2022 年医疗外骨骼市场 – 对当前行业需求的详细分析以及到 2028 年的预测增长

当今的企业始终需要创新和最高级的解决方案，以便在这个瞬息万变的市场中蓬勃发展。市场报告具有先进性和综合性，为专业人士提供了有关市场和行业的许多方面。为了提供对该行业的完整背景分析，本报告包括对母公司市场的评估。这份详细的报告考虑了主要和次要驱动因素、市场份额、市场规模、销量、领先细分市场和地理分析。国际市场研究报告还对产品规格、产品类型、技术和生产分析进行了深入概述。

所有市场数据和信息都以向企业解释各种事实和数据的形式呈现。在市场报告中，行业趋势已经在宏观层面进行了描述，这使得概述市场格局和可能的未来问题变得容易。在本报告中，使用 SWOT 分析恰当地解释了市场驱动因素和限制因素。要获得深入的市场报告，请随时致电分析师或进行询问。因此，市场文件有助于商业活动的增加、完成的定性工作和卓越的利润。

Data Bridge Market Research 分析， 2021 年医疗外骨骼市场价值 2 亿美元，预计到 2029 年将达到 22.9 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 35.65%。市场报告由数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

下载独家样本报告（350 页 PDF 和所有相关图表）@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-medical-exoskeleton-market

全球医疗外骨骼市场定义

医用外骨骼是可穿戴的机电设备，被设计为外部框架，帮助患者从受伤中恢复并增强生物能力，例如用于步态康复或运动支持的矫形装置。结果，这种结构赋予了四肢更多的灵活性、力量和耐力。

医疗外骨骼市场动态

驱动程序

越来越多的骨科手术将推动市场的增长率

骨科 手术数量的增加 将缓冲医用外骨骼市场的增长速度。骨科手术的增加主要是由于膝关节和髋关节置换手术。由于道路事故或各种疾病造成的伤害或伤害的数量不断增加，已经进行了截肢。据报道，患有坏疽的糖尿病患者的截肢手术数量有所增加。

对有效康复方法的需求不断增长将推动预测期内市场的增长率

全球对高效康复方法的需求，包括创新和先进技术和产品的利用，正在增长。这被视为医疗外骨骼市场在所有关键地区增长的有利信号。因此，在预测期内影响市场动态。

此外，身体残疾人数的增加将成为影响医疗外骨骼市场增长的主要因素。与此同时，各国医疗外骨骼保险覆盖面的增加和老年人口的增加是加速医疗外骨骼市场增长的驱动因素。此外，交通事故、重伤和中风数量的增加将提高市场的增长率。增加医疗基础设施支出是主要市场驱动力，将进一步推动医疗外骨骼市场的增长。

机会

越来越多的研发活动将在预测期内增加许多市场机会

此外，越来越多的研发活动将为医疗外骨骼市场的增长提供有利的机会。

此外，新产品发布和合作的增加以及新兴市场数量的增加将进一步为预测期内医疗外骨骼市场的增长提供有利机会。

限制/挑战全球医疗外骨骼市场

设备成本高将阻碍市场增长速度

然而，与设备相关的高成本 将阻碍医疗外骨骼市场的增长速度。

获得外骨骼医学应用的监管授权带来了许多挑战

制造商的技术设计技能和知识可以在产品测试期间发挥作用。为医疗保健应用设计的外骨骼必须经过适当的审查，因为医疗设备的故障可能会造成危及生命的后果。监管机构制定了严格的许可程序，以确保佩戴者的安全不受此类设备中使用的执行器的高功率输出的影响。

另一方面，与医用外骨骼相关的安全问题将对医用外骨骼市场构成挑战。此外，由于 COVID-19 爆发和长期电力供应需求而出现的不利条件将在 2022-2029 年的预测期内起到抑制作用并进一步阻碍市场的增长率。

这份医疗外骨骼市场报告详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关医疗外骨骼市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获取 分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

