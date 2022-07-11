2022 年姿势矫正器市场 – 对当前行业需求的详细分析以及到 2028 年的预测增长

当今的企业始终需要创新和最高级的解决方案，以便在这个瞬息万变的市场中蓬勃发展。市场报告具有先进性和综合性，为专业人士提供了有关市场和行业的许多方面。为了提供对该行业的完整背景分析，本报告包括对母公司市场的评估。这份详细的报告考虑了主要和次要驱动因素、市场份额、市场规模、销量、领先细分市场和地理分析。国际市场研究报告还对产品规格、产品类型、技术和生产分析进行了深入概述。

所有市场数据和信息都以向企业解释各种事实和数据的形式呈现。在市场报告中，行业趋势已经在宏观层面进行了描述，这使得概述市场格局和可能的未来问题变得容易。在本报告中，使用 SWOT 分析恰当地解释了市场驱动因素和限制因素。要获得深入的市场报告，请随时致电分析师或进行询问。因此，市场文件有助于商业活动的增加、完成的定性工作和卓越的利润。

Data Bridge Market Research 分析，姿势校正器市场预计在预测期内的复合年增长率为 6.00%。这表明，到 2021 年，市场价值为 13.475 亿美元，到 2029 年将飙升至 21.4771 亿美元。“运动机能胶带”在姿势矫正器市场的产品类型细分市场中占据主导地位，因为据观察它正在增加血液循环，减少肿胀。

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分割：-

全球姿势矫正器市场，按产品类型（坐姿支撑 设备、姿势支架、运动机能胶带、姿势矫正器服装等）、价格水平（低于 20 美元、介于 20 美元至 50 美元之间、高于 50 美元）、分销渠道（在线、离线）、最终用户（男性、女性、儿童）——行业趋势和 2029 年预测。

全球姿势矫正器市场分析和规模

在当今世界，由于多种因素，姿势不良是一种普遍现象。反过来，这可能会降低对个人的信心并形成不良的自我形象。然而，随着保持良好身体姿势的意识不断提高，以及这方面产品的日益普及，市场仍有很大的增长空间。

全球姿势矫正器市场定义

从名字本身就可以看出，姿势矫正器是用来矫正身体姿势，让使用者缓解背痛、颈痛和肿胀的医疗产品。根据个人的身高和体重，姿势校正器有多种设计和尺寸可供选择。

竞争格局和姿势校正器市场份额分析

姿势校正器市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对姿态校正器市场的关注有关。

在姿势校正器市场上运营的一些主要参与者是：

ViboCare（美国）

BodyRiteTraining（美国）

Hexaform（印度）

恢复健康解决方案（美国）

直立（以色列）

BackJoy（美国）

马拉西姆（美国）

埃迪拉（印度）

富尔利（美国）

Inspirera & Co. AB（瑞典）

IntelliSkin（美国）

对齐（美国）

COMFYMEDOstoplast 健康列兵。有限公司（印度）

BodyRite（美国）

瑞典姿势（瑞典）

赛默飞世尔科技公司（美国）

诺华公司（瑞士）

雅培（美国）

强生服务公司（美国）

葛兰素史克（英国）

拜耳公司（德国）

BD（美国）

姿势矫正器市场动态

驱动程序

条件流行率上升

全球脊柱和背部疾病发病率不断上升是促进市场增长的主要因素之一。 脊柱后凸 和驼背是全球常见的脊柱疾病。印度每年有超过 1000 万例后凸畸形病例，如果治疗不当，这种情况可能会持续终生。

研发能力

研发能力的不断增加，特别是在发达国家和发展中经济体与医疗器械和设备有关的支出，将进一步创造有利可图的市场增长机会。为医疗技术和设备的进步而进行的研发能力也提高了市场增长率。

医疗设施投资不断增长

对改善医疗设施条件和改善整体医疗基础设施的关注激增，这是促进市场增长的另一个重要因素。公共和私人参与者之间在资助和应用新技术和改进技术方面越来越多的伙伴关系和战略合作进一步创造了有利可图的市场机会。

机会

此外，用于目标研究活动的公私资金激增，人们 对长时间坐在座位上工作导致经常背痛的投诉不断增加，以及由于世界各地的技术进步而不断增加的产品创新和开发，都将扩大盈利机会对于 2022 年至 2029 年预测期间的市场参与者。此外，个人不健康的生活方式、互联网普及率上升、老年人口基数上升、消费者对自然疗法、产品开发和商业化的偏好发生变化以及人均医疗保健支出增加未来将进一步扩大市场的增长率。

限制/挑战全球姿势矫正器市场

另一方面，与研发能力相关的高成本、有限的基础设施、医疗服务分布不均、缺乏熟练的医疗专业人员以及落后经济体缺乏意识，预计将阻碍市场增长。此外，发展中经济体缺乏有利的报销方案和技术渗透、替代技术的出现、认为姿势矫正器是 对患者的医疗 帮助而不是日常应用、由于长期使用姿势矫正器导致肌肉减弱、保险范围有限和预计在 2022-2029 年的预测期内，中低收入国家的监管合规以及缺乏合适的基础设施将对市场构成挑战。

这份姿态校正器市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。

目录：

介绍 市场细分 市场概况 执行摘要 高级见解 按组件 产品类别 送货 行业类型 地理 概述

北美

欧洲

亚太

南美洲

中东和非洲 公司概况 公司简介 相关报告

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COVID-19 对姿势矫正器市场的影响

COVID-19 大流行从根本上影响了市场。这是因为大多数医疗保健资源都用于满足 COVID-19 患者的需求。推迟非选择性手术和非必要的医疗保健程序进一步破坏了这一大流行期间的市场增长率。封锁、隔离和社交距离加剧了许多与姿势相关的问题。此外，由于封锁规定而对旅行施加的限制进一步挑战了这一时期的市场增长率。但是，大流行后时期将有助于产生利润和收入。

最近的发展

2021 年 12 月，CZUR 在 Indiegogo 上推出了新的 CZUR Mirror True Smart AI 姿势矫正器，从长远来看，它可以扩大帮助以产生更大的利润。

2021 年 2 月，Mueller Sports Medicine 推出了一种针对运动员和在家工作的人的可调节姿势矫正器。

全球姿势矫正器市场范围

姿态校正器市场根据产品类型、价格水平、分销渠道和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品类别

坐姿支撑装置

姿势支架

人体工学胶带

姿势矫正服

其他

根据产品类型，姿势矫正器市场细分为坐姿支撑装置、姿势支架、运动机能胶带、姿势矫正器服装等。其他则进一步细分为电子姿势提醒器、磁性背撑等。

价格水平

少于 20 美元

20 美元至 50 美元之间

50 美元以上

根据价格水平，姿态校正器市场细分为 20 美元以下、20 美元至 50 美元和 50 美元以上。

分销渠道

在线的

离线

在分销渠道的基础上，姿态校正器市场分为线上和线下。在线进一步细分为公司拥有的网站和电子商务网站。线下进一步细分为超市和大卖场、专卖店和其他零售店。

最终用户

男士

女性

孩子们

在最终用户的基础上，姿势矫正器市场分为男性、女性和儿童。

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医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

姿势校正器市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、姿势校正器市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化及其影响在姿势矫正器市场上。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

关于数据桥市场研究私人有限公司：

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功培养有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的人才团队携手推动公司的发展。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专门团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

Data Bridge Market Research 拥有 500 多名在不同行业工作的分析师。我们为全球 40% 以上的财富 500 强公司提供服务，并在全球拥有超过 5000 多个客户的网络。

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