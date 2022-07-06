到 2029 年全球医用手套市场分析、规模、份额、上升趋势和新技术研究

市场研究文件是通过考虑当前和即将到来的市场情景的几个片段来准备的。它包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的全面分析、消费者和供应链动态的趋势以及对新地理市场的洞察。报告中涵盖的市场洞察力有效地简化了商品和服务的营销管理。该报告有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段，包括参与、获取、保留和货币化。为了获得可操作的市场洞察力以轻松建立可持续和赚钱的业务战略，市场报告是一个不错的选择。

一份有影响力的报告提供有关快速变化的市场格局、市场中已有的情况、未来趋势或市场预期、竞争环境和竞争对手战略的完整知识和信息，有助于规划自己的战略，从而使企业能够超越竞争对手. 此外，这份市场报告在产品趋势、营销策略、未来产品、新的地理市场、未来事件、销售策略、客户行为或行为方面解释了更好的市场观点。市场研究报告涵盖了对行业现状、当前市场潜力和未来前景的深远研究。

在 2019-2026 年的预测期内，全球医用手套市场的复合年增长率高达 8.5%。市场的增长可归因于流行病数量的增加和消费者意识的提高。原材料价格上涨正在影响该市场的增长。

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全球医用手套市场按产品类型（检查、手术、化疗）、形式类型（粉末形式、无粉形式）、原材料类型（乳胶、丁腈橡胶、乙烯基橡胶、聚异戊二烯）、使用类型（一次性、可重复使用、其他） 、分销渠道（直销、药店、在线、其他）、最终用户（医院、诊所、门诊手术中心、诊断中心、康复中心、其他）、地理（北美、南美、欧洲、亚太地区、中东和非洲）——行业趋势和到 2026 年的预测

主要市场竞争对手：

目前在全球医用手套市场工作的主要市场竞争对手中很少有 Semperit AG Holding、Supermax Corporation Berhad.、ANSELL LTD.、Medline Industries, Inc.、YTY Group.、Cardinal Health、Medicom、Arista Networks, Inc.、Kossan Rubber Industries Bhd, asiaEP.com, Rubbercare Protection Products Blue Sail, JIANGSU JAYSUN GLOVE CO.,LTD, 山东豫园集团, 湛江嘉利手套制品有限公司, ANSELL LTD., McKesson Corporation, Dynarex Corporation, Top Glove Corporation Bhd等等。

竞争分析

全球医用手套市场高度分散，主要参与者使用各种策略，如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等，以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲的医用手套市场份额。

市场定义：

医用手套是外科医生在体检和手术过程中佩戴的一次性手套。使用不同的聚合物，如丁腈橡胶、乳胶、氯丁橡胶和聚氯乙烯来制造医用手套。手套用玉米淀粉粉化或无动力以润滑手套。

市场驱动力

提高客户对安全和卫生的认识正在推动市场的增长

各种急慢性疾病发病率上升推动市场增长

医院数量的增加也促进了市场的增长

市场限制

原材料价格高企影响市场增长

阻碍市场增长的手套正在引起毒性反应

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细分：全球医用手套市场

按产品类型

考试 外科 化疗



按表格类型

粉状

无粉

按原材料类型

乳胶

丁腈橡胶

乙烯基橡胶

聚异戊二烯

其他

按使用类型

一次性的

可重复使用的

按分销渠道

直销

药店

在线的

其他

按最终用户

医院

诊所

门诊手术中心

诊断中心

康复中心

其他

市场的主要发展：

2018 年 10 月，英国 Health and Hygiene 推出了世界上第一款采用 Symphony Environmental 的 d2p 抗菌技术制成的抗菌乳胶检查手套和抗菌一次性医疗保健产品。此次发布是两家公司未来推出更多产品的重要里程碑

2017 年 11 月，Owens & Minor 签署协议，收购 Halyard Health 的 S&IP 业务。S&IP 的感染预防提供在行业中备受推崇的医用手套防护服、手术单和长袍。该协议将有助于扩大 Owens 和 Minor 全球业务的规模和利润，并增强公司产品组合

购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球医用手套市场前景的现状和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

报告的定制：

本报告上面提供的所有细分都代表国家一级

市场上涵盖的所有产品、产品数量和平均售价将作为可定制选项包括在内，可能不会产生或产生极少的额外成本（取决于定制）

注意：如果您有任何特殊要求，请告知我们，我们将根据您的需要为您提供报告。

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