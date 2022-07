2022 年全球植物资产管理市场技术进步、消费者需求、经济环境变化和到 2028 年的未来展望

MarketsandResearch.biz 制作了一份名为 全球 工厂资产管理 市场 的新报告,其中包括区域和全球市场统计数据和预测 2022 年至 2028 年之间的利润。该市场在报告中进行了彻底检查。本研究涵盖了市场定义、分类、应用、参与度和全球工厂资产管理 行业趋势。

该研究对影响全球 工厂资产管理 市场增长的广泛重要方面进行了深入研究。为了帮助发现增长领域,细分市场被划分并进行区域研究。它可以帮助供应商收集可用于渗透目的的市场潜在前景。

报告的下一章详细介绍了调查的主要发现,例如组织在未来几年提高供应链知名度的主要原因。它侧重于行业当前薪酬的几个关键方面。

该研究包括有关细分市场的信息,例如

能源电力, 石化, 矿业, 食品饮料, 制药, 其他

报告中突出显示了以下产品种类:

, 性能管理, 监控, 信息管理, 设备配置, 内容管理

工厂资产管理 研究确定了以下主要市场参与者:

ABB Ltd, Schneider Electric SA, Endress+Hauser Management AG, AB SKF, Rockwell Automation, Inc, Emerson Electric Co, Yokogawa Electric Corporation, Honeywell International, Inc, General Electric Co, Siemens AG

作为按地形划分的市场的一部分,我们调查了以下地点:

北美(美国、加拿大和墨西哥)、欧洲(德国、法国、英国、俄罗斯和意大利)、亚太地区(中国、日本、韩国、印度和东南亚)、南美(巴西、阿根廷等) 、中东和非洲(沙特阿拉伯、埃及、尼日利亚和南非)

