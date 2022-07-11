2022 年医疗器械灭菌市场 – 对当前行业需求的详细分析以及到 2028 年的预测增长

当今的企业始终需要创新和最高级的解决方案，以便在这个瞬息万变的市场中蓬勃发展。市场报告具有先进性和综合性，为专业人士提供了有关市场和行业的许多方面。为了提供对该行业的完整背景分析，本报告包括对母公司市场的评估。这份详细的报告考虑了主要和次要驱动因素、市场份额、市场规模、销量、领先细分市场和地理分析。国际市场研究报告还对产品规格、产品类型、技术和生产分析进行了深入概述。

所有市场数据和信息都以向企业解释各种事实和数据的形式呈现。在市场报告中，行业趋势已经在宏观层面进行了描述，这使得概述市场格局和可能的未来问题变得容易。在本报告中，使用 SWOT 分析恰当地解释了市场驱动因素和限制因素。要获得深入的市场报告，请随时致电分析师或进行询问。因此，市场文件有助于商业活动的增加、完成的定性工作和卓越的利润。

全球医疗器械灭菌市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，全球医疗器械灭菌市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 8.3% 的复合年增长率增长，预计到 2028 年将从 2020 年的 41.0243 亿美元达到 76.6599 亿美元。慢性病患病率的上升和手术数量的增加是推动预测期内市场需求的主要驱动力。

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竞争格局与医疗器械灭菌市场份额分析

医疗器械消毒市场竞争格局由竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品宽度、和广度、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司关注的医疗器械灭菌市场相关。

凭借具有说服力的医疗器械消毒市场业务报告，可以轻松节省和减少入门级研究所需的时间，主要包括确定医疗器械消毒市场的市场增长、市场规模、领先参与者和细分市场。这份市场报告解释了市场关键参与者的战略概况，全面分析了他们的核心竞争力，并描绘了行业的竞争格局。在本报告中，市场分析师研究了市场上的各种产品，并对可能推动或抑制市场的因素提出了公正的意见。该行业的主要市场动态是一份全面的医疗器械灭菌市场研究报告的重要组成部分。

全球医疗器械灭菌市场行业趋势和 2028 年预测涵盖的关键指标

市场规模

自上而下的市场分析

市场竞争对手的最新发展

不同国家的近期市值

医疗器械灭菌市场情景

据Data Bridge Market Research，亚太地区医疗器械灭菌市场在全球医疗器械灭菌市场中占有率最高。市场领导者是 STERIS、3M、默克和 Getinge AB，估计占约 55% 至 60% 的市场份额。公司通过提供医疗器械灭菌，取得了优异的销售业绩。

最近的发展：-

2021年1月，STERIS宣布已完成对Cantel Medical的收购。通过此次收购，STERIS 补充并扩展了其产品和服务、全球影响力和客户。此次收购增加了产品的销售和需求，促进了增长。

2021 年 2 月，3M 推出了 3M Clean & Protect 认证徽章计划。它是一种用于清洁、监控和保护设施的新型综合系统。预计这一战略将加强公司在市场上的影响力并加速其增长轨迹，特别是在长期内。

2020 年 10 月，Getinge AB 宣布推出具有成本效益的灭菌器，采用 Getinge 的新型蒸汽灭菌器 Solsus 66。新型灭菌器易于使用和安装，并且节能。此次产品发布拓宽了公司的产品组合，促进了市场增长。

