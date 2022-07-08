全球企业视频市场规模, 份额, 统计数据, 需求和收入, 预测 2028 年顶级制造商的报告评论是 Avaya, ThePlatform（康卡斯特技术解决方案）, Vbrick, IBM Cloud Video

MarketsandResearch.biz 制作了一份名为 全球 企业视频 市场 的新报告，其中包括区域和全球市场统计数据和预测 2022 年至 2028 年之间的利润。该市场在报告中进行了彻底检查。本研究涵盖了市场定义、分类、应用、参与度和全球企业视频 行业趋势。
该研究对影响全球 企业视频 市场增长的广泛重要方面进行了深入研究。为了帮助发现增长领域，细分市场被划分并进行区域研究。它可以帮助供应商收集可用于渗透目的的市场潜在前景。
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报告的下一章详细介绍了调查的主要发现，例如组织在未来几年提高供应链知名度的主要原因。它侧重于行业当前薪酬的几个关键方面。
该研究包括有关细分市场的信息，例如
- 企业
- 政府
- 教育
- 媒体和娱乐
- 其他
报告中突出显示了以下产品种类：
- 企业视频平台
- 企业视频会议终端
企业视频 研究确定了以下主要市场参与者：
- Cisco Systems
- Polycom
- 华为
- 中兴通讯
- Brightcove
- Ooyala
- Haivision
- Kaltura
- Avaya
- ThePlatform（康卡斯特技术解决方案）
- Vbrick
- IBM Cloud Video
- Sonic Foundry
- Arkena
- Kollective
- Qumu
- Wistia
- Vidyo
- Agile Content
- Vidizmo
- 媒体平台，Viocorp
作为按地形划分的市场的一部分，我们调查了以下地点：
- 北美（美国, 加拿大和墨西哥)
- 欧洲（德国, 法国, 英国, 俄罗斯, 意大利和欧洲其他地区)
- 亚太地区（中国, 日本, 韩国, 印度, 东南亚和澳大利亚)
- 南美洲（巴西, 阿根廷, 哥伦比亚和南美洲其他地区)
- 中东和非洲（沙特阿拉伯, 阿联酋, 埃及, 南非以及中东和非洲其他地区）
访问完整报告：https://www.marketsandresearch.biz/report/161868/global-enterprise-video-market-2021-by-company-regions-type-and-application-forecast-to-2026
获得以下报告的原因：
- 使用全面的品牌解决方案、市场份额数据和有效的市场布局策略，全面了解全球市场。
- 了解主要行业以及潜在市场情景。
- 使用全面的价值和数量分析确定潜在类别。
- 可能对企业视频 行业的企业有用的当前市场趋势、不断发展的应用解决方案和市场格局。
报告的定制：
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