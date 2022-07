到 2029 年迷幻药市场分析、规模、份额、上升趋势和新技术研究

当今的企业始终需要创新和最高级的解决方案,以便在这个瞬息万变的市场中蓬勃发展。市场报告具有先进性和综合性,为专业人士提供了有关市场和行业的许多方面。为了提供对该行业的完整背景分析,本报告包括对母公司市场的评估。这份详细的报告考虑了主要和次要驱动因素、市场份额、市场规模、销量、领先细分市场和地理分析。国际市场研究报告还对产品规格、产品类型、技术和生产分析进行了深入概述。

所有市场数据和信息都以向企业解释各种事实和数据的形式呈现。在市场报告中,行业趋势已经在宏观层面进行了描述,这使得概述市场格局和可能的未来问题变得容易。在本报告中,使用 SWOT 分析恰当地解释了市场驱动因素和限制因素。要获得深入的市场报告,请随时致电分析师或进行询问。因此,市场文件有助于商业活动的增加、完成的定性工作和卓越的利润。

在 2019-2026 年的预测期内,全球迷幻药市场正以健康的复合年增长率逐渐上升。全球范围内抑郁症的日益流行以及监管机构对公司的特别指定增加以加快开发过程是市场增长的关键因素。

主要玩家

COMPASS, The Emmes Company, LLC, Klarisana, AstraZeneca, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Pfizer Inc, Mylan NV, Merck & Co., Inc, Alkermes, ALLERGAN, H.灵北 A/S 等。

市场定义:全球迷幻药市场

迷幻药也被称为迷幻药,是一类致幻药物,包括经典的致幻剂以及娱乐性使用的解离药物,以改变和增强感官知觉,提升情绪波动,思维过程,促进精神体验的能量水平。迷幻药已被实验性地用于心理治疗,并且能够控制思想从而维持和平。

根据我们的 World in Data 2017 发布的统计数据,全球精神和物质使用障碍的负担为 1.2276 亿。精神障碍病例的增加和对新疗法的需求加速是推动该市场增长的驱动力。

迷幻药是一类治疗药物,负责在血清素受体激动作用的帮助下,在服用这些药物的患者中激发迷幻表达。这随后导致消费者的视觉和听觉功能发生许多变化。这种身体功能的改变也与意识的变化相结合,导致患者心态的改变。为这些功能生产的大多数药物包括从 LSD、摇头丸、氯胺酮等各种药物中开发出来的。

由于全球抑郁症患病率的增加,迷幻药市场正在增长,增加了监管机构的特别指定;这些因素的影响如下所述:

全球抑郁症患病率增加 :迷幻药用于治疗抑郁症的不同变体和其他临床适应症,尽管主要关注的是抑郁症和其他不同类型的精神障碍的治疗。这是因为它们能够通过改变消费者的视觉和听觉功能来引发意识变化。因此,不断增长的抑郁症患者数量直接影响着市场的增长潜力。

增加监管机构的特别指定 :市场高增长潜力背后的另一个重要因素是不同的地区当局为这些药物类别提供专业指定,通过及时提供药物批准所需的具体要求,帮助简化审批流程.

产品批准以及建立专业研究中心:

2019 年 9 月,约翰霍普金斯大学宣布成立“迷幻与意识研究中心”,该中心负责测试使用不同变体的迷幻化合物治疗心理健康问题的功效和有效性。该中心是美国第一个建立的中心,资金来自大约 1700 万美元的捐款。该中心还将为在迷幻科学领域培训他们的学生提供信息和知识。

2019 年 3 月,美国 FDA 宣布他们已批准“Spravato(esketamine)”鼻喷雾剂与口服抗抑郁药联合使用,以帮助纠正未经其他治疗方法治疗的成人抑郁症。虽然,在“风险评估和缓解策略(REMS)”下,鼻喷雾剂将通过受限分销系统提供。Janssen Pharmaceuticals, Inc 开发的药物是美国 FDA 批准的第一个用于任何适应症的艾氯胺酮。

市场根据应用细分为重度抑郁症、抗性抑郁症、恐慌症、创伤后应激障碍、鸦片成瘾等。药物已细分为 LSD、摇头丸、苯环利定、GHB、氯胺酮、死藤水、丹参、裸盖菇素等。给药途径分为口服、注射和吸入。分销渠道分为直接零售商、在线药店和其他。最终用户被细分为医院、家庭护理、专科诊所等。

市场上的一些主要参与者包括 COMPASS、The Emmes Company, LLC、Klarisana、AstraZeneca、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Dr. Reddy’s Laboratories Ltd、武田制药有限公司、辉瑞公司、Mylan NV、默克公司。 , Inc, Alkermes, ALLERGAN, H. Lundbeck A/S 等。

当局的重点是与专业研究机构和制药商合作,以减少用于治疗不同适应症的迷幻药物的开发和商业化所需的时间。不同当局和市场参与者之间的这些合作伙伴关系导致更快的药物开发、产品批准和随后的商业化,有助于解决不同患者在临床上未满足的需求。

全球迷幻药物市场按应用(重度抑郁症、抗性抑郁症、恐慌症、创伤后应激障碍、鸦片成瘾等)、药物(麦角酸二乙胺、3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺、苯环利定、γ-羟基丁酸、氯胺酮、死藤水) , Salvia, Psilocybin 和其他), 给药途径 (口服, 注射剂和吸入), 分销渠道 (直接零售商, 在线药店和其他), 最终用户 (医院, 家庭护理, 专科诊所, 其他), 地理 (北美,南美洲、欧洲、亚太地区、中东和非洲)– 到 2026 年的行业趋势和预测

市场驱动力

全球抑郁症患病率的增加可以成为该市场增长的驱动力

治疗迷幻药物依赖也可以促进市场增长

生活方式的改变和对提高和更好生活质量的要求正在推动市场增长

增加监管部门的特别指定可带动市场增长

市场限制

政府对迷幻药商业化实施的严厉和严格的监管阻碍了市场的增长

非治疗疗法对药物疗法的高度偏好也可能阻碍市场增长

现有干预措施的有效性和安全性不佳也限制了市场的增长

细分:全球迷幻药市场

按应用

严重抑郁症

抗抑郁

恐慌症

创伤后应激障碍

鸦片成瘾

其他

按药物

麦角酸二乙胺 (LSD)

3,4-甲烯二氧基甲基苯丙胺(摇头丸)

苯环利定

伽玛羟基丁酸 (GHB)

氯胺酮

死藤水

丹参

赛洛西宾

其他

按管理途径

口服

可注射的

吸入

按分销渠道

直接零售商

网上药店

其他

由最终用户

医院

家庭护理

专科诊所

其他

市场的主要发展:

2018 年 10 月,COMPASS 获得了 FDA 的突破性疗法指定,用于治疗顽固性抑郁症的裸盖菇素疗法。凭借突破性治疗指定,公司可以获得所有快速通道指定功能和 FDA 承诺和指导,确保有效的药物开发计划

2018 年 8 月,COMPASS 获得 FDA 的新药申请批准,用于治疗顽固性抑郁症的裸盖菇素疗法。如果试验成功,它将改变顽固性抑郁症患者的治疗格局

竞争分析:

全球迷幻药市场高度分散,主要参与者使用各种策略,如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等,以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲的全球迷幻药市场的市场份额。

