2022 年增材制造市场 – 对当前行业需求的详细分析以及到 2028 年的预测增长

当今的企业始终需要创新和最高级的解决方案，以便在这个瞬息万变的市场中蓬勃发展。市场报告具有先进性和综合性，为专业人士提供了有关市场和行业的许多方面。为了提供对该行业的完整背景分析，本报告包括对母公司市场的评估。这份详细的报告考虑了主要和次要驱动因素、市场份额、市场规模、销量、领先细分市场和地理分析。国际市场研究报告还对产品规格、产品类型、技术和生产分析进行了深入概述。

所有市场数据和信息都以向企业解释各种事实和数据的形式呈现。在市场报告中，行业趋势已经在宏观层面进行了描述，这使得概述市场格局和可能的未来问题变得容易。在本报告中，使用 SWOT 分析恰当地解释了市场驱动因素和限制因素。要获得深入的市场报告，请随时致电分析师或进行询问。因此，市场文件有助于商业活动的增加、完成的定性工作和卓越的利润。

Data Bridge Market Research 分析， 2021 年增材制造市场价值 152.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 1049.8 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 27.25%。数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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全球增材制造市场分析和规模

据估计，增材制造市场在预测期内将迅速增长。与传统的制造方法（包括注塑成型、CNC 加工和真空铸造）相比，增材制造具有多种优势，例如资源需求更低、生产周期更短、设计灵活以及可显着节省模具成本。经过 25 多年的发展，该市场终于投入生产。在预计期间，各行业价值链中的企业将尝试利用这个快节奏的市场。具有不同有益品质的不同金属，例如钛、钢、镍、铝和钴合金，被用于生产高性能零件，特别是在航空航天工业中。

全球增材制造市场，按材料（塑料、金属、陶瓷）、材料类型（均质材料、异质材料）、技术（立体光刻、熔融沉积建模、激光烧结、其他技术）、最终用户（航空航天和国防、汽车、医疗保健） 、工业、其他最终用户）——行业趋势和到 2029 年的预测。

竞争格局和增材制造市场份额分析

增材制造市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对增材制造市场的关注有关。

在增材制造市场运营的一些主要参与者 3D Systems, Inc.（美国）、Stratasys（美国）、ExOne（美国）、ENVISIONTEC US LLC（德国）、Materialise（比利时）、MCor Technologies Ltd.（爱尔兰）、 Biomedical Modeling Inc.（美国）、EOS Systems Inc.（美国）、Integer Holdings Corporation（美国）、Fathom Digital（美国）、Surgival（西班牙）、SLM Solutions（德国）、Xilloc Medical BV（荷兰）、Dentsply Sirona（美国）、Renishaw plc（英国）、Morris Technology（美国）和 Limacorporate Spa（意大利）等。

全球增材制造市场定义

3D 打印，也称为增材制造，是工业生产的一项革命性技术，可以制造更轻、更坚固的零件和系统。因为它使用计算机辅助设计 (CAD) 软件或 3D 对象扫描仪来命令硬件以精确的几何图案逐层沉积材料，增材制造可以为制造操作提供数字灵活性和效率。

增材制造市场动态

驱动程序

为快速制造降低生产成本

由于增材制造技术的生产成本低于传统制造工艺，因此具有成本效益。固定成本完全归因于传统制造技术中的单个组件设计。有一些与增材制造相关的固定费用，但这些成本可以更容易地通过可以在单个批次中创建的不同项目的数量来补偿。因此，增材制造比传统制造更具成本效益，这是推动市场收入增长的主要驱动力之一。

易于制造复杂的设计

与其他传统制造工艺相比，使用增材制造工艺制造物品的基本物理差异产生了几个关键的功能区别。增材制造构建复杂几何形状的能力是这些功能变化中最重要的，而这些几何形状使用传统制造工艺难以或不可能实现。这些复杂的几何形状也比标准几何形状更耐用、更轻。增材制造比传统生产技术更容易构建复杂几何形状的能力推动了它的发展。