COVID-19 对医疗外骨骼市场的影响

由于封锁、旅行禁令和企业倒闭，COVID-19 影响了许多国家的经济和行业。COVID-19 问题已使许多国家的公共卫生服务不堪重负，凸显了对卫生系统进行长期投资的迫切需要。随着 COVID-19 大流行的蔓延，预计医疗保健行业的增长将放缓。由于对体外诊断产品的需求不断增长以及全球研发力度的加大，生命科学行业正在蓬勃发展。

2020 年，COVID-19 大流行对市场产生了负面影响，中小型公司都在努力维持生计。医疗外骨骼市场正经历着喜忧参半的增长趋势，一些国家表现出希望，而另一些国家则面临倒闭和低利润率。由于对外骨骼系统的需求下降，Ekso Bionics、ReWalk Robotics 和 Hocoma AG 等主要外骨骼供应商已经减少了 2020 财年的整体收入。制造商很可能会改变生产以避免瓶颈，并围绕 OEM 需求安排生产。在 2020 年剩余的几个季度，一级玩家的收入有所下降。此外，随着各国被封锁以避免疾病传播，医疗外骨骼制造商正面临供应链困难。

最近的发展

2021 年 3 月，CYBERDYNE 获得了泰国食品和医疗产品批准局（泰国 FDA）对 HAL 单关节型的批准。因肌肉无力或瘫痪导致上下肢活动受限的患者应使用本品。

全球医疗外骨骼市场范围

医疗外骨骼市场根据组件、类型、移动性和肢体进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

零件

硬件

软件

在组件的基础上，医疗外骨骼市场分为硬件和软件。硬件进一步细分为 传感器、执行器、电源、控制系统等。执行器进一步细分为气动执行器、液压执行器、电动执行器、机械、形状记忆合金执行器等。

类型

动力外骨骼

被动外骨骼

根据类型，市场分为动力外骨骼和被动外骨骼。

流动性

固定式

移动的

基于移动性，医疗外骨骼市场已细分为固定式和移动式。

末端

下肢

上肢

医用外骨骼市场已根据四肢细分为下肢和上肢。

如需更多见解，请获取详细 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-medical-exoskeleton-market

医疗外骨骼市场区域分析/见解

如上所述，分析了医疗外骨骼市场，并按国家、组件、类型、移动性和四肢提供了市场规模洞察力和趋势。

医疗外骨骼市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于该地区老年人口的增加，北美主导了医疗外骨骼市场。此外，对自助外骨骼的需求激增将推动该地区市场的增长率。

由于该地区中风患病率的上升，预计亚太地区将在预测期内增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

医疗外骨骼市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、医疗外骨骼市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化及其影响在医疗外骨骼市场上。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

竞争格局和医疗外骨骼市场份额分析

医疗外骨骼市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的医疗外骨骼市场有关。

医疗外骨骼市场的一些主要参与者 Ekso Bionics（美国）、ReWalk Robotics（以色列）、PARKER HANNIFIN CORP（美国）、CYBERDYNE INC.（日本）、BIONIK（加拿大）、Rex Bionics Ltd.（英国） , B-Temia (加拿大), Bioventus (美国), Hocoma (瑞士), Wearable Robotics srl (意大利), Gogoa.eu (西班牙), ExoAtlet (卢森堡), Meditouch (以色列), Suit X (美国), MarsiBionics (西班牙）、Rehab-Robotics Company Limited（香港）、Myomo Inc.（美国）、Focal Meditech（荷兰）、Honda Motor Co., Ltd.（日本）、Wandercraft（法国）、MEDEXO ROBOTICS（香港）、Fourier Intelligence（中国）和 TWIICE（瑞士）等。

研究方法：全球医疗外骨骼市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的主要研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场影响的分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。

阅读更多@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-exoskeleton-market

注意：如果您有任何特殊要求，请告知我们，我们将根据您的需要为您提供报告。

关于数据桥市场研究：

Data Bridge Market Research 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。

接触：

数据桥市场研究

美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件： Corporatesales@databridgemarketresearch.com