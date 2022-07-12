验光/眼科测试设备市场：全球行业分析、趋势、发展、细分、预测到 2029 年

眼部疾病在世界范围内呈上升趋势。造成这种情况的原因有很多，例如眼睛长时间暴露在人造光下，遗传和遗传因素等等。这扩大了验光/眼科检查设备市场的增长范围。一段时间以来，验光/眼科测试设备的引入，特别是在发展中经济体，已被证明是成功的。

Data Bridge Market Research 分析称， 预计验光/眼科检查设备市场 在预测期内的复合年增长率为 7.20%。这表明2021年28.5亿美元的市值，到2029年将达到53.1亿美元。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

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验光/眼科测试设备的市场动态

驱动程序

眼疾数量增加

所有年龄组中眼部疾病数量的增加是市场增长率提高的主要原因之一。眼科疾病病例增加 ，尤其是青光眼、糖尿病视网膜病变和视力障碍，推动市场价值增长

研发能力

增加研发技能支出，特别是在发达和发展中经济体有关医疗器械和设备的支出，将在市场上创造更有利可图的增长机会。用于诊断设备开发的持续研发技能也在提高市场的增长率。

卫生基础设施支出增加

增加对医疗保健基础设施发展的资金，特别是在发展中经济体，进一步为市场增长铺平了道路。公共和私人参与者之间战略合作和伙伴关系的增加推动了市场价值的增长。

机会

此外，增加有针对性的研究活动的公私资金 ，对早期和准确检测医疗状况的需求增加，以及先进的外科眼科设备的引入以及由于全球技术进步而增加的创新和产品开发，将扩大盈利机会。为市场参与者在 2022 年至 2029 年的预测期内。此外，寻求或需要医疗救助的老年人数量的快速增长、互联网普及率的提高以及人均医疗保健支出的增加将进一步推动市场增长未来的利率。

全球 验光/眼科测试设备市场范围

验光/眼科检查设备市场根据类型和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

锥度

视网膜和青光眼检查产品

一般检查产品

角膜和白内障检查产品

根据类型，验光/眼科检查设备市场分为视网膜和青光眼检查产品、一般检查产品、角膜和眼科检查产品白内障。视网膜和青光眼检查产品进一步细分为 OCT 扫描仪、眼底照相机、周边/视野分析仪、检眼镜和视网膜镜。一般检查产品进一步细分为自动折射仪和角膜曲率计、眼科超声扫描仪、眼压计、裂隙灯、透镜计和图表投影仪。角膜和白内障检查产品进一步细分为波前像差仪/分析仪、光学生物识别系统、角膜地形图系统和镜面显微镜。

最终用户

医院、诊所

门诊手术中心

其他

验光/眼科检查设备市场的最终用户细分为医院、诊所、门诊手术中心等。

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验光/眼科测试设备 市场区域分析/概述

分析了验光/眼科检查设备市场，并按上述国家、类型和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。验光/眼科检查设备市场报告中涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰-巴斯、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他欧洲国家、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区 (APAC) 中的其他亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列, 中东和非洲 (MEA) 其他地区 (MEA), 巴西,

由于医疗机构的强大基础、完善的眼科治疗医疗保健框架的强大存在以及该地区有利的报销网络和政府资助的强大存在以及不断增长的数量，北美在验光/眼科检查设备市场占据主导地位该地区的研究活动。亚太地区预计在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长，原因是政府提高意识的举措增加、医疗旅游增加、该地区研究活动的增长、巨大的未开发市场的可用性、大量人口水池，

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

竞争格局和 验光/眼科测试设备 市场份额分析

验光/眼科测试设备市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 以上提供的数据点仅与公司专注于验光/眼科测试设备市场有关。

在验光/眼科检查设备市场运营的一些主要参与者包括 Carl Zeiss AG（德国）、Haag-Streit（瑞士）、Topcon（日本）、NIDEK（日本）、Heidelberg Engineering（德国）、Escalon（美国） , Novartis (瑞士), Valent (加拿大), Canon, Inc., (日本), Essilor (法国), Heine Optotechnik (德国), Novartis AG (瑞士), Johnson & Johnson Services, Inc. (美国), Zimmer Biomet（美国）、TOPCON CORPORATION（日本）、NIDEK CO. 有限公司 （中国）、Luneau Technology Group（法国）和 Luneau Technology（法国）等。

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