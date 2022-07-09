全球干砂浆市场规模当前和未来行业趋势，2022-2028 年对顶级行业参与者的全球分析波士胶（美国）, 可耐福（德国）, CBP（美国）, Caparol（德国）

全球 干砂浆 市场 的报告由 MarketsandResearch.biz 发布。在对其进行全面评估后，该报告描述了可用于在区域和全球层面扩展 干砂浆 市场的各种策略。该报告是根据买家的商业利益编写的，并描述了对历史数据进行彻底分析后得出的有价值的信息。 2019 年和 2020 年被认为是过去的年份。 2021 年是预测 2022-2028 年干砂浆 市场增长的基准年。
市场报告总结了行业中可能出现的各种驱动因素、限制因素、限制、挑战和机遇。此外，该报告还全面整合了个别公司销售、利润和产品开发的微观经济参数与宏观经济参数，如政府法规和市场需求，以在 2022 年至 2028 年的预测期内提供对全球 干砂浆 市场市场的整体分析。
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市场被细分为不同的类别，以便为买家提供对干砂浆市场的整体了解：
在本次调查中，评估了突出的项目类别：
- 砌砖/砌体砂浆
- 地坪砂浆，包括厚地坪砂浆和薄地坪砂浆 (SLU)
- 瓷砖粘合剂/灌浆
- 墙面抹灰和灰泥（内部和外部）
- EIFS 产品（主要 EPS 和 XPS）
- 其他
探索评估了基本用途：
- 建筑业
- 家装业
- 其他
报告中还讨论了区域和国家层面的干砂浆 市场分析。报告中描述的突出区域如下：
- 北美（美国, 加拿大和墨西哥)
- 欧洲（德国, 法国, 英国, 俄罗斯, 意大利和欧洲其他地区)
- 亚太地区（中国, 日本, 韩国, 印度, 东南亚和澳大利亚)
- 南美洲（巴西, 阿根廷, 哥伦比亚和南美洲其他地区)
- 中东和非洲（沙特阿拉伯, 阿联酋, 埃及, 南非以及中东和非洲其他地区）
报告中还描述了影响干砂浆 市场的近期市场发展、产品创新、技术进步、地缘政治变化和其他基本因素。报告中说明了干砂浆 市场主要参与者之间的产品发布、合作、合作伙伴关系、合并和收购。这些要素有助于买家了解市场规模、渗透率、主要参与者的影响力以及新进入者的威胁等基本要素。
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干砂浆 市场的主要参与者如下：
- Sika (瑞士)
- Saint-Gobain Weber (FR)
- Henkel (FR)
- Mapei (IT)
- Sto (DE)
- Ardex (DE)
- BASF (DE)
- Baumit (AT)
- Bostik (US)
- Knauf (德国)
- CBP (美国)
- Caparol (德国)
- Cemex (美国)
- HB Fuller (美国)
- Quick-mix (德国)
- Dryvit Systems (美国)
- Hanil Cement (KR)
- AdePlast (RO)
- Forbo ( CH)
- CPI Mortars (英国)
- Grupo Puma (ES)
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