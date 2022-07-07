到 2029 年快速流感诊断市场分析、规模、综合份额、历史趋势和预测

通用市场报告中涵盖的市场分析和见解提供了有关全球和区域制造商市场状况的关键统计数据，是重要的指导来源，可为对该行业感兴趣的公司和个人提供正确的方向。通过这份市场研究报告获得可操作的市场洞察力，可以建立可持续和有利可图的商业战略。此外，市场分析报告深入了解了最新发展、产品发布情况，同时还跟踪了全球市场行业最近的收购、合并、合资和竞争研究。

就收入和发展中的业务部门而言，一份包罗万象的市场报告对市场进行了自上而下的检查。竞争对手分析是市场研究报告中最重要的方面之一，它通过与竞争对手进行比较来帮助企业决定策略。拥有多语种分析师和项目经理的团队成员，他们擅长在每个战略方面为客户提供服务，包括产品开发、关键开发领域、应用程序建模、技术使用、收购战略、探索利基增长机会和新市场，这报告已生成。是有前途的市场研究报告和预期的方式。

市场分析：全球快速流感诊断市场

在 2019-2026 年的预测期内，全球快速流感诊断市场预计将以可观的复合年增长率增长。市场价值的上涨可归因于老年人口数量的增加。

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目前在全球快速流感诊断市场上工作的主要竞争对手很少是 Abbott, BD, Quidel Corporation., Princeton BioMeditech Corporation, Thermo Fisher Scientific, F. Hoffmann-La Roche Ltd, DiaSorin SpA, SA Scientific, Meridian Bioscience, Inc. , Analytik Jena AG (Endress+Hauser Management AG), Luminex Corporation, Boryung Co.,Ltd. 其中。

竞争分析

全球流感快速诊断市场高度分散，主要参与者使用各种策略，如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等，以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲的快速流感诊断市场的市场份额。

市场定义：全球快速流感诊断市场

快速流感诊断测试 (RIDT) 是一种免疫测定，可识别呼吸道样本中甲型和乙型流感病毒核蛋白抗原的存在。RIDT 受到关注，因为它提供了优于其他方法的优势，例如在不到 15 分钟的时间内快速产生结果、高特异性和简单的性能。根据疾病控制和预防中心 2017 年的估计，全球每年约有 291,000 和 646,000 人死于季节性流感相关的呼吸道疾病。

市场驱动力：

预计政府举措的不断增加将推动市场的增长

增加老年人口也是这一市场增长的主要驱动力

先进的技术诊断测试也在促进市场增长

增加对流感检测和控制的投资也有望促进市场的增长

市场限制：

试剂和试剂盒的高价阻碍了市场增长

RIDTs 对无内胎胰岛素泵的负面结果也是这一市场增长的限制因素

诊断测试的敏感性和特异性不一致；限制了市场的增长

批准新诊断测试的不稳定监管框架成为主要的市场限制

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细分：全球快速流感诊断市场

按疾病类型

甲型流感

乙型流感

按测试类型

标准 F 流感 A/B 荧光免疫测定法（标准 F）

索非亚流感 A + B 荧光免疫测定法 (Sofia)

免疫色谱法

实时聚合酶链式反应 (RT-PCR)

其他

按最终用户

医院和诊所

实验室

其他

按分销渠道

直接的

零售

市场的主要发展：

2019 年 2 月，雅培推出了快速流感诊断测试 (RIDT) BinaxNOW Influenza A & B Card 2。这种重新制定的测试已获得美国食品和药物管理局 (FDA) 的临床实验室改进修正案 (CLIA) 的豁免状态，可与专为快速检测流感病毒而设计的雅培 DIGIVAL 诊断阅读器一起使用。随着该产品的推出，公司将在流感快速诊断市场建立足迹

2018年8月，宝润生物推出流感快速诊断试剂盒，并命名为“Flu Fast”。该设备从有流感症状的患者身上采集标本，并通过免疫层析法检测甲型和乙型流感。本次产品发布将有助于扩大公司的产品组合

报告中的主要见解：

对市场驱动因素和限制因素的完整而独特的分析

涉及该行业的主要市场参与者

细分市场的详细分析

主要参与者的竞争分析

关于数据桥市场研究私人有限公司：

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功培养有用的知识。

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