到 2029 年的数字健康技术市场分析、规模、份额、上升趋势和新技术研究

市场分析:全球数字健康技术市场

全球数字健康技术市场预计将从 2018 年的初始估计价值 443.2 亿美元上升到 2026 年的估计价值 620.7 亿美元,在 2019-2026 年的预测期内复合年增长率为 4.3%。市场价值的上涨可归因于智能手机用户数量的增加。

竞争分析:全球数字健康技术市场

全球数字健康技术市场高度分散,主要参与者使用各种策略,如新产品发布、扩展、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等,以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美以及中东和非洲的数字健康技术市场的市场份额。

主要市场竞争对手:全球数字健康技术市场

目前在数字健康技术市场上工作的主要竞争对手中很少有 Koninklijke Philips NV(欧洲)、AT&T 知识产权。(美国)、Cerner Corporation (美国)、Athenahealth (美国)、Qualcomm Technologies, Inc. (美国)、BioTelemetry, Inc (美国)、McKesson Corporation (美国)、eClinicalWorks、Agfa-Gevaert Group (美国)、Allscripts (美国) ), Epic Systems Corporation (美国), GENERAL ELECTRIC (美国), Abbott (美国), CardioNet (美国), Bosch Healthcare Solutions GmbH (德国), Bayer AG (德国), F. Hoffmann-La Roche Ltd (瑞士),强生服务公司、GlobalMed(美国)、华为技术有限公司(中国)、欧姆龙公司(日本)等

市场定义:全球数字健康技术市场

数字健康技术是数字技术和基因组技术的结合。这些技术用于健康和医疗保健,以提高医疗保健服务的功效,使药物更加精确和高效。这些技术包括硬件和软件,因为它与互连卫生系统的发展有关,以改进计算技术的使用。

根据阿联酋国民健康保险公司的数据,2017 年有 325,000 个健康应用程序可用,同年全球用户下载了约 36 亿个应用程序。这个重要的数字是作为市场增长的。

市场驱动力

采用移动健康技术进行健康监测,这是市场的驱动力。

医疗保健 IT 的技术进步,这是市场的驱动力。

市场限制

高支出和维护要求,这成为市场的制约因素

关于管理数据的安全问题,这是对市场的限制

市场的主要发展:

Qualcomm Technologies International 宣布他们在 Qualcomm® 智能耳机平台上获得对 Google Assistant 和 Google Fast Pair 的支持。

2018 年 4 月,Koninklijke Philips NV 和 Digital Health China 推出了远程放射应用和服务平台 SHINEFLY,该平台提供可定制、可扩展的基于云的图像管理解决方案,以远程存储、查看、检索和分析医学图像。

目录-快照

– 执行摘要

第 1 章行业概述

第 2 章制造商的行业竞争

第 3 章按地区分列的行业生产市场份额

第 4 章按地区分列的行业消费

第 5 章按类型分列的行业生产、收入、价格趋势

第 6 章按应用分列的行业分析

章7 公司概况和行业业务关键数据

第 8 章行业制造成本分析

第 9 章营销渠道、分销商和客户

第 10 章市场动态

第 11 章行业预测

第 12 章研究结果和结论

第 13 章方法和数据源

购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球数字健康技术市场前景的现状和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

