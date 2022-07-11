全球香草酸 (CAS 121-34-6) 市场 2022 年战略预测展望 2028 年细分市场概览 – 索尔维, 东联南开香精香料, 衢州铭丰化工

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根据项目划分市场：

纯度99%以上，纯度98%

基于应用的市场划分

医药中间体

香精香料

其他

接下来可能是主要的现代供应商和制造商：

苏威

东联南开香精香料

衢州铭丰化工

在整体香草酸 (CAS 121-34-6) 市场 研究中，引用了随附的地区和国家：

北美 （美国, 加拿大和墨西哥)

（美国, 加拿大和墨西哥) 欧洲 （德国, 法国, 英国, 俄罗斯, 意大利和欧洲其他地区)

（德国, 法国, 英国, 俄罗斯, 意大利和欧洲其他地区) 亚太地区 （中国, 日本, 韩国, 印度, 东南亚和澳大利亚)

（中国, 日本, 韩国, 印度, 东南亚和澳大利亚) 南美洲 （巴西, 阿根廷, 哥伦比亚和南美洲其他地区)

（巴西, 阿根廷, 哥伦比亚和南美洲其他地区) 中东和非洲（沙特阿拉伯, 阿联酋, 埃及, 南非以及中东和非洲其他地区）

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