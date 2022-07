2022 年 Rx 皮肤科局部给药市场 – 对当前行业需求的详细分析以及到 2028 年的预测增长

当今的企业始终需要创新和最高级的解决方案,以便在这个瞬息万变的市场中蓬勃发展。市场报告具有先进性和综合性,为专业人士提供了有关市场和行业的许多方面。为了提供对该行业的完整背景分析,本报告包括对母公司市场的评估。这份详细的报告考虑了主要和次要驱动因素、市场份额、市场规模、销量、领先细分市场和地理分析。国际市场研究报告还对产品规格、产品类型、技术和生产分析进行了深入概述。

所有市场数据和信息都以向企业解释各种事实和数据的形式呈现。在市场报告中,行业趋势已经在宏观层面进行了描述,这使得概述市场格局和可能的未来问题变得容易。在本报告中,使用 SWOT 分析恰当地解释了市场驱动因素和限制因素。要获得深入的市场报告,请随时致电分析师或进行询问。因此,市场文件有助于商业活动的增加、完成的定性工作和卓越的利润。

预计到 2026 年,全球 Rx 皮肤科局部给药市场将从 2018 年的 294.7518 亿美元达到 406.4626 亿美元,在 2019 年至 2026 年的预测期内以 4.2% 的复合年增长率增长。

外用药物在皮肤病的治疗中发挥着重要作用。局部皮肤科药物在药物市场中占很大比例。这些产品是通过专门的制造工艺制造的,例如精确的体积填充、大规模混合以及加热和包装。

局部给药可以通过眼部、直肠、阴道和皮肤作为局部途径在体内进行。在皮肤科领域,皮肤在局部用药治疗患者皮肤病方面发挥着重要作用。将外用制剂涂抹在皮肤上以产生表面、局部或全身作用。局部制剂包括有助于治疗患者皮肤病的治疗活性成分。

局部给药是最有效的给药方式之一,因为它可以提供最佳的治疗效果。逐渐地,局部给药系统在制药工业中变得越来越重要。药物的药理反应,无论是所需的治疗效果还是不希望的不利效果,都取决于药物在作用部位的浓度,而浓度又取决于剂型和药物在该部位的吸收程度的行动。在皮肤病学领域,药物分子主要通过曲折和连续的​​细胞间路径渗透到皮肤上。这些产品有不同的形式,如软膏、面霜、乳液、

全球 Rx 皮肤科局部给药市场按产品类型(半固体、液体、固体)、应用(皮肤感染、皮炎、抗衰老、痤疮、色素沉着过度、酒渣鼻、皮肤癌、牛皮癣、甲癣等)、类别(品牌、通用)、地理(北美、欧洲、亚太地区、南美、中东和非洲)- 到 2026 年的行业趋势和预测

竞争分析:

在这个市场上运营的一些著名参与者是 Galderma Laboratories, LP, Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., Pfizer Inc., LEO Pharma A/S, GlaxoSmithKline plc., ALLERGAN, Bayer AG, 3M, Bausch Health Companies Inc., Lubrizol Corporation、Cipla Inc.、Kaken Pharmaceutical Co.,Ltd. 其中。

细分:全球 Rx 皮肤科局部给药市场

全球 Rx 皮肤科局部给药市场根据产品类型、应用和类别进行细分。

根据产品类型,市场分为固体、液体和半固体。固体被细分为粉末和其他。液体被细分为溶液、乳液、悬浮液、洗剂等。半固体细分为乳膏、凝胶、软膏、糊剂等。 2016 年 12 月,辉瑞公司获得了美国食品药品监督管理局 (FDA) 对名为 EUCRISATM (crisaborole) 软膏 2% 的产品的批准。它是一种新型非甾体局部磷酸二酯酶 4 (PDE-4) 抑制剂。它用于治疗轻度至中度特应性皮炎(AD)。随着该产品的推出,该公司在炎症和免疫学领域建立了传统。



根据应用,市场分为痤疮、皮炎、牛皮癣、皮肤感染、抗衰老、皮肤癌、色素沉着过度、甲癣、酒渣鼻等。 2017年3月,Cetaphil品牌的制造商Galderma Laboratories, LP推出了七款全新的面部护肤品。随着产品的推出,公司的 Cetaphil 产品组合有所增加。该公司现在为有皮肤问题的患者提供广泛的专业解决方案,包括补水等。



