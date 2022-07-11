到 2029 年美国迷幻药市场分析、规模、份额、上升趋势和新技术研究

当今的企业始终需要创新和最高级的解决方案，以便在这个瞬息万变的市场中蓬勃发展。市场报告具有先进性和综合性，为专业人士提供了有关市场和行业的许多方面。为了提供对该行业的完整背景分析，本报告包括对母公司市场的评估。这份详细的报告考虑了主要和次要驱动因素、市场份额、市场规模、销量、领先细分市场和地理分析。国际市场研究报告还对产品规格、产品类型、技术和生产分析进行了深入概述。

所有市场数据和信息都以向企业解释各种事实和数据的形式呈现。在市场报告中，行业趋势已经在宏观层面进行了描述，这使得概述市场格局和可能的未来问题变得容易。在本报告中，使用 SWOT 分析恰当地解释了市场驱动因素和限制因素。要获得深入的市场报告，请随时致电分析师或进行询问。因此，市场文件有助于商业活动的增加、完成的定性工作和卓越的利润。

迷幻药市场预计将在 2020 年至 2027 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2020 年至 2027 年的预测期内以 16.3% 的复合年增长率增长，预计到 2020 年将达到 68.5995 亿美元2027 年从 2019 年的 20.7790 亿美元到 2027 年。对治疗抑郁症的迷幻药物的接受度越来越高，抑郁症和精神障碍的患病率增加是市场增长的因素。

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主要玩家：-

Johnson & Johnson Services, Inc., Jazz Pharmaceuticals, Inc., Celon Pharma SA, COMPASS, usonainstitute.org, Develco pharma schweiz ag, Doughlas Pharmaceuticals limited, NeuroRX, Inc., Hikma Pharmaceuticals PLC, Amneal Pharmaceuticals, LLC., AVADEL PHARMACEUTICALS , PLC 在美国的其他参与者中，DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

竞争格局和迷幻药市场份额分析

美国迷幻药市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品广度、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司关注美国迷幻药市场有关。

许多产品的推出和开发也是由世界各地的公司发起的，这些公司也在加速美国迷幻药市场的发展。

例如，

2019 年 9 月，Jazz Pharmaceuticals, Inc. 公布了 JZP-258 用于治疗成人嗜睡症患者白天过度嗜睡（ EDS ）和猝倒症的 3 期研究的乐观数据集。3期临床研究数据集将帮助公司提升其市场占有率，因为该产品是一种独特的配方，与 Xyrem（羟丁酸钠）相比钠含量减少了 92%。

2019 年 3 月，强生服务公司获得美国食品药品监督管理局（FDA）授权，用于治疗耐药性抑郁症的 SPRAVATOTM（艾氯胺酮）鼻喷雾 CIII 抗抑郁药。美国食品和药物管理局 (FDA) 的授权将帮助公司引领市场，因为该产品是几十年来治疗重度抑郁症的首个新作用机制。

市场参与者的临床研究数据集、授权、合作、合资企业和其他策略正在增强美国迷幻药市场的市场，也为组织改进迷幻药产品提供了好处。

美国迷幻药市场，按来源（合成、天然）、类型（解离剂、致病原、5-羟色胺能（经典迷幻药））、应用（嗜睡症、难治性抑郁症、创伤后应激障碍 (PTSD)、重度抑郁症、其他)、给药途径（口服、鼻内、肠胃外、其他）、药物（γ-羟基丁酸 (GHB)、氯胺酮、3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺（迷魂药）、赛洛西宾）、最终用户（医院、专科诊所、研究机构、其他)、分销渠道（医院药房、复方药房、其他）——行业趋势和到 2027 年的预测

迷幻药物用于增强或改变感官知觉、能量水平、思维过程，并促进精神体验。迷幻药可分为解离性药物（如 PCP）、移情剂和血清素（经典致幻剂）（如 LSD）。这些药物用于治疗重度抑郁症、难治性抑郁症、恐慌症、创伤后应激障碍和鸦片成瘾等。迷幻药物中使用的化学物质是一组 LSD 和植物。迷幻药来源于合成过程（人造）和植物或蘑菇。迷幻药有各种街道名称，例如 LSD，也称为酸、吸墨纸、点、糖、旅行和窗玻璃；氯胺酮也被称为维生素 K、bump、green、K/Special K、紫色和超强酸；PCP也被称为天使/天使尘、船/爱船、和平、杀草、超级草和臭氧。

