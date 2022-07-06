到 2029 年的医疗机器人市场分析、规模、份额、上升趋势和新技术研究

市场研究文件是通过考虑当前和即将到来的市场情景的几个片段来准备的。它包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的全面分析、消费者和供应链动态的趋势以及对新地理市场的洞察。报告中涵盖的市场洞察力有效地简化了商品和服务的营销管理。该报告有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段，包括参与、获取、保留和货币化。为了获得可操作的市场洞察力以轻松建立可持续和赚钱的业务战略，市场报告是一个不错的选择。

一份有影响力的报告提供有关快速变化的市场格局、市场中已有的情况、未来趋势或市场预期、竞争环境和竞争对手战略的完整知识和信息，有助于规划自己的战略，从而使企业能够超越竞争对手. 此外，这份市场报告在产品趋势、营销策略、未来产品、新的地理市场、未来事件、销售策略、客户行为或行为方面解释了更好的市场观点。市场研究报告涵盖了对行业现状、当前市场潜力和未来前景的深远研究。

全球医疗机器人市场将见证一个非常成功的时期，技术进步频繁发生，市场将从 2018 年的初始估计价值 59 亿美元上升到 2026 年的估计价值 289 亿美元，年复合增长率为 21.8% 2019-2026年预测期

免费下载独家样本报告（350 页 PDF 及所有相关图表）@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-medical-robots-market&pm

市场定义：全球医疗机器人市场

医疗机器人是用于医疗服务的机械机器人。它们有助于手术、康复甚至是配药。医疗机器人用于各种手术实践。这些机器人充当远程机械手，代表外科医生执行危险任务甚至是最精确的程序。

北美在 2017 年的市场份额最高，到预测期结束时也是如此。亚太地区将见证所有地区的最高增长率。

全球医疗机器人市场，副产品（仪器和配件，手术机器人，康复机器人，无创放射外科机器人，医院和药房机器人，其他），应用（腹腔镜，骨科，神经外科，药房，其他），地理（北美，南美、欧洲、亚太地区、中东和非洲）– 到 2026 年的行业趋势和预测

市场驱动力：

医疗机器人提供多种康复技术，与传统康复技术相比非常有效，这一因素将成为主要的市场增长点

由于医生与医疗机器人行业的密切合作，技术进步提升了医疗机器人市场，提高了医疗机器人的市场增长潜力

市场限制：

缺乏对这些机器人操作的了解以及外科医生所需的有关这些机器人的适当信息是主要的市场限制

高成本制约行业正确突破市场份额

医疗机器人是自动化机械部件和机器人，可提高医疗保健服务的交付和质量。这些机器人根据它们提供的功能而有所不同，因此有不同的种类。这些机器人提供手术辅助、诊断改进和患者康复，以及提供药品。他们甚至可以执行某些高风险的外科手术，同时还可以通过在手术室中充当远程机械手来协助外科医生。

由于提供康复的有效性和变化，医疗机器人的技术进步，医疗机器人市场正在增长；这些因素的影响如下所述：

提供康复的有效性和变化： 对高效和高效康复程序的需求不断增加，这正在提高医疗机器人的采用率。这是因为这些机器人可以承受更大的重量负荷，而不会让患者跌倒或失败。这些机器人可以改善整体医疗保健服务，因为它们可以减少接受康复治疗的患者。与对患者不那么有效的传统康复过程相比，它们还展示了某些不同的康复方法

医疗机器人的技术进步： 各个医疗设备制造商已经启动了各种协作策略，并让在各自领域具有专业知识的医生、外科医生参与进来，以提高医疗机器人的整体可操作性。这些专家为制造商提供了宝贵的见解和意见，促成了机器人的各种创新和技术进步。这一战略正在增加机器人领域进一步协作过程和创新的潜力

购买此报告（可供全球整个组织使用 + 可下载和可打印的 PDF + 30 + 国家）@ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-medical-robots-market&pm

制造商利用的区域扩张和战略收购：

2019 年 2 月，强生服务公司宣布，他们已同意以 34 亿美元收购 Auris Health，并根据某些目标在交易中同意额外支付 23.5 亿美元作为里程碑付款。此次收购将帮助强生公司改进其医疗设备产品，从而为医院和患者提供更安全的外科手术和解决方案

2018 年 11 月，松下公司宣布，他们将在 2019 年初为印度市场推出两款辅助机器人。其中一款机器人将协助用户搬运行李，另一款是步行辅助机器人，最初将在为医院推出。这些机器人将在沉迷于消费者销售之前提供给医院。该公司正寻求在该地区大力投资，在该地区建立生产设施，为整个亚太国家供应公司的产品

市场按产品细分为仪器和配件、手术机器人、康复机器人、无创放射外科机器人、医院和药房机器人、其他机器人；应用分为腹腔镜、骨科手术、神经外科、药学应用等。

市场的主要发展：全球医疗机器人市场

2016 年 9 月 1 日，Hocoma 宣布与 DIH International 合并，这将增强 Hocoma 在全球康复和药物管理领域的影响力

2018 年 5 月 30 日，Intuitive Surgical 宣布通过经销商 Vattikuti Technologies Pvt 扩大其在印度的业务。有限公司

竞争分析：全球医疗机器人市场

全球医疗机器人市场高度分散，主要参与者使用各种策略，如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等，以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太地区、南美和中东和非洲的医疗机器人市场的市场份额。

主要市场竞争对手：全球医疗机器人市场

目前在医疗机器人市场工作的主要市场竞争对手是 Intuitive Surgical、Stryker、Hocoma、Mazor Robotics、CMR Surgical Ltd、Auris Health Inc.、Accuray Incorporated、Omnicell Inc.、ARxIUM、Ekso Bionics、Capsa Healthcare、TransEnterix Surgical Inc.、 Stereotaxis Inc.、ReWalk Robotics、Titan Medical Inc.、Medtech SA、Aethon、Medrobotics Corporation、InTouch Technologies Inc.、McKesson Corporation、Renishaw plc.、Varian Medical Systems Inc.、OR Productivity PLC 和 Siemens Healthcare GmbH。

如需更多见解，请免费获取详细 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-medical-robots-market&pm

报告中的主要见解：

分析了主要市场参与者，并观察了他们对市场的影响

对 2018 年至 2025 年的预测期进行市场分析，并在此期间观察市场细分

在 2018 年至 2025 年的预测期内，市场驱动因素和限制因素对市场的影响已得到明确分析

感谢您阅读本文，您还可以获得北美、欧洲或亚洲等个别章节或地区报告版本。

关于数据桥市场研究：

预测未来的绝对方法是了解今天的趋势！

Data Bridge 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。

接触：

数据桥市场研究

美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件@ Corporatesales@databridgemarketresearch.com