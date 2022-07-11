到 2029 年运动医学市场分析、规模、份额、上升趋势和新技术研究

当今的企业始终需要创新和最高级的解决方案，以便在这个瞬息万变的市场中蓬勃发展。市场报告具有先进性和综合性，为专业人士提供了有关市场和行业的许多方面。为了提供对该行业的完整背景分析，本报告包括对母公司市场的评估。这份详细的报告考虑了主要和次要驱动因素、市场份额、市场规模、销量、领先细分市场和地理分析。国际市场研究报告还对产品规格、产品类型、技术和生产分析进行了深入概述。

所有市场数据和信息都以向企业解释各种事实和数据的形式呈现。在市场报告中，行业趋势已经在宏观层面进行了描述，这使得概述市场格局和可能的未来问题变得容易。在本报告中，使用 SWOT 分析恰当地解释了市场驱动因素和限制因素。要获得深入的市场报告，请随时致电分析师或进行询问。因此，市场文件有助于商业活动的增加、完成的定性工作和卓越的利润。

运动医学市场预计将在 2020 年至 2027 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2020 年至 2027 年的预测期内以 5.9% 的复合年增长率增长，预计将达到 84.5318 亿美元到 2027 年。对微创手术的需求不断增长以及新产品和治疗方式的不断涌入是推动预测期内市场需求的主要驱动力。

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参与全球运动医学市场的主要公司有 Smith & Nephew、Zimmer Biomet、Stryker、Breg, Inc.、Medtronic、Bird & Cronin、Arthrex, Inc.、Wright Medical Group NV、Arthrosurface（Anika Therapeutics 的子公司） , Inc.)、Össur Corporate、Mueller Sports Medicine, Inc.、CONMED Corporation、Surgalign、Johnson & Johnson Services, Inc.、DJO, LLC（Colfax Corporation 的子公司）等。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

运动医学包括各种类型的身体重建产品，如植入物、骨折和韧带修复产品、关节镜设备、假肢、矫形生物制品和身体支撑和恢复产品，如支具和支撑、压力服、理疗设备、热疗、电刺激和配件等。被用作运动医学来治疗多种类型的损伤，这些产品的进步提供了独特的护理，新的和创新的治疗选择来治疗各种类型的运动损伤，也有助于维持预防性护理。

运动药物涉及与运动和运动有关的任何类型的伤害的治疗和身体健康和预防。运动医学专门为田径和其他体育工作人员提供与运动相关的医疗服务。运动医学医疗保健专业人员接受了田径治疗的特殊培训，以恢复受伤的田径运动功能，从而使运动员可以再次移动并尽快返回赛场。

运动损伤发病率的增加、对微创手术的需求增加、关节镜手术的采用增加、新产品和治疗方式的不断涌入是推动预测期内运动医学市场需求的主要驱动力。

然而，运动医学产品的高成本和与植入设备相关的风险预计将阻碍运动医学市场在预测期内的增长。

运动医学市场报告详细介绍了市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场技术创新。要了解分析和市场情景，请联系我们获取分析师简介，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

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全球运动医学市场范围和市场规模

全球运动医学市场根据产品、应用、程序和最终用户分为四个值得注意的部分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略，以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在产品的基础上，运动医学市场分为身体重建产品和身体支持与恢复产品。到 2020 年，由于运动损伤的病例增加，由于运动运动员需要在体育活动中照顾好自己的身体部位并长期维持，预计身体重建产品细分市场将主导运动医学市场。

根据应用，运动医学市场细分为膝关节、髋关节、肩肘关节、足踝关节、手手腕、背部和脊柱损伤等损伤。到 2020 年，由于膝关节骨折和韧带撕裂的增加导致膝关节在全球运动医学市场的应用不断增长，预计膝关节领域将主导运动医学市场。

在手术的基础上，运动医学市场分为膝关节镜手术、髋关节镜手术、肩肘关节镜手术、足踝关节镜手术、手和腕关节镜手术等。到 2020 年，膝关节镜手术领域预计将主导运动医学市场，因为膝关节疾病不断增加，这有助于提高膝关节镜手术治疗全球运动医学中膝关节损伤的需求。

在最终用户的基础上，运动医学市场分为医院、骨科诊所、门诊手术中心等。到 2020 年，由于运动医学在膝、肩、腕和肘等外科植入物中的使用越来越多，以治疗任何类型的运动损伤，预计医院部门将主导运动医学市场。

全球运动医学市场国家层面分析

分析运动医学市场，并按国家、产品、应用、程序和最终用户提供市场规模信息。

运动医学市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、墨西哥、德国、法国、意大利、英国、西班牙、瑞士、俄罗斯、荷兰、比利时、土耳其、丹麦、葡萄牙、瑞典、奥地利、捷克共和国、挪威、芬兰、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、澳大利亚、新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区、巴西、南美其他地区、南非以及中东和非洲其他地区。

由于政府越来越多地鼓励运动员参加任何一项运动，北美预计将主导运动医学市场。与此同时，许多制造商正在该地区推出基于新技术和先进技术的运动医学。预计美国将主导并引领北美市场的增长，由于运动员运动损伤病例的增加，预计这一市场将增加，同时美国正在进行这项巨大的研发程序，以引入基于先进技术的运动药物为运动员提供更好的治疗和更快的康复，帮助他们尽快返回赛场。在欧洲，由于大型最终用户在采用基于先进技术的运动医学方面受到阻碍，德国以最高的复合年增长率占据主导地位。亚太地区将在预测期内以最高的复合年增长率增长，因为在亚太地区，由于政府积极参与鼓励体育活动，新产品和治疗方式的国家不断涌入，而中国预计将与中国一样主导亚太市场是世界上运动员迅速涌入的主要国家之一。

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运动医学市场报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

制造商的战略举措正在为运动医学市场的参与者创造新机遇

运动医学市场还为您提供每个国家美容行业增长的详细市场分析，包括运动医学销售、运动医学进步的影响以及监管情景的变化以及对运动医学市场的支持。数据可用于 2010 年至 2018 年的历史时期。

竞争格局与运动医学市场份额分析

运动医学市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品宽度和广度、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司重点关注运动医学市场有关。

参与全球运动医学市场的主要公司有 Smith & Nephew、Zimmer Biomet、Stryker、Breg, Inc.、Medtronic、Bird & Cronin、Arthrex, Inc.、Wright Medical Group NV、Arthrosurface（Anika Therapeutics 的子公司） , Inc.)、Össur Corporate、Mueller Sports Medicine, Inc.、CONMED Corporation、Surgalign、Johnson & Johnson Services, Inc.、DJO, LLC（Colfax Corporation 的子公司）等。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

许多产品的发布和协议也是由这些公司在全球范围内发起的，这也在加速运动医学市场的发展。

例如，

2020 年 9 月，施乐辉获得中国国家药品监督管理局 (NMPA) 的产品商业化批准，将 REDAPT 系统引入翻修全髋关节置换术 (rTHA)。这一发展有助于公司增强其产品类别并为将其产品商业化到中国市场创造足够的收入

2017 年 10 月，强生服务公司宣布他们推出了一个骨科平台来改善临床结果。该平台专为帮助外科医生推动骨科护理改进而设计 此开发有助于公司产生足够的收入

市场参与者的合作、合资企业和其他战略正在增强公司在运动医学市场的市场，这也为组织改善运动医学产品提供了好处。

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