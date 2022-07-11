2022 年可穿戴医疗器械市场 – 对当前行业需求的详细分析以及到 2028 年的预测增长

当今的企业始终需要创新和最高级的解决方案，以便在这个瞬息万变的市场中蓬勃发展。市场报告具有先进性和综合性，为专业人士提供了有关市场和行业的许多方面。为了提供对该行业的完整背景分析，本报告包括对母公司市场的评估。这份详细的报告考虑了主要和次要驱动因素、市场份额、市场规模、销量、领先细分市场和地理分析。国际市场研究报告还对产品规格、产品类型、技术和生产分析进行了深入概述。

所有市场数据和信息都以向企业解释各种事实和数据的形式呈现。在市场报告中，行业趋势已经在宏观层面进行了描述，这使得概述市场格局和可能的未来问题变得容易。在本报告中，使用 SWOT 分析恰当地解释了市场驱动因素和限制因素。要获得深入的市场报告，请随时致电分析师或进行询问。因此，市场文件有助于商业活动的增加、完成的定性工作和卓越的利润。

全球 可穿戴 医疗设备市场，按类型（诊断设备和治疗设备）、站点（头带、手持设备、手臂和手腕、夹子、鞋传感器等）、设备（手表/腕带、智能服装、智能手表、耳饰等） , 应用（心脏健康、肥胖控制、糖尿病护理、健身监测、睡眠跟踪）——行业趋势和到 2029 年的预测。

市场分析和规模

可穿戴医疗技术因其易于使用和灵活而在全球范围内得到高度部署。可穿戴医疗设备尤其被用于受慢性疾病影响的个体，例如心血管疾病、糖尿病等。

2021 年全球可穿戴医疗器械市场价值 279.0713 亿美元，预计到 2029 年将达到 1207.9785 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 20.10%。“健身监测”占据了各自市场中最大的应用领域，因为运动员广泛采用以跟踪他们的健康状况。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、进出口分析、定价分析、生产消耗分析和杵分析。

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竞争格局和可穿戴医疗器械市场份额分析

可穿戴医疗设备市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对可穿戴医疗设备市场的关注有关。

在可穿戴医疗设备市场运营的一些主要参与者是

三星（韩国）

Garmin Ltd.（美国）

华为技术有限公司 (中国)

苹果公司（美国）

索尼公司（日本）

宏达电（台湾）

Fitbit, Inc.（美国）

小米全球社区（中国）

ADIDAS AG（德国）

耐克公司（美国）

LG电子。(韩国)

摩托罗拉解决方案公司（美国）

Fossil Group, Inc.（美国）

谷歌有限责任公司（美国）

Polar Electro（芬兰）

威辛斯（法国）

Michael Kors（美国）

卡西欧美国公司（美国）

TomTom International BV（荷兰）

华硕电脑股份有限公司 (台湾)

市场定义

可穿戴医疗设备是所有有助于疾病诊断和监测以保护人们免受长期慢性疾病损害的设备。这些设备通过跟踪心率、脉搏、心电图和睡眠周期等生命体征，在远程监控健康中心或家中的患者方面发挥着重要作用。监管机构对可穿戴医疗设备进行监管，以将其与普通消费电子产品区分开来。

可穿戴设备市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

驱动程序

老年人口

老年人口的增加是推动可穿戴医疗设备市场增长的主要因素之一，因为他们更容易患慢性病。随后老年人慢性病发病率的增加加速了持续监测，对市场产生了积极影响。

健身和医疗保健应用

消费者对健身和医疗保健应用中时尚紧凑设备的偏好增加，加速了市场增长。此外，全球健身、生活方式和家庭保健意识的激增有助于扩大市场。

生活方式疾病

动脉粥样硬化、心脏病和中风等生活方式疾病患病率的激增进一步影响了市场。

机会

此外，在 2022 年至 2029 年的预测期内，对将所有计算要求集成在一个紧凑型设备中的可穿戴设备的需求增加，为市场参与者提供了盈利机会。此外，在多种应用中采用可穿戴设备将进一步扩大市场。

限制/挑战

另一方面，对电池寿命有限和未解决的监管问题的担忧预计将阻碍市场增长。此外，预计在 2022-2029 年的预测期内，对设备持续发展的需求增长将挑战可穿戴医疗设备市场。

这份可穿戴医疗设备市场报告详细介绍了新的最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、变化市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关可穿戴医疗设备市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

COVID-19 对可穿戴医疗器械市场的影响

由于供应链中断和政府施加的 COVID-19 限制，COVID-19 对可穿戴医疗设备市场产生了负面影响。制造业几乎没有受到导致市场增长下降的大流行的打击。全球封锁的实施影响了制造业的生产计划。在锁定导致销售率下降和交付有限的情况下，销售额下降。然而，由于先前施加的限制有所放松，市场将在大流行后恢复增长。

最近的发展

Apple Inc. 于 2020 年 9 月推出了 Apple Watch Series 6 和 Apple Watch SE 以及 iPad 型号，这是为 Apple Watch 打造的首个健身体验。这些产品在健康和保健功能方面带来了重大发展。Apple Watch Series 6 在以前 Apple Watch 型号的健康功能上开发了一项新功能。此功能将有助于测量血液的氧饱和度。

如需更多见解，请获取详细 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-wearable-medical-devices-market

全球可穿戴医疗器械市场范围和市场规模

可穿戴医疗设备市场根据类型、地点、设备和应用进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

类型

诊断设备

治疗设备

根据类型，可穿戴医疗设备市场分为诊断设备和治疗设备。诊断设备在市场上占据主导地位，因为它已被广泛应用于心脏健康、肥胖、糖尿病护理和疼痛管理等领域。

地点

头巾

手持式

手臂和手腕

夹子

鞋 传感器

其他

在站点的基础上，可穿戴医疗设备市场细分为头带、手持、手臂和手腕、夹子、鞋传感器等。由于用于监测生命体征的手持、手臂和手腕设备的大量产品组合的可用性，手持、手臂和手腕部分在市场上占据主导地位，从而预测人类正常状态的任何波动。

设备

手表/腕带

智能服饰

智能手表

耳饰

在设备的基础上，可穿戴医疗设备市场细分为手表/腕带、智能服装、智能手表、耳饰。腕带/手表设备在市场上占据主导地位，因为 所有年龄段的人都更喜欢佩戴在手腕上的可穿戴设备得到最大程度的采用。

应用

心脏健康

肥胖

糖尿病护理

健身监测

睡眠追踪

根据应用，可穿戴医疗设备市场细分为心脏健康、肥胖、糖尿病护理、健身监测、睡眠跟踪。随着可穿戴医疗设备越来越多地被运动员采用以定期跟踪他们的健康状况，健身监测领域正在主导市场。

可穿戴医疗器械市场区域分析/见解

分析了可穿戴医疗设备市场，并按国家、类型、地点、设备和应用提供了市场规模洞察力和趋势，如上所述。

可穿戴医疗设备市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于互联网用户的增加以及与该地区技术创新相关的几家公司的增加，北美主导了可穿戴医疗设备市场。

由于该地区购买力的增加，预计亚太地区（APAC）将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

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