根据类别,市场分为通用和品牌。 2016 年 2 月,艾尔建 (Allergan) plc 的产品 ACZONE (氨苯砜) 凝胶获得了美国食品和药物管理局 (FDA) 的批准,7.5%。该产品是一种新的处方局部治疗剂,可用于治疗 12 岁及以上患者的痤疮。该产品帮助患者轻松治疗痤疮,最终有助于增加收入。



最新动态:

2016 年 4 月,艾尔建 (Allergan) plc 以 8580 万美元的预付款收购了 Topokine Therapeutics, Inc.,并有资格获得高达 2.6 亿美元的或有开发和商业化里程碑。

2019年2月,卡肯药业有限公司就甲癣外用制剂在中华人民共和国签订了独家许可和经销协议。根据协议,Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. 为该产品在中国的开发和商业化提供独家权利,这带来了高收入。

2019 年 4 月,路博润公司推出了其最新的多功能二合一流变改性剂 Carbopol Style 2.0 聚合物。该产品具有光滑光泽的外观、独特的配方质地等护肤功效。随着此次发布,公司的产品组合增加了,从而产生了更高的收入。

2018 年 8 月,Cipla INC. 获得了美国食品药品监督管理局 (US FDA) 对双氯芬酸钠外用凝胶 1% 的简化新药申请 (ANDA) 的最终批准。因此,该公司增加了他们的产品组合和在市场上的强势地位,特别是在皮肤科领域。

2010年11月,3M重新推出Cavilon专业护肤系列。该产品有助于防止皮肤因潮湿、摩擦和粘着性损伤而受损。该公司的产品组合在皮肤科领域有所增加,从而增加了医疗保健收入。

机会:

低生物渗透:

生物制剂是由动物或人类蛋白质制成的药物,分别具有治疗疾病的能力。他们有能力治疗许多疾病,如牛皮癣、牛皮癣关节炎、其他类型的关节炎和炎症性肠病。由于用于治疗任何皮肤疾病的生物制剂的活性低,外用药物在市场上的治疗目的正在克服,因此其市场需求正在增加。

竞争加剧导致对研发进行高投资以创新新产品:

近来的皮肤病是人们可以治疗的主要疾病之一。其中一种先进的治疗方法是局部给药系统,其中皮肤起着重要作用,因为药物被施加在能够处理受影响区域的皮肤上。许多公司已主动提供用于治疗皮肤病的高质量产品或药物。这涉及药物研究的创新过程。越来越多的疾病需要适当的治疗,而外用药物现在发挥着重要作用。因此,许多公司增加了他们的研发设施,以提供被认为是未来推动市场的主要因素的药物。

增加并购:

与涉及交易数量和资金支出的任何其他行业相比,制药行业可能经历了最多的并购 (M&A) 活动。由于制药行业新药开发的增加,这项活动是必要的。例如,2018 年 7 月,Leo Pharma 以未公开的价格收购了拜耳公司(德国)的全球处方皮肤科部门。此次收购的目的是扩大他们在皮肤药物领域的产品。Leo Pharma 通过此次收购进一步发展处方皮肤科业务。收购和合并的增加有助于公司增加研发和制造设施的收入,这最终有助于特定市场的增长。

新兴市场:

患者的高负担能力导致私营部门的投资增加。许多公司正专注于进行战略发展,以增加其在新兴经济体的影响力。与此同时,人口老龄化的加剧和可支配收入的增加将有助于市场的增长。局部给药市场具有巨大的机会,因为该平台具有已纳入治疗皮肤病和粘膜的新元素。全世界的皮肤状况都在增加,最终需要治疗。提高对皮肤病的认识也是帮助市场未来增长的一个因素。

挑战:

副作用:

由于长期使用药物,药物的副作用发生在人体中。服用外用药物后,患者体内可能会产生一定的副作用。例如,长期服用皮质类固醇可能会导致胎儿出生缺陷。外用药物可以提供更好的治疗,但除此之外,该产品也有副作用。这是由于过度使用局部治疗增加了皮肤和全身副作用的风险,因此阻碍了市场的增长。

产品召回:

在过去的几年里,局部给药市场的产品召回数量急剧增加。这些产品召回可能是由于不合规而发生的,例如设计或制造缺陷,这些缺陷可能与药物制造公司或药物输送设备的安全性、有效性和纯度进行协商。例如,2016 年 7 月,葛兰素史克(英国)宣布召回其 Bactroban Ointment 和 Bactroban Cream,原因是在制造过程中存在污染;这些制剂局部用于皮肤感染。此外,2016 年 6 月,梯瓦制药名为 Zecuity 的偏头痛药物贴剂因报告严重烧伤和潜在的永久性疤痕而被召回。产品召回影响公司的收入并最终影响特定市场。

