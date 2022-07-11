到 2029 年的远程心理健康市场分析、规模、份额、上升趋势和新技术研究

当今的企业始终需要创新和最高级的解决方案，以便在这个瞬息万变的市场中蓬勃发展。市场报告具有先进性和综合性，为专业人士提供了有关市场和行业的许多方面。为了提供对该行业的完整背景分析，本报告包括对母公司市场的评估。这份详细的报告考虑了主要和次要驱动因素、市场份额、市场规模、销量、领先细分市场和地理分析。国际市场研究报告还对产品规格、产品类型、技术和生产分析进行了深入概述。

所有市场数据和信息都以向企业解释各种事实和数据的形式呈现。在市场报告中，行业趋势已经在宏观层面进行了描述，这使得概述市场格局和可能的未来问题变得容易。在本报告中，使用 SWOT 分析恰当地解释了市场驱动因素和限制因素。要获得深入的市场报告，请随时致电分析师或进行询问。因此，市场文件有助于商业活动的增加、完成的定性工作和卓越的利润。

市场分析：全球远程心理健康市场

到 2026 年，全球远程心理健康市场 预计将逐步上升至 151.5 亿美元的估计价值，在 2019-2026 年的预测期内复合年增长率为 24.65%，2018 年的年销售额为 26.0 亿美元。这一增长市场价值可归因于对患者健康的认识和关注度的提高。

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全球远程心理健康市场按精神障碍（恐慌症、强迫症、抑郁症、创伤后应激障碍）、类型（远程心理学、远程精神病学、远程行为健康）、组件（服务、软件、硬件）、交付方式（基于 Web 的交付）模式、基于云的交付模式、本地交付模式）、最终用户（提供者、支付者和患者）、地理（北美、南美、欧洲、亚太、中东和非洲）——行业趋势和预测到 2026 年

市场定义：全球远程心理健康市场

远程医疗是远程医疗市场的一个部门。远程心理健康，使用远程医疗技术从远处提供心理健康服务。此外，它还提供远程咨询、监督、健康干预、评估、教育和信息。

根据世界卫生组织的数据，大约有 5 亿人患有精神障碍，其中几乎一半以上的病例可以通过适当的医疗得到避免。预计这一重要数字将成为市场增长的驱动力。

市场的主要发展：

2018 年 4月 17 日 ，AMD Global Telemedicine Inc. 宣布开发直接面向消费者的远程医疗平台 OnDemand Visit。OnDemand Visit 是医疗保健提供者管理自己的虚拟护理产品的平台，作为外包远程医疗需求和服务的替代方案。

2019 年 3月 5 日 ，全球医疗保健领导者 McKesson Corporation 宣布与技术领导者 Navigating Cancer 合作，为社区肿瘤学家提供增强的患者关系管理 (PRM) 平台。该平台是为肿瘤团队和患者提供综合、个性化护理的综合临床工作流程工具。

竞争分析：全球远程心理健康市场

全球远程心理健康市场高度分散，主要参与者使用各种策略，如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等，以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲的远程心理健康市场的市场份额。

主要市场竞争对手：全球远程心理健康市场

目前在远程心理健康市场上工作的主要竞争对手很少有 Cisco Systems, Inc.（美国）、AMD Global Telemedicine, Inc（美国）、Aerotel Medical Systems (1998) Ltd.（以色列）、Medtronic（爱尔兰）、F. Hoffmann-La Roche Ltd.（瑞士）、McKesson Corporation（美国）、Koninklijke Philips NV（荷兰）、Otsuka America Pharmaceutical Inc.（美国）、Cerner Corporation（美国）、Allscripts（美国）、InTouch Technologies, Inc.（美国） )、Resideo Technologies, Inc.（美国）、BioTelemetry, Inc.（美国）、OBS Medical Ltd.（英国）、American Well（美国）、Empower Interactive, Inc.（美国）、MDLIVE Inc.（美国）、TalkSession Inc.（美国）、Talkspace（美国）、Virtual Therapy Center, LLC（美国）、Teladoc, Inc.（美国）、WeCounsel（美国）等等。

市场驱动力

所有年龄组的精神障碍患病率将推动市场。

时间高效和低成本的服务

接受远程心理健康的人数增加

市场限制

偏远地区设施较少

偏远地区缺乏熟练的专业知识

朝这个方向采取的政府举措较少。

电信基础设施的技术进步

细分：全球远程心理健康市场

通过精神障碍

恐慌症

强迫症

沮丧

创伤后应激障碍

按类型

远程心理学

远程精神病学

远程行为健康

按组件

服务

软件

硬件

按最终用户

提供者

付款人

按交货方式

基于网络的交付模式

基于云的交付模式

本地交付模式

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购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球远程心理健康市场前景的现状和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

报告的定制：

本报告上面提供的所有细分都代表国家一级

市场上涵盖的所有产品、产品数量和平均售价将作为可定制选项包括在内，可能不会产生或产生极少的额外成本（取决于定制）

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