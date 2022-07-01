2028 年按行业规模、份额、趋势和预测划分的护理点 (POC) 滥用药物测试市场领先制造商概况

市场研究文件是通过考虑当前和即将到来的市场情景的几个片段来准备的。它包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的全面分析、消费者和供应链动态的趋势以及对新地理市场的洞察。报告中涵盖的市场洞察力有效地简化了商品和服务的营销管理。该报告有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段，包括参与、获取、保留和货币化。为了获得可操作的市场洞察力以轻松建立可持续和赚钱的业务战略，市场报告是一个不错的选择。

一份有影响力的报告提供有关快速变化的市场格局、市场中已有的情况、未来趋势或市场预期、竞争环境和竞争对手战略的完整知识和信息，有助于规划自己的战略，从而使企业能够超越竞争对手. 此外，这份市场报告在产品趋势、营销策略、未来产品、新的地理市场、未来事件、销售策略、客户行为或行为方面解释了更好的市场观点。市场研究报告涵盖了对行业现状、当前市场潜力和未来前景的深远研究。



全球护理点 (POC) 滥用药物测试市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析该市场将从 2020 年的 16.2514 亿美元增长到 2028 年的 23.1112 亿美元上述预测期内的复合年增长率为 4.50%。

下载独家样本报告（350 页 PDF 和所有相关图表）@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-point-of-care-poc-drugs-of-abuse -测试市场

主要玩家：-

Uest Diagnostics Incorporated, Abbott, AdvaCare Pharma, Cliawaived Inc., DRUGSCAN, Millennium Health, BD, Agilent Technologies Inc., Danaher, Bio-Rad Laboratories Inc., Cellavision, JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd, NIHON KOHDEN CORPORATION, Ortho Clinical Diagnostics、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Siemens Healthcare GmbH、Sysmex Corporation、Merck KGaA、Cardinal Health、Takara Bio Inc.、bioMérieux SA、Enzo Life Sciences Inc. 等国内外企业。

竞争格局和护理点 (POC) 滥用药物测试市场份额分析

护理点 (POC) 滥用药物测试市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。提供的上述数据点仅与公司关注的与滥用检测市场的护理点 (POC) 药物相关的重点。

滥用药物基本上是用于非医疗目的的非法处方物质。护理点 (POC) 药物滥用检测涉及在指定的检测地点检测尿液、血液、唾液、头发或汗液中的非法物质，而不是将样品送到实验室。

个人尤其是青少年中药物滥用的高流行率以及运动中滥用药物检测的使用主要推动了滥用检测市场的护理点 (POC) 药物的增长。此外，医疗点滥用药物检测的已知优势，例如降低污染或变质的可能性、对等分样本或储存样品的要求更少以及便携性是医疗点滥用药物 (POC) 被广泛采用和使用的原因测试。另一方面，与基于实验室的测试相比，即时检测设备可能不如基于实验室的测试可靠和准确，因为假阳性或假阴性结果的可能性很高，这可能会抑制市场的整体增长。

然而，检测范围窄、在检测中区分同类同类药物的能力较差等因素预计将成为市场增长的主要挑战。

这份护理点 (POC) 滥用药物测试市场报告详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了以下方面的机会新兴的收入来源、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关数据桥市场研究点 (POC) 滥用药物测试市场的更多信息，请联系我们获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

全球护理点 (POC) 滥用药物检测市场范围和市场规模

滥用检测市场的护理点 (POC) 药物根据药物类型、产品、样品类型和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

根据药物类型，滥用检测市场的即时 (POC) 药物分为苯丙胺类、巴比妥类药物、苯二氮卓类药物、大麻素、可卡因、美沙酮、阿片类药物和苯环利定。

根据产品，市场分为分析仪、快速测试设备和耗材。分析仪进一步细分为免疫测定、色谱设备和呼吸分析仪。快速检测设备进一步细分为尿液检测设备和口腔液体检测设备。

根据样本类型，市场分为唾液、尿液、血液等。

根据最终用户，市场分为医院、诊断实验室、法医实验室等。

如需更多见解，请免费获取详细 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-point-of-care-poc-drugs-of-abuse-testing-market

护理点 (POC) 滥用药物检测市场国家层面分析

分析了滥用测试市场的护理点 (POC) 药物，并按上述药物类型、产品、样品类型和最终用户提供了市场规模洞察力和趋势。

护理点 (POC) 滥用药物测试市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区在欧洲、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 在亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东和非洲其他地区 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分、巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于该地区滥用药物消费量的增加，北美在滥用药物检测市场占据主导地位。由于人口基数高和医疗点 OTC 测试的高采用率，预计亚太地区将在 2021 年至 2028 年的预测期内以最快的速度增长。

护理点 (POC) 滥用药物测试市场报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

阅读更多@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-point-of-care-poc-drugs-of-abuse-testing-market

医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

护理点 (POC) 药物滥用测试市场还为您提供详细的市场分析，了解每个国家资本设备医疗保健支出的增长、不同种类的护理点 (POC) 药物滥用测试产品的安装基数、影响使用生命线曲线的技术和医疗保健监管情景的变化及其对滥用测试市场的护理点 (POC) 药物的影响。数据可用于 2010 年至 2019 年的历史时期。

关于数据桥市场研究：

预测未来的绝对方法是了解今天的趋势！

Data Bridge 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。

接触：

数据桥市场研究

美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件@ Corporatesales@databridgemarketresearch.com