与过去几年相比，迷幻药物市场随着迷幻药物数量的增加以及美国抑郁症和精神障碍患病率的增加而增加

例如，

2019 年，全国精神疾病联盟表示，每年有六分之一的美国 6-17 岁青少年患有精神疾病，每 25 名美国成年人中就有 1 人患有严重的精神疾病。

与其他抗抑郁药相比，迷幻药治疗抑郁症的接受度越来越高，其市场价值也在增加，因为迷幻药已反复证明其在治疗尼古丁依赖、酒精依赖、焦虑相关的绝症和慢性创伤后应激障碍方面的高效率。目前，正在进行不同的研究，预计将为具有竞争力的迷幻药物和开发、定义迷幻药物的方法以及美国迷幻市场的各种其他机会的新的和创新的治疗制造商提供竞争优势。然而，

这份迷幻药物市场报告详细介绍了市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场技术创新。

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美国迷幻药市场范围和市场规模

美国迷幻药物市场根据来源、类型、应用、给药途径、药物、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

根据来源，市场分为合成和天然。合成药物主导着迷幻药物市场，因为所有可用的药物都来自合成来源。出于这个原因，合成部分在市场上占主导地位，并且在预测期内也将以更高的速度增长。

美国迷幻药市场，按来源

根据类型，市场分为解离剂、移情剂和血清素（经典迷幻药）。解离剂部分在迷幻药市场占据主导地位，因为 XYREM（羟丁酸钠，Jazz Pharmaceuticals Inc.）是唯一获批用于治疗嗜睡症的破坏性迷幻药。

根据应用，市场分为发作性睡病、难治性抑郁症、创伤后应激障碍 (PTSD)、重度抑郁症等。嗜睡症作为一种 γ-羟基丁酸 (GHB) 衍生物主导着迷幻药市场，主要使用迷幻药，该药物已被批准用于嗜睡症。由于这个原因，嗜睡症部分主导着迷幻药物市场。

根据给药途径，市场分为口服、鼻内、肠胃外等。口服在迷幻药物市场占据主导地位，因为 Xyrem 是市场上口服剂型中品牌最多的药物。此外，患者的依从性在疾病的对症治疗中非常重要。与其他形式相比，该药物的口服给药对患者来说非常方便。

在药物的基础上，市场被细分为 γ-羟基丁酸 (GHB)、氯胺酮、3,4-亚甲基二氧甲基苯丙胺（摇头丸）、裸盖菇素。γ-羟基丁酸 (GHB) 主导着迷幻药物市场，因为 Xyrem 主要是迷幻药物，属于这一类。出于这个原因，γ-羟基丁酸（GHB）部分主导着迷幻药物市场。

根据最终用户，市场分为医院、专科诊所、研究机构等。由于患者负担高，医院在迷幻药物市场上占据主导地位，并且大多数药物都是在医生的监督下提供的。出于这个原因，医院部门主导着迷幻药市场。

在分销渠道的基础上，市场细分为医院药房、复方药房等。医院药房拥有最大的市场份额，因为这些药物在医院治疗的患者数量更多，医院药房对药品的需求增加。

美国迷幻药市场，国家层面分析

分析了美国迷幻药市场，并按上述来源、类型、应用、给药途径、药物、最终用户和分销渠道提供了市场规模信息。

美国越来越多地接受用于治疗抑郁症的迷幻药是迷幻药需求激增的突出因素之一。位于挪威特隆赫姆的挪威科技大学医学院神经科学系表示，在美国，有超过 3000 万人在使用迷幻药。这一因素增加了美国各地迷幻药物的研发活动。因此，这一因素导致各种制药和治疗制造商转向迷幻药物。这进一步导致了迷幻药物改进和减少与迷幻药物相关的副作用的持续关注。由于这些因素，预计市场将在 2020 年至 2027 年的预测期内以显着的增长率增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

迷幻药研发活动的增加 正在为美国迷幻药市场的制造商创造新机遇

美国迷幻药市场还为您提供关于每个国家美容行业增长的详细市场分析，包括迷幻药销售、迷幻药进步的影响以及监管情景的变化及其对迷幻药市场的支持。数据可用于 2010 年至 2018 年的历史时期。

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