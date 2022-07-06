到 2029 年的老年护理市场分析、规模、份额、上升趋势和新技术研究

市场研究文件是通过考虑当前和即将到来的市场情景的几个片段来准备的。它包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的全面分析、消费者和供应链动态的趋势以及对新地理市场的洞察。报告中涵盖的市场洞察力有效地简化了商品和服务的营销管理。该报告有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段，包括参与、获取、保留和货币化。为了获得可操作的市场洞察力以轻松建立可持续和赚钱的业务战略，市场报告是一个不错的选择。

一份有影响力的报告提供有关快速变化的市场格局、市场中已有的情况、未来趋势或市场预期、竞争环境和竞争对手战略的完整知识和信息，有助于规划自己的战略，从而使企业能够超越竞争对手. 此外，这份市场报告在产品趋势、营销策略、未来产品、新的地理市场、未来事件、销售策略、客户行为或行为方面解释了更好的市场观点。市场研究报告涵盖了对行业现状、当前市场潜力和未来前景的深远研究。

预计在 2020 年至 2027 年的预测期内，养老市场将获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，该市场在 2020 年至 2027 年的预测期内以 7.0% 的复合年增长率增长，预计到 2020 年将达到 19440.2805 亿美元2027. 老年人口、老龄人口中慢性病的增加以及对家庭护理服务意识的提高是市场增长的主要因素。

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主要玩家：-

Right at Home, LLC, Koninklijke Philips NV, BAYADA Home Health Care, Econ Healthcare Group, Home 相反, Inc., ORPEA GROUPE, St Luke’s Eldercare Ltd., Rosewood Care Group, Medtronic, Interim HealthCare Inc, United Medicare Pte Ltd., Trinity Health、Exceptional Living Centers、Amedisys、Living Assistance Services, Inc.、ElderCareCanada、LHC Group, Inc.、Encompass Health Corporation、Extendicare、Prolifico、FC Compassus LLC 和其他全球参与者。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

竞争格局和养老市场份额分析

全球养老市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注全球养老市场有关。

例如，

2019 年 11 月，Amedisys 收购了 Asana Hospice，该公司的目标是在 2020 年 1 月 1 日完成交易。通过此次收购，该公司将增强其在市场上的服务。

伙伴关系、扩张和其他战略通过增加覆盖率和存在来提高公司的市场份额。它还为组织提供了好处，可以通过扩大模型范围来改善他们对老年人的护理服务。

全球老年人口的增加和人们对老年人护理意识的提高正在推动市场的增长。由于老年人生活方式的改变，现在更倾向于养老，它提供了家庭护理、护理等多重福利。

例如，

2017年，据联合国统计，2017年全球60岁及以上老年人口约9.623亿。此外，据估计，它将增加到估计的 20.805 亿。全球人口的增加将需要高水平的老年人护理，因此未来市场增长可能会增加。

这份老年护理市场报告详细介绍了市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场技术创新。要了解分析和市场情景，请联系我们获取分析师简介，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

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全球老年护理市场范围和市场规模

全球养老市场根据产品类型、服务和应用进行细分。这些细分市场的增长可帮助您分析利基增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

根据产品类型，市场分为药品、住房和辅助设备。2020年，由于老年患者家庭护理对辅助设备的需求以及老年人口的增长，预计住房和辅助设备将主导老年护理市场的增长；在 2020 年至 2027 年的预测期内，那些无法自救的人推动了市场的增长。

在服务的基础上，市场分为家庭护理、机构护理和成人日托。到 2020 年，家庭护理领域预计将主导老年护理市场，因为家庭护理的设计方式可以让老年患者和人口感到舒适，而全球老年人口的增长将在 2020 年至 2027 年的预测期内引领市场增长。

根据应用，市场细分为心脏病、呼吸系统疾病、糖尿病、骨质疏松症、癌症、神经系统疾病、肾脏疾病、关节炎等。2020年，由于老年患者高血压、血压、心血管疾病的发病率不断增加，预计心脏病领域将主导市场增长，引领未来一年市场的增长。

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国家层面分析，按产品类型

分析了全球老年护理市场，并按国家、产品类型、服务和应用提供了市场规模信息，如上所述。

全球养老市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区的其他亚太地区、沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、以色列、南非、中东其他地区和非洲中东和非洲、巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

北美主导了全球养老市场，因为北美的老年人群由于生活方式的改变以及老年人的意识较高而更倾向于养老服务。人们正在享受福利并依赖该地区提供的具有更好医疗保健基础设施的设施。例如，人们提供各种健康保险，因此老年人能够在家门口享受老年护理的好处。由于与疾病数量相关的老年人口不断增加，预计亚太地区将在 2020 年至 2027 年的预测期内以最高的增长率增长。在亚太地区，由于老年人口众多，中国可能主导市场增长。例如，根据 Time USA, LLC 的说法，

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

大力投入研发活动和新技术渗透

养老市场还为您提供每个国家医疗器械行业增长的详细市场分析，包括养老销售、零部件销售、技术发展对养老服务的影响以及监管场景的变化以及对养老市场的支持。数据可用于 2010 年至 2018 年的历史时期。

可定制：全球老年护理市场

数据桥市场研究 是高级形成性研究的领导者。我们很自豪能够为现有和新客户提供符合他们目标的数据和分析服务。该报告可以定制，包括目标品牌的价格趋势分析，了解其他国家的市场（索取国家列表）、开发中的产品数据、文献回顾、翻新市场和产品基础分析。目标竞争对手的市场分析可以从基于技术的分析到市场组合策略进行分析。我们可以添加尽可能多的竞争对手，您需要以您正在寻找的格式和数据样式提供数据。我们的分析师团队还可以为您提供原始原始 excel 文件数据透视表 (Factbook) 中的数据，或者可以帮助您根据报告中可用的数据集创建演示文稿

感谢您阅读本文，您还可以获得北美、欧洲或亚洲等个别章节或地区报告版本。

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