以帮助医疗机构实现一致、高质量的内窥镜再处理。再加上对改进后处理标准的日益关注，

美国 内窥镜再处理市场范围

内窥镜再处理市场根据产品、方式、过程类型和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

部分产品

设备

消耗品

模态

台式内窥镜洗消机

自主内窥镜再处理器

工艺类型

自动清洗消毒剂

手动清洁解决方案

最终用户

医院

门诊手术中心 (ASCS)

诊所

诊断中心

其他

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