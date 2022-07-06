到 2029 年的移动医疗市场分析、规模、份额、上升趋势和新技术研究

市场研究文件是通过考虑当前和即将到来的市场情景的几个片段来准备的。它包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的全面分析、消费者和供应链动态的趋势以及对新地理市场的洞察。报告中涵盖的市场洞察力有效地简化了商品和服务的营销管理。该报告有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段，包括参与、获取、保留和货币化。为了获得可操作的市场洞察力以轻松建立可持续和赚钱的业务战略，市场报告是一个不错的选择。

一份有影响力的报告提供有关快速变化的市场格局、市场中已有的情况、未来趋势或市场预期、竞争环境和竞争对手战略的完整知识和信息，有助于规划自己的战略，从而使企业能够超越竞争对手. 此外，这份市场报告在产品趋势、营销策略、未来产品、新的地理市场、未来事件、销售策略、客户行为或行为方面解释了更好的市场观点。市场研究报告涵盖了对行业现状、当前市场潜力和未来前景的深远研究。

在2021-2028 年的预测期内，全球移动医疗市场的复合年增长率约为 34.68%。智能手机、平板电脑和其他类似设备的普及率提高、互联网连接技术的进步以提供不间断的医疗保健服务以及慢性病和其他传染病的患病率上升是移动医疗市场增长的主要因素。

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mHealth 是一种电子医疗技术解决方案，可收集和维护患者数据，然后用于监测和分析。mHealth 允许远程患者监控以提供治疗支持和诊断服务。

越来越多地采用连接设备和移动医疗应用程序来管理慢性和传染病，正在推动市场增长率向上。先进移动解决方案的不断进步是促进移动医疗市场增长的主要因素之一。增加以患者为中心的医疗保健服务，加上医疗保健领域对成本控制的关注，将进一步创造有利可图的市场增长机会。

然而，缺乏标准和法规将破坏市场增长速度。传统医疗保健提供者的抵制将进一步对市场增长构成挑战。

全球 mHealth 市场，按产品和服务（互联医疗设备和其他互联医疗设备）、mHealth 应用程序（医疗保健应用程序和药物管理应用程序）、医疗应用程序（医学参考应用程序、继续医学教育应用程序、患者管理和监控应用程序以及通信和咨询应用程序）、mHealth 服务（远程监控服务、诊断和咨询服务、治疗服务、医疗保健系统强化服务、健身和健康服务和预防服务）、国家（美国、加拿大、墨西哥、德国、意大利、英国、法国、西班牙） 、荷兰、比利时、瑞士、土耳其、俄罗斯、欧洲其他地区、日本、中国、印度、韩国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区、巴西、阿根廷、南美洲其他地区, 南非, 沙特阿拉伯, 阿联酋,埃及、以色列、中东其他地区和非洲）行业趋势和到 2028 年的预测

全球移动医疗市场范围和市场规模

移动医疗市场根据产品和服务、移动医疗应用、医疗应用和移动医疗服务进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

根据产品和服务，移动医疗市场分为互联医疗设备和其他互联医疗设备。互联医疗设备细分市场进一步细分为生命体征监测设备、峰值流量计、胎儿监测设备、多参数跟踪器、睡眠呼吸暂停监测器和神经监测设备。生命体征监测设备部分进一步分为血压监测仪、血糖仪、心电图/心率监测仪和脉搏血氧仪。

根据 mHealth 应用程序，mHealth 市场分为医疗保健应用程序和药物管理应用程序。医疗保健应用程序细分进一步细分为一般健康和健身应用程序、慢性护理管理应用程序、心理健康和行为障碍管理应用程序、糖尿病管理应用程序、血压和心电图监测应用程序、癌症管理应用程序和其他慢性护理管理应用程序。一般健康和健身应用程序细分进一步分为健康跟踪应用程序、肥胖和体重管理应用程序以及健身和营养应用程序。药物管理应用程序细分为女性健康应用程序、个人健康记录应用程序和其他医疗保健应用程序。女性健康应用程序细分为怀孕应用程序、生育应用程序、母乳喂养应用程序和其他女性健康应用程序。

在医疗应用程序的基础上，mHealth 市场分为医学参考应用程序、继续医学教育应用程序、患者管理和监控应用程序以及通信和咨询应用程序。

在移动医疗服务的基础上，移动医疗市场分为远程监控服务、诊断和咨询服务、治疗服务、医疗保健系统强化服务、健身和健康服务以及预防服务。

竞争分析：全球移动医疗市场

全球移动医疗市场高度分散，主要参与者使用各种策略，如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等，以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太地区和南美移动医疗市场的市场份额。

