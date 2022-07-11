到 2029 年口腔给药市场分析、规模、份额、上升趋势和新技术研究

当今的企业始终需要创新和最高级的解决方案，以便在这个瞬息万变的市场中蓬勃发展。市场报告具有先进性和综合性，为专业人士提供了有关市场和行业的许多方面。为了提供对该行业的完整背景分析，本报告包括对母公司市场的评估。这份详细的报告考虑了主要和次要驱动因素、市场份额、市场规模、销量、领先细分市场和地理分析。国际市场研究报告还对产品规格、产品类型、技术和生产分析进行了深入概述。

所有市场数据和信息都以向企业解释各种事实和数据的形式呈现。在市场报告中，行业趋势已经在宏观层面进行了描述，这使得概述市场格局和可能的未来问题变得容易。在本报告中，使用 SWOT 分析恰当地解释了市场驱动因素和限制因素。要获得深入的市场报告，请随时致电分析师或进行询问。因此，市场文件有助于商业活动的增加、完成的定性工作和卓越的利润。

全球口腔给药市场正在逐渐上升，在 2019-2026 年的预测期内复合年增长率很高。为便于给药和新产品推出而对口腔给药的高需求是市场增长的关键因素。

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分割：-

全球口腔给药市场按适应症（疼痛管理、戒烟、心绞痛、咳嗽等）、类型（非附着给药系统和生物粘附给药系统）、设计（基质类型和储库类型）、剂型（固体口腔粘合剂剂型、半固体口腔粘合剂剂型、液体口腔粘合剂剂型）、药物（口服生物粘合剂制剂、舌下制剂等）、最终用户（医院、家庭护理、专科诊所、其他）、地理（北美、南美、欧洲、亚太地区、中东和非洲）——行业趋势和到 2026 年的预测

竞争分析：

全球口腔给药市场高度分散，主要参与者使用各种策略，如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等，以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲的全球口腔给药市场的市场份额。

主要市场参与者：

目前在全球口腔给药市场上工作的主要竞争对手很少有梯瓦制药工业有限公司、辉瑞公司、Cynapsus、BioDelivery Sciences International, Inc、葛兰素史克公司、MedLab、阿斯利康、F. Hoffmann-La Roche Ltd、雷迪博士实验室有限公司、赛诺菲、Generex 生物技术公司、拜耳公司、武田制药有限公司、诺华公司、Indivior PLC、诺和诺德 A/S、NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED、远藤制药等。

市场定义：全球口腔给药市场

口腔给药是口服给药的替代方法，其中药物通过口腔的颊粘膜给药。该药物通常放置在上牙龈和脸颊之间，以治疗各种状况和疾病。此外，与其他常规给药途径相比，口腔给药更受青睐。通过口腔途径递送的药物旨在提供活性成分的持续释放。

根据酒精和药物基金会公布的统计数据，估计澳大利亚 14 岁及以上的人中有高达 37.7% 的人使用过烟草。这些不断增长的尼古丁消费案例，其中口腔给药是主要干预措施，对新疗法的高需求是市场增长的关键驱动力。

市场驱动力

增加对口腔给药的需求以方便给药正在推动市场增长

与传统给药方法相比，口腔给药越来越受青睐，成为市场驱动力

快速采用新配方和新剂型可以促进市场增长

最新技术在医疗保健行业的应用也可以成为市场驱动力

市场限制

开发口腔给药药物的科学和主要技术挑战将阻碍市场增长

新配方研发成本高，制约市场增长

主要药物专利到期和品牌版仿制药的推出预计将限制该市场的增长

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细分：全球口腔给药市场

按指示

疼痛管理

戒烟

心绞痛

咳嗽

其他

按类型

非附加给药系统

生物粘合剂给药系统

按设计

矩阵类型

储层类型

按剂型

固体口腔粘合剂剂型 口含片 晶圆 锭剂

半固体口腔粘合剂剂型 凝胶 颊贴 颊膜 液体口腔粘合剂剂型



按药物

口服生物粘合剂配方 氢化卡的松琥珀酸酯 羟丙甲纤维素 咪康唑 氯己定

舌下配方 三硝酸甘油酯 其他



由最终用户

医院

家庭护理

专科诊所

其他

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市场的主要发展：

2019 年 2 月，诺华子公司 Sandoz 推出了用于治疗阿片类药物依赖的舌下薄膜 suboxone（丁丙诺啡和纳洛酮）的仿制药版本。丁丙诺啡和纳洛酮的推出扩大了公司在心理学治疗领域的通用产品组合

2016 年 2 月，BioDelivery Sciences International, Inc 及其经销商合作伙伴 Endo Pharmaceuticals Inc 推出了用于治疗剧烈疼痛的颊膜 Belbuca（丁丙诺啡）。Belbuca 的推出为全世界患有慢性疼痛的人提供了一种重要的新替代疗法

购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球口腔给药市场前景的现状和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

感谢您阅读本文，您还可以获得北美、欧洲或亚洲等个别章节或地区报告版本。

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