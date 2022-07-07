混凝土纤维 市场趋势、市场份额、行业规模、增长、销售、机会和市场预测到 2029 年

混凝土纤维 市场 研究报告是重要的信息来源，它提供了行业当前和接近的技术和财务细节。 市场专家为读者和最终用户检查和验证所有收集的市场数据。 通过这份可信的营销报告，可以轻松分析关键参与者的行为及其对销售、进口、出口、收入和复合年增长率值的影响。 针对客户、企业或客户形式的市场参与者分析市场概况。 第 混凝土纤维 类报告还有助于衡量和优化工业流程生命周期中的每个步骤，包括参与、获取、保留和货币化。

2021 年全球混凝土纤维市场价值 20.6 亿美元，预计到 2029 年将达到 38.9 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 8.30%。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、进出口分析、定价分析、生产消费分析和气候链情景。 纤维材料用于纤维混凝土，以提高耐久性、结构完整性，并控制由塑性收缩和干燥收缩引起的开裂。 纤维可以是扁平的或圆形的，它们通常占混凝土混合物总体积的 1% 到 3%。 钢、合成纤维和天然纤维是一些常见的纤维材料类型； 这些在混凝土中产生更大的抗冲击性、耐磨性和抗碎裂性。 纤维混凝土用于各种应用，包括飞机停机坪、人行道、隧道衬砌、边坡稳定、墙壁、人孔、水坝和桥梁，以及地下建筑，例如隧道段，其中几乎所有的隧道衬砌都是纤维增强的。

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以下是一些最知名的市场参与者：

BASF SE（德国）、Sika AG（瑞士）、Propex Operating Company, LLC。 （我们。）。 Bekaert (比利时), Dupont (美国), Dow (美国), Owen Corning (美国), UltraTech Cement Ltd., (印度), U.S. Concrete (美国), GCP Applied Technologies (美国), FORTA Concrete Fiber (美国), Fibercon International Inc.（美国）、The Euclid Chemical Company（美国）、Cemex S.A.B de C.V. （墨西哥）、ABC Polymer Industries, LLC（美国）、Sika AG（瑞士）、SOLVAY（比利时）和 Propex Operating Company, LLC（美国）

由于最终用户层面的需求不断增长，混凝土纤维 市场在预测期内应该会出现增长。北美、南美、欧洲、亚太和中东等地理区域及非洲也被考虑用于市场分析。这份大型报告确定了重要市场应用的最新改进、市场份额和系统。为生成这份一流的市场报告而收集的数据和信息来自受信任的来源，例如公司网站、白皮书、期刊和合并等。混凝土纤维 市场报告还计算了市场规模和销售产生的收入。

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全球 混凝土纤维 市场范围

全球混凝土纤维市场，按类型（合成混凝土纤维、钢混凝土纤维、玻璃混凝土纤维、天然纤维、玄武岩纤维）、应用（道路、跑道、飞机停车场、人行道、隧道衬砌、斜坡稳定、墙壁、人孔、水坝和桥梁、水力结构、高架甲板、仓库地板），按最终用户（采矿、住宅、工业和商业基础设施、交通基础设施、其他）分类——行业趋势和到 2029 年的预测

利益相关者的主要利益：

– 本报告对当前趋势和新兴估计进行了深入分析。 全球 混凝土纤维 个市场的动态。

– 提供驱动和限制市场扩张的因素的综合分析。

– 对行业支持的分类和渠道的详细分析有助于了解趋势产品类型和其他潜在变体。

– Porter 的五力分析强调了买方和供应商在使利益相关者能够形成以利润为导向的业务决策并加强其供应商-买方网络的能力。

– 通过跟踪关键产品定位和监控市场框架内的顶级参与者，对市场进行广泛分析。

混凝土纤维 项市场研究报告的宝贵点：

市场动态发生重大变化。

最近行业发展的报告和评估。

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从价值和数量的角度来看，混凝土纤维 市场的当前、历史和预计规模。

混凝土纤维 根据热门地区进行市场细分。

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