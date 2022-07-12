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2022 年全球马来酸酐市场细分, 战略, 份额, 增长因素, 分析和预测到 2028 年

全球马来酸酐 市场 研究侧重于对当前市场趋势的全球分析。 MarketsandResearch.biz 的使命是为客户提供市场的整体视图，并帮助他们制定增长战略。该研究显示了全球马来酸酐 市场现在和未来的表现。 2022 年至 2028 年调查期间的区域研究和年度增长估算也包含在单独的章节中。

市场统计数据来自主要和次要数据来源。次要信息来源包括各种公共公司和组织发布的年度报告、财务报告、新闻公告和案例研究。Factiva 和 Pitchbook 等高级数据库也用于获取信息。主要来源包括对在特定地区（包括北美、欧洲和亚太地区）马来酸酐 业务拥有 10 多年经验的行业专家的采访。

下载免费样本报告：https://www.marketsandresearch.biz/sample-request/163434

产品报价、业务概览、本地业务、业务战略、合并和全球马来酸酐市场主要市场参与者的收购、SWOT 分析、最新突破和重要财务信息都包含在本出版物中。

 

报告中最重要的产品类别如下：

  • 固体马来酸酐
  • 熔融马来酸酐

报告包含以下应用类型：

  • 不饱和聚酯树脂
  • 1,4-丁二醇 (BDO)
  • 其他

全球市场知名且不断成长的参与者：

  • Huntsman Corporation
  • Sasol-Huntsman
  • Ashland
  • Polynt
  • LANXESS
  • Thirumalai Chemicals Ltd.
  • Flint Hills Resources
  • BASF
  • YONGSAN CHEMICALS,INC
  • DSM
  • Mitsubishi Chemical
  • NIPPON SHOKUBAI
  • Elekeiroz SA
  • Bartek Ingredients
  • Korea PTG
  • CEPSA
  • MOL Group
  • 三井化学
  • 常州亚邦化工
  • 天津博华众和化工
  • 侨友化工
  • 淄博七星腾达化工
  • 浙江江山化工
  • 宏鑫化工
  • 盛源集团
  • 江阴顺飞精细化工
  • 江苏中腾化工
  • 黄华宏诚商务
  • 山西恒强化工
  • 常州曙光化工

以下国家被确定为市场研究中最重要的国家：

  • 北美（美国, 加拿大和墨西哥)
  • 欧洲（德国, 法国, 英国, 俄罗斯, 意大利和欧洲其他地区)
  • 亚太地区（中国, 日本, 韩国, 印度, 东南亚和澳大利亚)
  • 南美洲（巴西, 阿根廷, 哥伦比亚和南美洲其他地区)
  • 中东和非洲（沙特阿拉伯, 阿联酋, 埃及, 南非以及中东和非洲其他地区）

访问完整报告：https://www.marketsandresearch.biz/report/163434/global-maleic-anhydride-market-2021-by-manufacturers-regions-type-and-application-forecast-to-2026

以下是报告的一些重点：

  • 它比较和分析区域和国家层面的行业评级。
  • 新人策略和建议
  • 它比较样式并以易于理解的方式呈现信息。

报告的定制：
该报告可以定制以满足客户的要求。请联系我们的销售团队 (sales@marketsandresearch.biz)，他们将确保您获得适合您需求的报告。您还可以通过 +1-201-465-4211 与我们的高管联系，分享您的研究需求。

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