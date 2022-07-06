到 2029 年药物发现市场分析、规模、份额、上升趋势和新技术研究中的人工智能 (AI)

市场研究文件是通过考虑当前和即将到来的市场情景的几个片段来准备的。它包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的全面分析、消费者和供应链动态的趋势以及对新地理市场的洞察。报告中涵盖的市场洞察力有效地简化了商品和服务的营销管理。该报告有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段，包括参与、获取、保留和货币化。为了获得可操作的市场洞察力以轻松建立可持续和赚钱的业务战略，市场报告是一个不错的选择。

一份有影响力的报告提供有关快速变化的市场格局、市场中已有的情况、未来趋势或市场预期、竞争环境和竞争对手战略的完整知识和信息，有助于规划自己的战略，从而使企业能够超越竞争对手. 此外，这份市场报告在产品趋势、营销策略、未来产品、新的地理市场、未来事件、销售策略、客户行为或行为方面解释了更好的市场观点。市场研究报告涵盖了对行业现状、当前市场潜力和未来前景的深远研究。

药物发现市场中的人工智能 (AI)预计将在 2020 年至 2027 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析该市场到 2027 年将达到 39.3287 亿美元，复合年增长率为 40.5%。提到的预测期。医生和患者对人工智能益处的认识不断提高，直接影响了市场的增长。

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主要玩家：-

Microsoft、NVIDIA Corporation、IBM Corporation、Atomwise, Inc.、DEEP GEOMICS、Cloud Pharmaceuticals, Inc.、Insilico Medicine、BenevolentAI Ltd、Exscientia、Cyclica Inc.、Numerate、NuMedii, Inc.、Envisagenics.、twoXAR, Incorporated、OWKIN、 INC.、XtalPi Inc.、BERG LLC 等国内和全球参与者。

药物发现市场份额分析中的竞争格局和人工智能 (AI)

药物发现市场竞争格局中的人工智能 (AI) 提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。提供的上述数据点仅与公司在药物发现市场中与人工智能（AI）相关的重点有关。

本药物发现市场业务文档中的人工智能 (AI) 涵盖的市场分析和见解提供了有关全球和区域制造商市场状况的关键统计数据，并且是重要的指导来源，可为有兴趣的公司和个人提供准确的方向行业。本报告包含有关市场定义、分类、应用和参与的无尽知识和信息，还解释了从 SWOT 分析得出的市场驱动因素和限制因素。该市场报告的重要亮点是该行业的主要市场动态、当前市场情景和未来前景。

随着时间的推移，降低成本和药物发现的需求不断增加，制药行业通过与其他行业的合作而增长，采用基于云的服务和应用程序，专利到期的延迟是促进人工智能（AI）增长的一些因素。 ) 在 2020-2027 年预测期内的药物发现市场。另一方面，在上述预测期内，生物技术产业的扩张将进一步为人工智能 (AI) 在药物发现市场的增长创造新的和充足的机会。

在上述预测期内，缺乏熟练劳动力和缺乏数据集正在成为人工智能 (AI) 在药物发现中增长的市场挑战。

这份药物发现市场报告中的人工智能 (AI) 详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入方面的机会口袋、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关药物发现市场中的人工智能 (AI) 的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

目录

第 01 部分：执行摘要

第 02 部分：报告范围

第 03 部分：研究方法

第 04 部分：市场格局

• 市场生态系统

• 市场特征

• 市场细分分析

第 05 部分：管道分析

• 管道分析

第 06 部分：市场规模

• 市场定义

• 市场规模

• 市场规模和预测

第 07 部分：五力分析

• 买家的

议价能力 • 供应商的议价能力

• 新进入者

的威胁 • 替代品

的威胁 • 竞争的威胁

• 市场状况

第 8 部分：市场细分

• 细分

• 比较

• 市场机会

第 09 部分：客户景观

第 10 部分：区域景观

• 地理分割

• 区域比较

• 北美

• 南美

• 欧洲

• MEA

• 亚太地区

• 市场机会

第 11 部分：决策框架

第 12 部分：驱动因素和挑战

• 市场驱动因素

• 市场挑战

第 13 部分：市场趋势

第 14 部分：供应商环境

• 概述

• 格局破坏

第 15 部分：供应商分析

• 涵盖的供应商

• 供应商分类

• 供应商的市场定位

第 16 部分：附录

• 缩略语表

如需更多见解，请获取详细 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-artificial-intelligence-ai-in-drug-discovery-market&pm

药物发现市场范围和市场规模中的全球人工智能 (AI)

药物发现市场中的人工智能 (AI) 根据产品、技术、药物类型、应用和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

基于产品，药物发现市场中的人工智能 (AI) 分为软件和服务。

在技​​术的基础上，药物发现市场中的人工智能（AI）被细分为机器学习和其他技术。机器学习进一步细分为深度学习、监督学习、强化学习、无监督学习等机器学习技术。

根据药物类型，药物发现市场中的人工智能 (AI) 分为小分子和大分子。

在应用的基础上，药物发现市场中的人工智能（AI）细分为免疫肿瘤、神经退行性疾病、心血管疾病、代谢疾病等应用。

药物发现市场中的人工智能 (AI) 也已根据最终用户细分为制药和生物技术公司、合同研究组织、研究中心以及学术和政府机构。

研究目标

了解药物发现市场中人工智能 (AI) 中最具影响力的支点和阻碍力量及其在国际市场上的足迹。

了解各统治组织所认可的市场政策。

对市场进行敏锐的调查，并对药物发现市场中的人工智能 (AI) 及其物质环境有广泛的解释。

通过识别其各个子细分市场来了解药物发现市场中人工智能 (AI) 的结构。

专注于药物发现市场参与者中的关键全球人工智能 (AI)，定义、描述和分析未来几年的销量、价值、市场份额、市场竞争格局、SWOT 分析和发展计划。

分析竞争发展，如市场扩张、协议、新产品发布和收购。

分享有关影响市场增长的关键因素（增长潜力、机遇、驱动因素、行业特定挑战和风险）的详细信息。

预测药物发现市场子市场中人工智能 (AI) 的消费情况 ，涉及关键区域（及其各自的关键国家）。

战略性地描绘关键参与者并全面分析他们的增长战略

分析药物发现市场中的人工智能 (AI) 的个人增长趋势、未来前景及其对整个市场的贡献。

制药公司和基于云的服务的增长

药物发现市场中的人工智能 (AI) 还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、药物发现市场中人工智能 (AI) 不同类型产品的安装基础、技术对寿命的影响医疗监管场景的曲线和变化及其对药物发现市场中人工智能 (AI) 的影响。数据可用于 2010 年至 2018 年的历史时期。

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