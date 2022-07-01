乳房成像市场：规模和增长、动态、竞争格局、SWOT 分析和到 2029 年的预测

乳房成像 是一种用于识别或诊断女性乳腺癌的医疗技术。通过提供女性乳房的 X 射线图像，乳房成像医疗技术有助于诊断许多与乳房相关的疾病。核成像、乳房 X 线摄影、乳房超声和磁共振成像 (MRI) 是乳房成像技术的类型。该测试的主要目的是尽早发现乳腺癌和其他与乳房相关的疾病，当它们仍然可以治疗时。

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据估计，在预测期内，全球乳房成像市场将迅速增长。继宫颈癌之后，乳腺癌是女性的第二大死因。根据研究，乳腺癌是女性最常见的癌症形式，2012 年新增 167 万例，预计到 2020 年将影响超过 197 万人。因此，发展乳房成像技术对于减少乳腺癌的发病率及相关危险因素。因此， 乳腺癌的发病率增加 预计将增加乳房成像技术的市场份额。因此，市场对乳房成像的需求增加。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年乳腺成像市场价值 40.3 亿美元，预计到 2029 年将达到 80.2 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期间复合年增长率为 8.97%。乳腺成像市场报告由策划数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

乳房成像市场的一些主要参与者包括 Koninklijke Philips NV（荷兰）、日立有限公司。（日本）、西门子医疗保健有限公司（德国）、佳能医疗系统公司（日本）、通用电气（美国）、Aspect Imaging Ltd. （以色列）、布鲁克（美国）、Aurora Health Care（美国）、FONAR Corp. （美国）、ESAOTE SPA（意大利）、东软公司（中国）、东芝公司（日本）、Sanrad Medical Systems Private Limited（印度）、FUJIFILM Holdings Corporation（日本）、ONEX Corporation（加拿大）、Hologic, Inc.（美国） ), 深圳市迈瑞生物医疗电子有限公司 （中国）、Imaging Diagnostic Systems, Inc.（美国）、Agfa-Gevaert Group（比利时）和 Koning Health（中国）等。

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全球乳腺成像市场的范围

乳房成像市场根据技术和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

技术

电离乳房成像​​技术

非电离乳房成像​​技术

乳房成像市场根据技术分为电离乳房成像​​技术和非电离乳房成像​​技术。电离乳房成像​​技术进一步细分为 FFDM、模拟、3D 乳房 X 线摄影、CT、CBCT。非电离乳房成像​​技术分为乳房超声、乳房 MRI、AWBU、乳房热成像。

最终用户

医院

影像诊断中心

其他

在终端用户的基础上，乳腺影像市场细分为医院、诊断影像中心等。

乳腺成像市场区域分析/概述

如上所述，分析了乳房成像市场，并按国家、技术和最终用户提供了市场规模洞察力和趋势。乳房成像市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度. , 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区东非（MEA）作为中东和非洲（MEA）的一部分，巴西，

由于越来越多地采用先进的医学成像技术和该地区的主要市场参与者，北美在乳房成像市场上占据主导地位。此外，乳腺癌患病率的上升将进一步推动该地区市场的增长率。由于该地区患者人数的增加，预计亚太地区将在预测期内增长。此外，老年人口的增加和个人可支配收入的增加将推动该地区市场的增长率。

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