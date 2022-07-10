2022 年全球物联网 (IoT) 安全市场 – Trend Micro, Digicert, Infineon Technologies, ARM Holdings 等顶级行业参与者

MarketsandResearch.biz 发布了一项名为 全球 物联网 (IoT) 安全 市场 的新研究，其中包含区域和全球市场数据，预计将从 2022 年到 2028 年受益。在研究中，对这个市场进行了深入研究。本报告涵盖市场定义、分类、应用、参与和全球物联网 (IoT) 安全 行业趋势。
采用独特的研究方法对全球物联网 (IoT) 安全 市场增长进行了全面分析，并得出有关该行业未来增长潜力的结论。该策略结合了初级和次级研究，使分析师能够确保其结果的准确性和可靠性。
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为了计算市场规模，我们检查了进出口、不同国家的限制、通货膨胀、社会经济因素、法律和政治问题以及企业内部的其他微观因素等变量。对于所有细分市场和子细分市场，本研究包括估计和预期的市场规模以及国家和地区的复合年增长率。
产品类型细分：
- 网络安全
- 端点安全
- 应用安全
- 云安全
- 其他
以应用细分为指导：
- 建筑和家庭自动化
- 供应链管理
- 患者信息管理
- 能源和公用事业管理
- 客户信息安全
- 其他
物联网 (IoT) 安全 研究确定了以下主要市场参与者：
- 思科系统公司
- 英特尔公司
- IBM 公司
- 赛门铁克公司
- 趋势科技
- Digicert
- 英飞凌科技
- ARM Holdings
- 金雅拓 NV
- 卡巴斯基实验室
- CheckPoint Software Technologies
- Sophos Plc
- Advantech
- Verizon Enterprise Solutions
- Trustwave
- INSIDE Secure SA
评估涵盖行业运营的主要地理区域，包括
- 北美（美国, 加拿大和墨西哥)
- 欧洲（德国, 法国, 英国, 俄罗斯, 意大利和欧洲其他地区)
- 亚太地区（中国, 日本, 韩国, 印度, 东南亚和澳大利亚)
- 南美洲（巴西, 阿根廷, 哥伦比亚和南美洲其他地区)
- 中东和非洲（沙特阿拉伯, 阿联酋, 埃及, 南非以及中东和非洲其他地区）
访问完整报告：https://www.marketsandresearch.biz/report/162531/global-internet-of-things-iot-security-market-2021-by-company-regions-type-and-application-forecast-to-2026
物联网 (IoT) 安全 全球企业报告对企业（企业比较）和产品（产品比较）进行了总体比较（产品基准测试）。本研究还介绍了激进地区的生产商、经销商和商人。本研究涵盖消费统计、国际和区域市场进出口、收入、毛利率分析等。根据调查，知名行业竞争对手用来确保成功的主要技术是收购和扩张。
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