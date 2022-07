到 2029 年的活性药物成分 (API) 市场分析、规模、份额、上升趋势和新技术研究

市场研究文件是通过考虑当前和即将到来的市场情景的几个片段来准备的。它包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的全面分析、消费者和供应链动态的趋势以及对新地理市场的洞察。报告中涵盖的市场洞察力有效地简化了商品和服务的营销管理。该报告有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段,包括参与、获取、保留和货币化。为了获得可操作的市场洞察力以轻松建立可持续和赚钱的业务战略,市场报告是一个不错的选择。

一份有影响力的报告提供有关快速变化的市场格局、市场中已有的情况、未来趋势或市场预期、竞争环境和竞争对手战略的完整知识和信息,有助于规划自己的战略,从而使企业能够超越竞争对手. 此外,这份市场报告在产品趋势、营销策略、未来产品、新的地理市场、未来事件、销售策略、客户行为或行为方面解释了更好的市场观点。市场研究报告涵盖了对行业现状、当前市场潜力和未来前景的深远研究。

市场分析:

在 2019-2026 年的预测期内,全球活性药物成分 (API) 市场的复合年增长率高达 7.17%。市场的增长可归因于慢性病发病率的增加、API 制造技术的进步以及通用性的增加。

获取样本报告 + 所有相关图表(带有 COVID 19 分析)@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-active-pharmaceutical-ingredient-api-market&pm

市场定义:全球活性药物成分 (API) 市场

活性药物成分 (API) 是产生其作用的任何药物的成分。一些药物,例如联合疗法,具有多种有效成分来治疗不同的疾病或在不同的方面表现。一般来说,制药公司自己在各自的国家生产原料药。但近年来,许多公司选择将制造业务转移到国外以减少开支。这导致对这些药物的控制方式进行了重大修改,对位置进行了更严格的指导和检查。

市场驱动力

慢性病发病率的增加正在推动市场的增长

API 制造的技术进步正在推动市场的增长

增加通用意义正在促进市场的增长

越来越多地实施基于人工智能的药物发现工具正在促进市场的增长

市场限制

各国的药品成本监测战略阻碍了市场的增长

API制造商之间的激烈竞争阻碍了市场的增长

防伪药品的不断发展限制了市场的增长

竞争分析:

全球活性药物成分 (API) 市场高度分散,主要参与者使用各种策略,如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等,以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲的活性药物成分 (API) 市场的市场份额。

主要市场竞争对手:

目前在全球活性药物成分 (API) 市场上工作的主要市场竞争对手中很少有辉瑞公司、诺华公司、赛诺菲、勃林格殷格翰国际有限公司、百时美施贵宝公司、梯瓦制药工业有限公司、礼来公司。 , 葛兰素史克公司, Merck Sharp & Dohme Corp., AbbVie Inc., AstraZeneca, Aurobindo Pharma, BASF SE, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., LUPIN., Mylan NV, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Piramal Pharma Solutions, Sandoz International GmbH, Saneca 制药 A. s 和其他人。

市场的主要发展:

2018 年 10 月,Serdex 公司(Seppic 的子公司)成立,生产该药物的主要成分 TECA Pharma。SEPPIC 在最近收购 Serdex 之后,现在向其客户提供这种具有 TECA Pharma Good 生产程序认证和活性物质主文件的 API,以协助法定处理。

2018年9月,Lonza Pharma & Biotech 宣布启动其快速中间体药品生产项目。该项目优化了公司 Visp (CH) 工厂的化学生产装置,以解决全球范围内日益严重的早期供应安全和性能问题。Lonza 为其客户提供从非 GMP 后期中间体到 CGMP 复杂中间体和 API 的嵌入式供应链。

如需更多见解,请免费获取详细 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-active-pharmaceutical-ingredient-api-market&pm

购买本报告的理由

发达国家和新兴市场中全球活性药物成分 (API) 市场前景的现状和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

报告的定制:

本报告上面提供的所有细分都代表国家一级

市场上涵盖的所有产品、产品数量和平均售价将作为可定制选项包括在内,可能不会产生或产生极少的额外成本(取决于定制)

关于数据桥市场研究:

预测未来的绝对方法是了解今天的趋势!

Data Bridge 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司,具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会,并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案,并启动一个轻松的决策过程。

接触:

数据桥市场研究

美国:+1 888 387 2818

英国:+44 208 089 1725

香港:+852 8192 7475

电子邮件@ Corporatesales@databridgemarketresearch.com