主要市场竞争对手/参与者：全球移动医疗市场

Medtronic、SAMSUNG、Koninklijke Philips NV、iHealth Labs Inc、AT&T 知识产权、Allscripts Healthcare, LLC、Qualcomm Technologies, Inc.、Cerner Corporation.、Doximity, Inc.、Evolent Health, Inc.、Perfint Healthcare、Oscar Insurance、Zest Health、athenahealth, Inc.、OMRON Corporation、Nokia、Cisco Systems, Inc.、AIRSTRIP TECHNOLOGIES, INC.、BioTelemetry, Inc. 和 AliveCor, Inc. 以及其他国内和全球参与者。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

市场的主要发展：全球移动医疗市场

2016 年 12 月，据 HIMSS 消息，有一个专注于移动健康应用最佳实践的新联盟，HIMSS 与美国心脏协会、美国医学协会和 DHX 集团联合组成了一个名为 Excertia 的多方利益相关者组织。这种合作将帮助每个组织不断努力促进安全、有效、可操作和有信誉的卫生技术，同时补充共同致力于推动医学创新和改善美国健康的承诺

根据 Xtelligent Media, LLC 发布的消息。, mhealth Intelligence 移动健康应用程序可将抑郁症状减少 42.0%。研究表明，使用移动健康应用程序可以帮助患者减轻与重度抑郁症 (MDD) 相关的症状

主要市场驱动因素和制约因素：

智能手机、平板电脑和其他移动平台的渗透率不断提高

提高连接设备和移动医疗应用程序在慢性病管理中的利用率

医疗保健服务中的成本控制

3G 和 4G 网络的强劲渗透，提供不间断的医疗保健服务

越来越关注以患者为中心的医疗保健服务

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市场定义：全球移动医疗市场

这份市场报告定义了市场趋势，并预测了未来 8 年移动医疗市场即将到来的机遇和威胁。mHealth 也称为移动健康。这是一个用于移动设备支持的医学和公共卫生实践的词。mHealth 是通过移动和无线设备组合、分发和生成健康信息。它处理患者和提供者之间共享的信息。在移动医疗领域，运营项目旨在利用手机收集数据并快速、廉价且相对有效地传输数据的能力。与疟疾、艾滋病毒/艾滋病、结核病等特定疾病的位置和水平相关的数据，禽流感可以帮助医疗和保健系统或其他组织的部门识别疫情，并更好地将医疗资源用于最需要的地区。在紧急情况下，此类项目可能特别有用，以便确定一个国家内医疗需求最大的地方。移动医疗通常侧重于通过智能手机提供的信息。但一些信息也可以通过仅具有语音和文本消息功能的早期移动设备获取。这些设备在互联网连接有限但快速增长的发展中国家最为常见。mHealth 应用的一些真实示例包括来自提供者的语音信息和用于改善健康行为的移动消息，例如产前护理提醒、通知和警报，服药依从性，这也提供了慢性病的自我管理。为了考虑政策和卫生服务决策的水平，可以看出，移动技术有助于提高医疗保健工作者的培训和服务质量，它通过降低刚性、重复性和增强可访问性来降低服务成本可靠的数据有助于决策。

MEASURE 评估由美国国际开发署 (USAID) 和美国总统艾滋病紧急救援计划 (PEPFAR) 资助。该项目由美国国际开发署资助，支持发展中国家的卫生信息系统，为卫生系统绩效和卫生服务对人们生活的影响提供证据。

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市场细分：全球移动医疗市场

全球移动医疗市场根据产品和服务以及地理区域进行细分。

根据产品和服务，市场分为互联医疗设备、移动医疗应用和移动医疗服务。

互联医疗设备细分市场进一步细分为移动医疗解决方案：消费者健康设备、临床设备、峰值流量计、胎儿监测设备、多参数跟踪器、神经监测设备、睡眠呼吸暂停监测仪和其他互联医疗设备，包括温度计、数字凝血监测仪皮肤传感器和胎儿产妇监护仪。临床设备部分进一步细分为生命体征监测设备，这些设备根据血压监测器、血糖仪、心电图监测器/心率监测器和脉搏血氧仪进行分类。

mHealth 应用市场细分进一步细分为医疗保健应用，这些应用再次分为一般健康和健身应用、慢性护理管理药物管理和女性健康应用。一般健康和健身应用程序进一步细分为健康跟踪应用程序、肥胖和体重管理应用程序以及健身和营养应用程序。长期护理管理分为心理健康和行为障碍管理应用程序、糖尿病管理应用程序、血压和心电图监测应用程序、癌症治疗管理应用程序和其他长期护理管理应用程序（呼吸系统疾病和肾脏疾病、感染管理应用程序）。女性健康应用程序还进一步细分为怀孕应用程序、生育应用程序、

根据地理位置，全球移动医疗市场报告涵盖了北美和南美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲等多个地区的 28 个国家/地区的数据点。本报告涵盖的一些主要国家包括美国、加拿大、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、土耳其、俄罗斯、中国、印度、韩国、日本、澳大利亚、新加坡、沙特阿拉伯、南非和巴西其他。

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