主要玩家：-

Gettinge AB,

基本健康，

斯特里斯，

3M,

百基生物粉尘（山东）有限公司，

米德马克公司，

默克公司，

登士柏西诺德，

马塔查纳集团，

W & H Dentalwerk Bürmoos GmbH,

科学有限公司，

MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG,

MMM集团，

Sterigenics 美国有限责任公司，

ASP,

图特瑙尔，

钢铁公司，

Belimed AG,

Systec 有限公司

在其他国内和全球参与者中。

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短分割：-

全球医疗器械灭菌市场，按产品（仪器、试剂和服务）、按技术（热灭菌、电离辐射灭菌、过滤灭菌、气体和化学灭菌）、按最终用户（制药公司、医院、诊所、实验室）分类、学术和研究机构、医疗器械制造商和其他），按分销渠道（直接投标、零售和第三方分销商）按国家（美国、加拿大、墨西哥、德国、英国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯） , 荷兰, 瑞士, 土耳其, 比利时和欧洲其他地区, 中国, 日本, 印度, 韩国, 澳大利亚, ​​新加坡, 泰国, 马来西亚, 印度尼西亚, 菲律宾和亚太地区其他地区, 南非, 沙特阿拉伯, 阿联酋, 埃及,以色列和中东其他地区和非洲、巴西、阿根廷和南美洲其他地区）行业趋势和到 2028 年的预测。

灭菌是指在统计上彻底消灭所有微生物，包括最具抵抗力的细菌和孢子。

灭菌会破坏物品表面或液体中的所有微生物，以防止与物品使用相关的疾病传播。同时，使用未充分消毒的关键物品表明传播病原体的风险很高。这可能是由于与医疗机构中使用的灭菌过程相关的广泛安全范围。医疗设施中广泛使用的不同类型的灭菌器包括蒸汽灭菌、闪蒸灭菌、低温灭菌技术、环氧乙烷“气体”灭菌、过氧化氢气体等离子体、过氧乙酸灭菌。

全球医疗器械灭菌市场报告详细介绍了市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场技术创新。

目录-快照

– 执行摘要

第 1 章行业概述

第 2 章制造商的行业竞争

第 3 章按地区分列的行业生产市场份额

第 4 章按地区分列的行业消费

第 5 章按类型分列的行业生产、收入、价格趋势

第 6 章按应用分列的行业分析

第 7 章公司概况和关键行业业务数据

第8章行业制造成本分析

第9章营销渠道、分销商和客户

第10章市场动态

第11章行业预测

第12章研究结果和结论

第13章方法和数据来源

如需更多见解，请免费获取详细 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-medical-device-sterilization-market

全球医疗器械灭菌市场范围和市场规模

全球医疗器械灭菌市场根据产品、技术、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略，以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在产品的基础上，全球医疗器械灭菌市场分为仪器、试剂和服务。2021 年，由于慢性病患病率的增加，预计仪器部门将主导市场。

在技​​术的基础上，全球医疗器械灭菌市场细分为热灭菌、电离辐射灭菌、过滤灭菌以及气体和化学灭菌。由于手术数量不断增加和医疗保健支出增加，预计 2021 年热灭菌领域将主导市场。

根据最终用户，全球医疗器械灭菌市场分为制药公司、医院、诊所、实验室、学术和研究机构、医疗器械制造商等。2021 年，由于医疗保健行业对消毒器的需求不断增长，预计医院部门将主导市场。

根据分销渠道，全球医疗器械灭菌市场细分为直接招标、零售和第三方分销商。由于老年人口不断增加，预计 2021 年直销业务将主导市场。

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全球医疗器械消毒市场中不断增长的医疗保健支出和医院获得性感染 (HAI) 的高患病率正在为全球医疗器械消毒市场的参与者创造新机遇

全球医疗器械灭菌市场还为您提供针对特定行业的每个国家增长的详细市场分析，包括医疗器械灭菌市场销售、全球医疗器械灭菌市场进步的影响以及监管情景的变化及其对医疗器械灭菌的支持市场。数据可用于 2010 年至 2018 年的历史时期。

关于数据桥市场研究私人有限公司：

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功培养有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的人才团队携手推动公司的发展。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专门团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

Data Bridge Market Research 拥有 500 多名在不同行业工作的分析师。我们为全球 40% 以上的财富 500 强公司提供服务，并在全球拥有超过 5000 多个客户的网络。

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