此外，新的和改进的技术和材料的发展将是影响增材制造市场增长的主要因素。与此同时，城市化进程的加快和政府资金水平的提高是加速增材制造市场增长的驱动因素。此外，医疗基础设施支出的增加是主要市场驱动因素，将进一步推动增材制造市场的增长。其他将缓冲增材制造市场增长率的重要因素是产品定制和批量生产。

机会

开发新的供应链模式

此外，新供应链模式的不断发展将为增材制造的增长提供有利机会。与此同时，关键专利的到期将通过在未来几年创造各种市场机会来影响市场的增长率。

此外，在预测期内，越来越多的强劲并购和新兴市场数量的增加将进一步为增材制造市场的增长提供有利机会。

目录：

介绍 市场细分 市场概况 执行摘要 高级见解 按组件 产品类别 送货 行业类型 地理 概述

北美

欧洲

亚太

南美洲

中东和非洲 公司概况 公司简介 相关报告

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限制/挑战全球增材制造市场

软件效率的匮乏

然而，软件效率的缺乏将阻碍增材制造市场的增长速度。客户特定的增材制造的整个过程主要是手动的，这种体力劳动在早期的增材制造用例 (AM) 中在某种程度上是合理的。将 3D 打印机紧密集成到原型中的支持软件解决方案中并不是必需的，因为生产的组件数量很少，并且几乎不需要全面的数据收集。

与大型单件生产相关的复杂性

即使增材制造可以显着提高生产速度和产量，但仍然不可能生产出巨大的单件。这是增材制造研究人员在寻求该技术的新用途时必须克服的另一个关键障碍。由于现有的增材制造工艺具有有限的结构范围，即使是可以打印的更大部件仍必须使用机械连接或焊接进行连接。

另一方面，缺乏标准化设备和过程控制将挑战增材制造市场。此外，在 2022-2029 年的预测期内，增材制造的可用性和成本问题将成为制约因素，并进一步阻碍市场的增长率。

这份增材制造市场报告详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。

COVID-19 对增材制造市场的影响

增材制造市场的增长受到 COVID-19 的阻碍。此前，由于全球封锁以防止冠状病毒传播，工厂被迫短暂关闭。公司在封锁期间重新设计了制造方法并采用了现代生产技术，在封锁结束后，他们开始重新安排业务战略，并投资于预计增长更快的国家。各行各业的新企业已经开始大规模使用增材制造技术来制造各种产品。一些国家的政府正在通过提供补贴和在预算中为实现这一目标分配大量资金来帮助使用现代技术实现长期增长和改善基础设施的企业。

最近的发展

2021 年 4 月，EnvisionTEC 表示，用于 COVID-19 测试的 EnvisionTEC 3D 打印鼻咽 (NP) 拭子的临床试验已经完成。EnvisionTEC 及其大量 Envision One cDLM 客户也已在 FDA 注册以参与这项工作，每天有能力生产多达一百万个急需的拭子。

全球增材制造市场范围

增材制造市场根据材料、材料类型、技术和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

材料

塑料

金属

陶瓷

在材料的基础上，增材制造市场分为塑料、金属和陶瓷。

材料类型

均质材料

异质材料

根据材料类型，增材制造市场分为均质材料和异质材料。

技术

立体光刻

熔融沉积建模

激光烧结

其他技术

在技​​术的基础上，增材制造市场细分为立体光刻、熔融沉积成型、激光烧结等技术。

最终用户

航空航天和国防

汽车

卫生保健

工业的

其他最终用户

在最终用户的基础上，增材制造市场细分为航空航天和国防、汽车、医疗保健、工业和其他最终用户。

增材制造市场区域分析/见解

如上所述，分析了增材制造市场，并按国家、材料、材料类型、技术和最终用户提供了市场规模洞察力和趋势。

增材制造市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于该地区的主要关键参与者和高医疗支出，北美在增材制造市场上占据主导地位。此外，对技术先进的医疗设备的日益接受将推动该地区市场的增长率。

由于该地区制造业的增长不断增长，预计亚太地区将在预测期内增长。与此同时，对具有精确设计的轻质和高强度部件的需求不断增加，将推动该地区市场的增长率。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗基础设施增长安装基数和新技术渗透

增材制造市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、增材制造市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化及其影响在增材制造市场上。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

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